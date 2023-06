“เวียตเจ็ท”ขึ้นแท่นรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านบริการบนเที่ยวบิน

(โฮจิมินห์ซิตี้, 2 มิถุนายน 2566) – สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้รับรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ำที่เป็นเลิศด้านบริการบนเที่ยวบิน ประจำปี พ.ศ. 2566 (Best Low-cost Airline Onboard Hospitality for 2023)” เป็นครั้งแรก และรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ำพิเศษที่ดีที่สุดแห่งปี (Best Ultra Low-cost Airline 2023)” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้รับมอบจาก แอร์ไลน์เรทติ้งส์ (AirlineRatings) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเมินคะแนนด้านความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สายการบินระดับโลกสายการบินเวียตเจ็ทได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวจากการให้บริการที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ “SkyBoss Business” ซึ่งมอบสิทธิพิเศษและบริการระดับพรีเมี่ยมบนอากาศยานลำตัวกว้าง ประกอบไปด้วย ที่นั่งแฟลตเบดบุหนัง และชุดอาหารบนเที่ยวบินอันเลิศรส ส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง“เวียตเจ็ทได้รับการยอมรับจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบินใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปี่ยมคุณภาพ โดยได้ให้บริการเที่ยวบินด้วยอากาศยานลำตัวกว้างแบบ A330 นำเสนอที่นั่งโดยสารชั้น SkyBoss Business ซึ่งส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่เปี่ยมสุนทรียภาพแก่ผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างเดินทาง กระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง กล่าวได้ว่าบริการระดับพรีเมี่ยมเหล่านี้ได้บุกเบิกและปฏิวัติวงการสายการบินต้นทุนต่ำอย่างมาก” Ggeoffrey Thomas บรรณาธิการ แอร์ไลน์เรทติ้งส์ กล่าวแอร์ไลน์เรทติ้งส์ ได้ประเมินระดับความปลอดภัยของสายการบินเวียตเจ็ทที่ระดับ 7 ดาว ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการประเมินด้านความปลอดภัย ทั้งยังจัดอันดับสายการบินฯ ให้เป็นหนึ่งใน 10 อันดับสายการบินต้นทุนต่ำที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในโลกเป็นระยะเวลาหลายปี พร้อมกันนี้ ยังได้รับการลงคะแนนให้เป็น “Value Airline of the Year” จาก แอร์ไลน์เรทติ้งส์ ในปี พ.ศ. 2565 รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ผลักดันเวียตเจ็ทให้มุ่งมั่นเดินหน้ารังสรรค์บริการที่เป็นเลิศและขยายเครือข่ายเส้นทางบินสู่หลากหลายปลายทางทั่วโลก ส่งมอบการเดินทางที่แสนพิเศษในราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยบริการเหนือระดับและเปี่ยมคุณภาพจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มากด้วยประสบการณ์งานประกาศรางวัล “Airline Excellence Award” โดย แอร์ไลน์เรทติ้งส์ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นเกียรติแก่สายการบินระดับโลก รางวัลในปีนี้ได้รับการประเมินโดยกองบรรณาธิการที่คร่ำหวอดในวงการการบินกว่าหลายทศวรรษ พร้อมด้วยการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ อายุฝูงบิน ความพึงพอใจของผู้โดยสาร การทำกำไร คะแนนการลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ รายนามสายการบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ยังประกอบไปด้วย แอร์ นิวซีแลนด์, กาต้าร์ แอร์เวย์ส, เอทิฮัด แอร์เวย์ส และ สิงคโปร์แอร์ไลน์ส