“นาย ณภัทร” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ตอกย้ำ!! การรับรู้สุขภาพดีมีให้มากกว่าทุกวัน ภายใต้แบรนด์ Klean&Kare ผู้นำเวชภัณฑ์น้ำเกลือขวดปลายแหลม อันดับ1

A.N.B. LABORATORIES CO., LTD. โดย พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดการ A.N.B. LABORATORIES CO., LTD. และ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล 7.2 (Non Hospital) บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) กับความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพมายาวนานกว่า 60 ปี จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ในงาน "Klean&Kare (คลีนแอนด์แคร์) ใส่ใจดูแลให้มากกว่าทุกวัน Make Everyday Moments” สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานได้รับเกียรติจาก พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดการ A.N.B. LABORATORIES CO., LTD. และ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล 7.2 (Non Hospital) บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เป็นประธานฯ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติแสดงความยินดีอย่างมากมาย พร้อมชมไฮไลท์สุดพิเศษเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก "นาย ณภัทร" หนุ่มลุคคลีนมาดแคร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวัน ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมากกว่าทุกวัน โดยมี อั๋น ภูวนาท รับหน้าที่พิธีกร..ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ของบริษัท ที่มีความตั้งใจให้ นาย ณภัทร เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลายใส่ใจสุขภาพ สร้างการรับรู้และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสื่อถึงผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำตัวจริงด้านน้ำเกลือ โดยมีเป้าหมายแรกคือ การแนะนำแบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้รู้จัก Klean&Kare ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือ และเป้าหมายระยะยาวคือการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยใช้น้ำเกลือดูแลสุขภาพได้กับทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน เพราะ Klean&Kare ไม่ใช่น้ำเกลือที่ใช้เฉพาะการล้างแผลเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการล้างทำความสะอาดแผล ล้างโพรงจมูก กลั้วปากกลั้วคอ ล้างคอนแทคเลนส์ ตอบโจทย์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ผู้บริโภคยังสามารถทำกิจกรรมใช้ชีวิตภายนอกบ้านได้มากยิ่งขึ้นKlean&Kare เป็นเวชภัณฑ์ที่มีมากว่า 35 ปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่ง (Good Storage and Distribution Practices, GSDP) รวมถึง ISO 9001, ISO 13485 และ ISO 17025) ยึดถือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการรักษา ได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการส่งออกไปในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอธิโอเปีย ฮ่องกง เนปาล ศรีลังกา และเยเมนณ เวลานี้จากอดีตถึงปัจจุบัน Klean&Kare ยังคงรักษาความเป็นที่ 1 ในการเป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์น้ำเกลือปราศจากเชื้อ (Sterile) ขวดปลายแหลม มีจุดเด่นด้านนวัตกรรมและมีตัวยา 0.9% โซเดียมคลอไรด์ผลิตด้วยเกลือจากนิวซีแลนด์ ซึ่งสมดุลกับน้ำในเซลล์ร่างกายทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีให้มากกว่าทุกวัน Klean&Kare อีกหนึ่งทางเลือก ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดีทุกวันของทุกเพศทุกวัย ติดตามช่องทางจัดจำหน่าย ได้ที่ 7-11, Save Drug, Dr.Pharma, Watsons, Boots, Big C, Lotus’s ร้านขายยาชั้นนำและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, BeDee แอปพลิเคชัน เป็นต้น