"Klean&Kare“ รุกขยายตลาด พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ”

Klean&Kare (คลีนแอนด์แคร์) ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าผู้ใส่ใจสุขภาพ ชูกลยุทธ์รุกตลาดต่อเนื่อง พร้อมจัดงาน “Klean&Kare ใส่ใจดูแลให้มากกว่าทุกวัน Make Everyday Moments” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้บริโภค และส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำเกลือขวดปลายแหลมอันดับ 1 ในประเทศไทย ก้าวขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มเวชภัณฑ์น้ำเกลือปราศจากเชื้อ เตรียมขยายฐานผู้บริโภคในต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ลุคคลีนมาดแคร์ คนแรกและครั้งแรกของแบรนด์ Klean&Kare “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ”





โดย พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดการ A.N.B. LABORATORIES CO., LTD และ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล (Non Hospital) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเชื่อมั่นกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย พร้อมขยายฐาน Klean&Kare สู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น คาดจะสร้างยอดขายทั้งในและต่างประเทศให้เติบโต 25% ในปีนี้

จากความสำเร็จที่ Klean&Kare เน้นย้ำถึงการรักษาคุณภาพและใส่ใจการผลิตโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญต่อเนื่องกว่า 35 ปี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงมอบความห่วงใยผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในยุคที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยน้ำเกลือที่มีจุดเด่นด้านนวัตกรรมและความปราศจากเชื้อ (Sterile) มีตัวยา 0.9% โซเดียมคลอไรด์ผลิตด้วยเกลือจากประเทศนิวซีแลนด์ สมดุลกับน้ำในร่างกายทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง ใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญในการใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพกพาไว้ติดตัว ติดกระเป๋า ด้วยคุณสมบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการใช้งาน อาทิ ล้างทำความสะอาดบาดแผล ล้างโพรงจมูก กลั้วปากกลั้วคอ ล้างคอนแทคเลนส์ ล้างตา เช็ดทำความสะอาด ฯลฯ เน้นย้ำถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ต่างตอบรับและยอมรับในคุณภาพของ Klean&Kareพันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ เผยว่า A.N.B. LABORATORIES CO., LTD. ได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2498 ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี ทางบริษัทมุ่งมั่นตั้งใจผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน A.N.B. LABORATORIES CO., LTD. ยังคงมุ่งมั่นผลิตยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิด Sterile และ Non Sterile ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่ง (Good Storage and Distribution Practices, GSDP) รวมถึง ISO 9001, ISO 13485 และ ISO 17025 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภคบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศโดยมีการส่งออกไปในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอธิโอเปีย ฮ่องกง เนปาล ศรีลังกา และเยเมนโดยยึดถือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงผู้บริโภคมีประสิทธิภาพในการรักษาการจัดงานครั้งนี้ของ Klean&Kare เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยสื่อถึงผลิตภัณฑ์แห่งผู้นำตัวจริงด้านน้ำเกลือขวดปลายแหลม โดยเป้าหมายระยะแรกของ Klean&Kare คือแนะนำแบรนด์กับผู้บริโภคเป้าหมายอย่างกลุ่มผู้รักสุขภาพ ได้รู้จักกับ Klean&Kare ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือ ส่วนเป้าหมายระยะยาว คือ การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคใช้น้ำเกลือในชีวิตประจำวัน ซึ่ง Klean&Kare สามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะกับการล้างแผลเพียงเท่านั้นโดยเราตั้งเป้าหมายจะสร้างผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นครองใจลูกค้า 4 กลุ่มหลัก คือ โรงพยาบาล ร้านขายยาชั้นนำ ร้านค้าชั้นนำ และลูกค้าช่องทางออนไลน์ โดยมีแผนเชิงรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม ร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในองค์กรอย่างใส่ใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้บริโภคโดยปัจจุบันน้ำเกลือแบรนด์ Klean&Klare มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ 7-11, Save Drug, Dr.Pharma, Watsons, Boots, Big C, Lotus’s ร้านขายยาชั้นนำและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, BeDee แอปพลิเคชัน เป็นต้นสำหรับงาน "Klean&Kare ใส่ใจดูแลให้มากกว่าทุกวัน Make Everyday Moments” จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ "นาย ณภัทร เสียงสมบุญ" หนุ่มลุคคลีนมาดแคร์ มาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่จะทำให้คุณใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณ ให้มากกว่าทุกวัน เพราะการดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง”