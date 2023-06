บริษัทแม่ในญี่ปุ่นของ ‘อีซูซุ’ แถลงยืนยัน ไม่มีแผนย้ายโรงงานจากไทยไปอินโดนีเซีย

โฆษกของ อีซูซุ มอเตอร์ส (Isuzu Motors) บริษัทแม่ในญี่ปุ่นของค่ายอีซูซุ แถลงว่า “ขณะที่บริษัทของเรายังคงโฟกัสให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นตลาดสำคัญแห่งหนึ่ง แต่เราก็ไม่ได้มีแผนการใดๆ ที่จะโยกย้ายโรงงานจากไทยไปยังอินโดนีเซีย”โฆษกผู้นี้กล่าวด้วยว่า บริษัทเองไม่ได้มีการออกประกาศใดๆ เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้ในปัจจุบัน อีซูซุ มีโรงงานแห่งหนึ่งอยู่แล้วในอินโดนีเซีย โดยตั้งอยู่ที่เมืองคาราวัง (Karawang)ผู้ที่ออกมาให้ข่าวเรื่องจะมีการย้ายโรงงานนี้ ไม่ใช่เป็นฝ่ายญี่ปุ่น หากแต่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย อากุส กูมิหวัง คาร์ตาซัสมิตา (Agus Gumiwang Kartasasmita) ซึ่งกล่าวในวันพุธ (7) ว่า อีซูซุวางแผนโยกย้ายโรงงานจากไทยไปอินโดนีเซีย และอาจเริ่มต้นดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่ปีหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทั่งถึงตอนค่ำวันพฤหัสบดี (8) ยังคงมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีคนหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย ออกมาระบุว่า อิซูซุ กำลังจะโยกย้ายโรงงานมายังอินโดนีเซีย“บางทีพวกเขาอาจจะยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่มีการยืนยันแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะโยกย้าย ยูดี ทรัคส์ (UD Truck) มายังอินโดนีเซีย” เตาฟีค บาวาเซียร์ (Taufiek Bawazier) อธิบดีผู้หนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย บอกกับพวกผู้สื่อข่าวจากที่ MGROnline สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต พบว่า เตาฟีค บาวาเซียร์ ถูกระบุว่าเป็น อธิบดีโลหะ, เครื่องจักรกล, อุปกรณ์การขนส่ง, และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (the Director General of Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronics Industries of Ministry of Industry) ขณะที่ ยูดี ทรัคส์ เป็นกิจการด้านรถบรรทุกในเครืออีซูซุ โดยที่ในไทยมีโรงงานประกอบรถบรรทุก ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากคำพูดของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียถูกเผยแพร่ออกมา ปรากฏว่าได้ส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยบางรายถูกเทขายในตลาดหลักทรัพย์ของไทยในวันพฤหัสบดี (8)(ที่มา: รอยเตอร์/MGROnline)