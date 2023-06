สบพ.ครบรอบ 62 ปี มุ่งพัฒนาหลักสูตร ดันไทยศูนย์กลางผลิตบุคลากรการบินของภูมิภาค

สถาบันการบินพลเรือน สถาปนาครบรอบ 62 ปี เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรและบริการต่างๆ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 62 ปี พร้อมด้วย พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทรสาร กรรมการผู้แทนกองทัพอากาศ ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม นายณรงค์ อรุณภาคมงคล กรรมการผู้แทนกรมท่าอากาศยาน และอดีตคณะกรรมการ สบพ. คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนร่วมพิธี โดยในภาคเช้ามีพิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการบินพลเรือน และพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการรับการแสดงความยินดีและรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่นักศึกษาและสวัสดิการแก่บุคลากรของ สถาบันการบินพลเรือน ซึ่งมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี โดย นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯตลอดระยะเวลา 62 ปี ที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรและบริการต่าง ๆ โดยมีการประสานความร่วมมือ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. ทั้งหลักสูตรวิชาภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยตระหนักถึงการเป็นพันธมิตรตลอดชีวิตแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม สบพ.มีแผนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Your Trusted World Class Lifelong Partner for Your Successในปีนี้ สบพ. ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสโลกการบิน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การสนับสนุนการจัดโครงการสานฝันการบินครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่จะจัดขึ้นในโอกาส 111 ปี กระทรวงคมนาคม และจัดโครงการตู้การบินปันสุขให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีนี้ด้วยนอกจากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนแล้ว สบพ. ได้เปิดอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น โดยภายในอาคารประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีส่วนพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน ห้องประชุม ห้องสัมมนา และโถงเอนกประสงค์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ได้ใช้พื้นที่รวมในการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่สนใจอื่นๆ นอกจากการเรียนการฝึกในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนสมรรถภาพและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริงสบพ. ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศตามมาตรฐานสากล จึงมุ่งมั่น ทุ่มเทและมีความพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในทุกสถานการณ์ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป