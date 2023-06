MQDC คว้า 7 รางวัลจาก Asia Pacific Property Awards 2023-24 ย้ำแนวทางการคำนึงถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม - นวัตกรรม

ทั้งนี้ MQDC ได้รับรางวัลจากการพัฒนาโครงการมัลเบอร์รี โกรฟ สุขุมวิท โครงการมัลเบอร์รี โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า โครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ และบริษัท ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการลงทุน การขาย การให้เข่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ MQDC ได้รับหลากหลายสาขารางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรางวัลพิเศษ Sustainability Award จากโครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ที่ให้ความสำคัญต่อหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด For All Well-Being ทำให้ MQDC มีแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบตามมาตรฐานขั้นสูงเพื่อปกป้องระบบนิเวศ สร้างประโยชน์ให้สังคม รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต นอกจากนี้ MQDC ยังให้การรับประกัน 30 ปีในทุกโครงการอีกด้วยกล่าวว่า “MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับถึง 7 สาขารางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ซึ่งถือเป็นเวทีระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเราจัดตั้งหน่วยงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC และ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เป็นต้น""ดังนั้น รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จต่อการดำเนินงานของ MQDC ภายใต้แนวคิด 'For All Well-Being' ที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกสิ่งบนโลกผ่านการใช้นวัตกรรมพร้อมนำธรรมชาติกลับมาสู่ชีวิตประจำวันของทุกคน”สำหรับรางวัลต่างๆ ที่ทาง MQDC ได้รับคือ โครงการมัลเบอร์รี โกรฟ สุขุมวิท โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับคนทุกเจเนอเรชันได้รับรางวัลสาขา Architecture Multiple Residences Thailand โครงการมัลเบอร์รี โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า บ้านสำหรับทุกคนในครอบครัวแวดล้อมด้วยผืนป่าสีเขียว ได้รับรางวัลสาขา Best Residential Development 20+ Units Thailand และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล International Property Awards ในสาขา Best Residential Development 20+ Units Asia Pacificโครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับกลุ่มโรงแรมชื่อดังระดับโลก ตั้งอยู่ภายในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้รับรางวัลสาขา Best Sustainable Residential Development Thailand และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล International Property Awards สาขา Best Sustainable Residential Development Asia Pacific รวมถึงได้รับรางวัลพิเศษ Sustainability Award อีกด้วย ปิดท้ายด้วยบริษัท ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลสาขา Real Estate Agency Single Office Thailandทั้งนี้ รางวัล Asia Pacific Property Awards เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล International Property Awards ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและให้เกียรติต่อผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นรางวัลที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในระดับภูมิภาค