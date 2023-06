CPN ร่วมทุน EDC ลุยดาต้าเซ็นเตอร์ ดันไทยฮับเซาท์อีสต์เอเชียดูดเงินตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 – ซีพีเอ็น เดินหน้า เติมเต็ม ‘The Ecosystem for All’ ด้วยธุรกิจ New Assets ร่วมทุนกับบริษัท Evolution Data Centres (EDC) ร่วมกันพัฒนาธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ ขนาด 34 เมกะวัตต์ เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อตอบรับดีมานด์ของธุรกิจ Cloud Computing และ Data Storage ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ พร้อมผลักดันไทยสู่ Hub ธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ในอนาคตนายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Alternative Investments บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่โมเดลธุรกิจ Ecosystem โดยนอกจากจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, อาคารสำนักงาน, โรงแรม รวมถึงโครงการมิกซ์ยูสบนทำเลศักยภาพต่างๆ ทั่วประเทศ เรายังมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุน Ecosystem ของเราให้แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม”ล่าสุดได้ร่วมทุนกับบริษัท Evolution Data Centres (EDC) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดาต้าเซ็นเตอร์และกำลังขยายธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ ขนาด 34 เมกะวัตต์ ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้อย่างไม่จำกัด (Carrier Neutral Data Centre) เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ด้วย Sustainable Hyper-Scale Data Centre เพื่อตอบรับดีมานด์ของธุรกิจ Cloud Computing และ Data Storageการจับมือเป็นพันธมิตรกับทาง EDC ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลกและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนา เรามีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการบน Strategic Location ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ สำหรับการพัฒนา Data Centre จะต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยสูง รวมถึงอยู่ใกล้แหล่งพลังงานไฟฟ้า ขณะที่พาร์ทเนอร์ของเรา EDC มีความเชี่ยวชาญในด้าน Data Centre Solutions รวมถึงมีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจซึ่งกำลังขยายครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างความเติบโตและสร้างความพร้อมให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างมาก โดยโครงการแรกของเราตั้งเป้าเปิดให้บริการเฟสแรกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567” นายภูมิกล่าวด้าน มร. ดาร์เรน เว็บบ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Evolution Data Centres (EDC) กล่าวว่า เราร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดคือการนำเทคโนโลยีด้านดาต้าเซ็นเตอร์มาสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญ และมีศักยภาพที่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จะเติบโตได้อีกมาก ทั้งการเป็น Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยความร่วมมือในครั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับ Hyper-Scale และเป็น Green Data Centre ที่ใส่ใจดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการร่วมทุนในธุรกิจ Data Centre นับเป็นก้าวสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนาสู่โมเดลธุรกิจแห่งอนาคตในยุค Modern Data Economy ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและหลายภาคส่วน ได้แก่1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Economy ของประเทศ โดยภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมกิจการเขต Data Centre ขึ้น เพื่อให้มีการลงทุนพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการในด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังเปิดโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น2. สนับสนุน Digital Transformation ของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการใช้บริการด้าน Data Storage มากยิ่งขึ้น ซึ่งการมีดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น3. การลงทุนด้าน Data Centre ของกลุ่มเซ็นทรัล จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ในเครือสามารถ Synergy กันได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยในเครือมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนา Data-Driven Omnichannel เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยการลงทุนด้าน Data Centre จะทำให้สามารถนำ Data มาสร้างประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจใน Ecosystem ให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในอนาคต