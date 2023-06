NRD By HASHI โดยเภสัชกร “เอ็กซ์ ศรสหณัฐฏ์” นำทีมรับรางวัลในงาน International Invention Exhibition 2023

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ NRD By HASHI คว้ารางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมในงาน The International Exhibition of Inventions of Geneva ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48th ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมนานาชาติ Palexpo ในเมือง Geneva ประเทศ สวิสแลนด์ ซึ่งแบรนด์ NRD By HASHI ผลิตโดย บริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด จับมือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิทั้ง เภสัชกร แพทย์ และ นักวิทยาศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้นอนไม่หลับสัญชาติไทยและเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. เภสัชกรเอ็กซ์ ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล Silver Medal Invention Geneva ในงาน International Invention Exhibition 2023 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ไปเรียบร้อยแล้วโดยเภสัชกรเอ็กซ์ กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยว่า จุดเริ่มต้นเพราะผมเป็นโรคนอนไม่หลับมาหลายปี ทำให้ผมทรมานมากรู้สึกตัวทั้งคืน หลับๆตื่นๆ พอเช้ามาจะปวดหัว มึนงง ตาสู้แสงไม่ได้ ปวดเมื่อยตามตัว และร่างกายก็อ่อนแอลงเรื่อย ๆ ทำให้ผมต้องจริงจังกับปัญหานอนไม่หลับ และจากการศึกษาโรคนอนไม่หลับพบว่าคนไทยมีปัญหานอนไม่หลับเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราป่วยเป็นโรคเสื่อม NCD ตามมาในอนาคต โดยเป้าหมายของการวิจัยปัญหาโรคนอนไม่หลับ คือต้องการมุ่งเน้นให้เรานอนหลับได้แบบมีคุณภาพ โดยไม่พึ่งยานอนหลับ และยาต้านการซึมเศร้า จนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม NRD By HASHIอย่างไรก็ดี เภสัชกรเอ็กซ์ กล่าวเสริมว่า สำหรับผมส่วนตัวผมมีความเชื่อเสมอว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งครั้งนี้ NRD By HASHI เป็นหนึ่งหลักฐานยืนยันว่า อาหารเสริมที่พัฒนาโดยคนไทย ผลิตในเมืองไทย โดยบริษัทฮาชิแลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับทีมที่แข็งแกร่ง ทั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ FG Global สามารถผ่านการยอมรับและได้รับรางวัลระดับโลก ที่งาน invention เจนีวา 2023 ที่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเวทีที่นักวิจัยทั่วโลกใฝ่ฝันรางวัลจากที่นี่ เหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐาน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรสารนวัตกรรมมาเป็นองค์ประกอบ โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออกยุโรปและ อเมริกา รวมถึงกระบวนการการสื่อสารข้อมูลสินค้าเชิงวิทยาศาสตร์ ผมภูมิใจมากๆครับที่ได้นำสินค้าไทย เป็นตัวแทนประเทศไทย ในที่นี้ผมต้องขอขอบคุณทาง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เล็งเห็นความพิเศษของ NRD By HASHI ให้โอกาสเราได้โกอินเตอร์ ในนามประเทศไทยไปคว้ารางวัล เพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยครับทั้งนี้ อาจารย์ปอง รศ.ดร.สุภกร บุญยืน นักวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า รางวัลที่ได้ จากงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมนานาชาติ The International Exhibition of Inventions Geneva เป็นงานระดับนานาชาติที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48th จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมนานาชาติ Palexpo ในเมือง Geneva ประเทศ สวิสแลนด์โดยที่มีนักวิจัย องค์กร มหาวิทยาลัย และ บริษัทผู้นำทางด้านนวัตกรรมและนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 1,000 ผลงานจากนานาประเทศ ในทุกทวีปของโลกใบนี้เข้าร่วมงาน ซึ่งทางผู้จัดได้เลือกให้รางวัลเหรียญ The International Exhibition of Inventions of Geneva ให้แก่นักวิจัยในบางผลงานที่ได้รับการยกย่องว่ามีผลงานที่โดดเด่นและนำมาจัดเผยแพร่ในงานแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศรางวัลอันสูงสุดในผลงานวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในแขนงต่างๆในระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทาง NRD By HASHI ได้ถูกรับเลือกโดยสถาบันวิจัยแห่งชาติในประเทศไทย ให้นำสินค้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำไปจัดแสดงเพื่อการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาในระดับสากลจนทำให้ได้รับการรับการรับรองและเชื่อถือจากวงการสุขภาพและการแพทย์ในระดับโลกถึงความมีประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยอย่างสูงแก่ผู้บริโภคนอกจากจะทำชื่อเสียงและเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางด้านสุขภาพของนักวิจัยมหาลัยในระดับชาติของประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงในประเทศที่ร่วมกันค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพการนอนและลดสถาวะความเครียดให้แก่ผู้บริโภค ทางคณะกรรมการจาก The International Exhibition of Inventions of Geneva ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้ที่มีต่อผู้บริโภคและคุณประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมอบเหรียญรางวัล โดย รศ.ดร.สุภกร บุญยืน(ตัวผมเอง) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยฯและทีมวิจัยที่ประกอบด้วย ภก.ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร และ ภก.ยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการ The International Exhibition of Inventions of Geneva และ Special Prize Award จาก Research Institute of Creative Education ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่เราได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสูง“ก่อนอื่นก็ขอกล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันเอกชนของประเทศไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก จนสามารถคว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”ในปีนี้ ที่ประเทศสวิสแลนด์ ซึ่งจะขอกล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประเทศไทยเป็นอย่างสูง” อาจารย์ปอง กล่าวในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 25 รางวัล ได้แก่ เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 7 รางวัล และรางวัลพิเศษ 9 รางวัลแสดงถึงความสำเร็จในนโยบายอันแรงกล้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และนับเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งในที่นี่เป็นการร่วมมือกันของสถาบันและบริษัท Hashi ที่ได้คิดค้นและศึกษาสินค้าเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นและยังมีผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ถือว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการได้รับรางวัลระดับโลกมาถึงสองรางวัลและการร่วมพัฒนาสินค้าสุขภาพที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยได้รับประโยชน์อย่างสูง ตามที่เจตนารมณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งธรรมศาสตร์ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกด้าน หมอพล ดร.กำพล ภูผาวัฒนากิจ Chief Medical Research officer บริษัท FG Global เผยว่า งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมนานาชาติ The International Exhibition of Inventions Geneva เป็นงานระดับนานาชาติที่ปีนี้จัดขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานในทุกๆปี คือการเสาะหางานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไปในทิตทางที่ดีขึ้น และทำให้คุณภาพชีวิตของคนได้เกิดการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดในทุกๆด้าน ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑ์ NRD By HASHI ได้รับเกียรติในการได้รับรางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมในงาน The International Exhibition of Inventions of Geneva และได้รับเกียรติบัตรพิเศษ Special Prize Award จาก Research Institute of Creative Education ในนามของประเทศเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เราได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสูงNRD By HASHI ใช้เทคโนโลยีโภชนเภสัชขึ้นสูงที่นำแนวคิดทางด้านนวัตกรรมนทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสรีระศาสตร์และการแพทย์ในปี 1999 โดยค้นพบ Chaperone Protein หรือโปรตีนนำทางสารอาหารที่จะทำให้การนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์มีประสิทธิภาพในทางด้านสุขภาพและความแม่นยำในการนำสารอาหารไปใช้ได้มากกว่าและดีกว่าสารอาหารเชิงเดี่ยวอื่นๆที่ไม่ได้ใช้กลไกนี้ จึงทำให้สารอาหารที่ถูกสกัดโดยใช้เทคโนโลยี Cell Matrix ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ Pharmanutrition หรือสารอาหารที่มีผลดีต่อการดูแลและรักษาสุขภาพและการแพทย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชั้นนำทั่วโลกในปัจจุบันNRD By HASHI เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการนอนการนอนหลับพักผ่อนมีประโยชน์ทำให้ร่างการกระปรี้กระเปร่าสดใสในเวลากลางวันที่เราจะต้องใช้ชีวิตและทำงาน นอกจากคุณภาพการนอนของทุกคนพัฒนาดีขึ้น ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างดีNRD By HASHI ใช้สารอาหารและสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่ม Cell Matrix มาพัฒนาสูตรโภชนเภสัชนี้“การตอบรับของทั้งคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมงานจัดแสดง และผู้เข้าชมทั่วไป พบว่ามีความสนใจอย่างสูง จะเห็นได้จากการที่มีผู้สนใจสอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย 