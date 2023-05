“โคเวย์” เปิดแผนยอดขายทะลุเป้า 200%

ผู้จัดการรายวัน 360 - COWAY (โคเวย์) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับ 1 จาก ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2566 มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพัฒนานวัตกรรม รุกขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย อัดกิจกรรมการตลาดผ่าน อินฟลูเอนเซอร์แบบเต็มสูบ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงกับกลุ่มสินค้าเครื่องกรองน้ำดื่มผ่านแคมเปญ Just Drink โดยคาดว่าจะเน้นกลุ่มธุรกิจเครื่องฟอกอากาศด้วยบริการ Subscription มากขึ้น เพื่อช่วยคนไทยตั้งรับมลภาวะฝุ่น PM2.5 ระลอกใหม่ช่วงปลายปีที่คาดว่าจะยิ่งทวีความรุนแรงและระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนายปาร์ค ชุนยง กรรมการผู้จัดการ โคเวย์ ประเทศไทย กล่าวว่า แม้การแข่งขันในตลาดเครื่องกรองน้ำในไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียจะมีความดุเดือดอย่างมาก แต่ Coway ยังสามารถทำยอดขายนิวไฮเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าจะเราสามารถก้าวสู่อันดับ 1 ของทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้ในไม่ช้าเห็นได้จากความสำเร็จในไตรมาส 1 จากยอดขายเครื่องฟอกอากาศเกินเป้าที่ตั้งไว้กว่า 200% และยังสามารถขยายบูธให้บริการจนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยโตขึ้นถึง 23% รวมถึงการเพิ่มจำนวน Health Planner (ผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนสุขภาพ) รวมถึงสมาชิกครอบครัว Coway ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และขยายฐานการดำเนินงานขององค์กรสู่การเป็นแบรนด์ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนและครอง Top of mind ของลูกค้าชาวไทยทิศทางการทำงานช่วงครึ่งปีหลัง มุ่งสนับสนุน Well-being Life ให้กับคนไทย รวมถึงความคุ้มค่า (Value) พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ (Experiences) ผ่านนวัตกรรมสินค้าประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการส่งเสริมบริการ Subscription เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศให้มากขึ้น ผ่านการจัดโปรโมชันและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และการบอกเล่าเรื่องการใช้งานจริงจากลูกค้าของโคเวย์ (KOC)ในช่วงครึ่งปีหลังมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่หันมาให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมเสริมทัพการดำเนินงานด้วยการอัปเกรดบริการของทีมงาน CODY ให้มีคุณภาพและครอบคลุมมากที่สุดสำหรับกลุ่มเครื่องฟอกอากาศในไทย Coway มั่นใจว่าธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีจากการที่ต้อง Restock สินค้ากันอย่างมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแนวคิดพื้นฐานของการเปิดแคมเปญการตลาดของ Coway จะคำนึงถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเป็นสำคัญ เป็นที่มาของแคมเปญ Just Drink จริงดิ? เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้ดึงอินฟลูเอนเซอร์หลายท่าน รวมถึงครอบครัวคนดังอย่างบ้าน “บีมD2B - กวี ตันจรารักษ์” พร้อมกับโชว์สุดพิเศษของน้องธีร์-น้องพีร์สำหรับ 6 เดือนต่อจากนี้ Coway ยังมีแผนการจัดแคมเปญและโปรโมชันส่งเสริมการขายในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทฯ ยังเสริมการใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing โดยให้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นลูกค้าตัวจริงมาบอกเล่าประสบการณ์และบริการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งในปัจจุบัน Coway ตั้งอยู่ในหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, จีน, มาเลเซีย, อินโดนีเชีย, เวียดนาม และไทย เป็นต้น