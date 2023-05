60 ปี วว. มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี “Proud of TISTR Step Up Together” โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวรายงานการดำเนินงาน และ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. เสนอรายนามผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง และขยายผลไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า โอกาสนี้ พลตำรวจโทพรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นายสมพร มั่งมี กรรมการ วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากร วว. และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี..... ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวภายหลังพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกล่าวรายงานว่า วว. มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในปี 2566 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลายทศวรรษที่ผ่านมา วว. เพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยและบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในกระแสโลกปัจจุบัน และจากผลงานที่ผ่านมา วว. ได้รับรางวัลดีเด่นในหลายด้าน อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงผลงานเชิงคุณภาพ ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอด 60 ปี ของ วว. ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับรายได้ชุมชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวอนึ่ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี นอกจากการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรแล้ว ยังมีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ และการร่วมบริจาคสมทบทุน “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี " ซึ่ง วว. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคฯ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกวาระที่สำคัญของ วว. ในการก้าวสู่องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป