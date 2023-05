สบพ.ผ่านประเมิน ได้ใบรับรองยกระดับ”หน่วยซ่อมอากาศยาน”ศูนย์ฝึกการบิน

สบพ.ได้ใบรับรองหน่วยซ่อมใหม่ (Repair Station Re-certification) หลังผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้ตรวจประเมินของ กพท. ในขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบการปฏิบัติการ มาตรฐาน ICAO ยกระดับหน่วยซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบินวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ร่วมเข้ารับมอบใบรับรองหน่วยซ่อมใหม่ (Repair Station Re-certification) จากนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT โดยสบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม สถาบันเฉพาะทางด้านการบินแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในฐานะสมาชิกระดับ Regional Centres of Excellence (RTCEs)โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ได้ยกระดับมาตรฐานของหน่วยซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน ด้วยการผ่านการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจประเมินของ กพท. ในขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Demonstration and Inspection Phase) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานตามที่ได้กำหนดไว้ใน Repair Staion Certificate Requirements-TCAR8 Part145 อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนโดย หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน ได้รับใบอนุญาตที่ผ่านการรับรองตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2529 และยังคงรักษาสถานภาพมาถึง ณ ปัจจุบัน นับเป็นที่เรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานของหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังกล่าว สถาบันการบินพลเรือน จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมอากาศยานให้เทียบเท่าในระดับสากล ตลอดจนคงไว้ซึ่งมาตรฐานและความปลอดภัยในการซ่อมอากาศยาน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนได้กำหนดไว้ต่อไป