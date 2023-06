ส.อ.ท. จับมือ AIS นำ “AIS 5G Manufacturing Platform” ยกระดับภาคอุตฯ ไทย

การจะยกระดับ SME เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ได้นั้น แพลตฟอร์มถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์สถานะเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า หรือการวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร หรือที่เรียกว่า Overall Equipment Effectiveness (OEE) แบบเรียลไทม์ และแพลตฟอร์มยังเป็นเครื่องมือที่จะให้ข้อมูลในการปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบัน แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในยุค industry 4.0 จะมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จึงร่วมมือกับ AIS ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มในราคาที่ SME จับต้องได้การลงนามความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS ครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตเครื่องจักรทั้งในเรื่องการเพิ่มความแม่นยำ การวิเคราะห์ การวัดผล หรือแม้แต่ระบบติดตามผลด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจาก IoT เต็มรูปแบบ ที่มาพร้อมโซลูชันของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGONกล่าวว่า “ส.อ.ท. ในฐานะองค์กรหลักที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย มีสมาชิกในเครือข่ายจำนวน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม เรามีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม และพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 สำหรับความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ จะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถนำแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ซึ่งถือเป็นโซลูชันสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูล IoT ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในสายการผลิต และนำขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม ไปวิเคราะห์และแสดงผลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบโรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ Industry 4.0 ได้ในที่สุดครับ”กล่าวว่า “เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า 5G คือ หัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ผ่านมาเราจึงเข้าประมูลคลื่นความถี่ 5G มาในปริมาณมากที่สุด พร้อมลงทุนในการพัฒนาโครงข่าย Digital Infrastructure ให้แข็งแรงต่อการเป็นรากฐานสำคัญในเศรษฐกิจแบบร่วมกันหรือ Ecosystem Economy อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเชื่อมต่อให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มโรงงาน ภาคการผลิตต่างๆ สามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันได้แบบ One Stop เพราะนอกจากจะสามารถยกระดับการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ลดต้นทุน รองรับโอกาสและการเติบโตในอนาคตจาก Business Model ใหม่ๆ ได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย”ด้วยแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่วันนี้ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON (แพลตฟอร์ม 5G ที่รวมศูนย์การบริหารจัดการ 5G, Edge Computing, Clouds และ Applications มาไว้ที่เดียวแบบ One Stop Service สามารถปรับเปลี่ยนได้เองให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา) ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี IoT ที่ทำงานอยู่บน 5G Private Network จะช่วยตอบโจทย์การทำงาน และสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้แบบเรียลไทม์ เพราะแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing มีความสามารถในการวัดประสิทธิภาพและช่วยติดตามการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย• Machine Monitoring สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์• Overall Equipment Effectiveness (OEE) Monitoring & Manufacturing Execution System (MES) หัวใจหลักในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา พร้อมระบบติดตาม ตรวจสอบและออกรายงานด้านการผลิตได้อย่างละเอียด แม่นยำ และเป็นระบบ• Energy Management ระบบในการตรวจสอบการใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งในช่วงเวลาที่ทำการผลิตและนอกเวลาการผลิต เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. และสนใจในโซลูชันนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Line: @icticlub, Facebook: icticlub, อีเมล icti.connect@gmail.com หรือสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://business.ais.co.th/5g/smartManufacturing/5g-manufacturing-platform.html