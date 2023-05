อิหล่าคำแพง ปลาร้าปรุงรสสำเร็จ สูตรลับความอร่อย ที่ทุกบ้าน ทุกร้านอาหารต้องมี

จากปลาร้าหมัก ที่ต้องตักจากในโอ่ง ตักจากในไห และมีเพียงรสชาติเดียว วันนี้ได้วิวัฒนาการมาเป็นปลาร้าบรรจุขวด และมีการปรุงรสให้เข้มข้นขึ้นตามความต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ผลิตน้ำปลาร้าบรรจุขวดออกจำหน่าย เพราะมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาด และความสะดวกสบายในการนำไปใช้ของผู้บริโภค โดยเมื่อเจาะลึกลงไปกลับพบว่าน้ำปลาร้าบรรจุขวดที่มีความโดดเด่นในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญต่อ BCG Model ยังมีจำนวนผู้ผลิตไม่มากนัก แต่ก็ยังมีให้เห็นวันนี้ได้รับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า มีบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งที่ผลิตน้ำปลาร้าบรรจุขวด และได้ใช้ BCG Model ในขั้นตอนและกระบวนการผลิต โดยบริษัทที่ว่า คือ บริษัท อิหล่าคำแพง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ผลิตน้ำปลาร้าปรุงสุก ผงแกงอ่อม ผงน้ำยาขนมจีน และน้ำพริกปลาร้า ที่ได้มาตรฐาน อย. โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า อิหล่าคำแพง ปลาร้าปรุงรสสำเร็จ และสินค้าจากผู้ผลิตรายนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำหรับจุดเด่นของอิหล่าคำแพง ปลาร้าปรุงรสสำเร็จ ผลิตด้วยสูตรลับความอร่อยที่ถ่ายทอดมาจากคุณยาย จนกลายเป็นอาหารอีสานพร้อมรับประทานและพร้อมปรุงหลากหลายชนิด โดยใช้นวัตกรรมการผลิต รวมไปถึงการใช้ปลาทะเลมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปลาร้า ทำให้ได้คุณประโยชน์ทางอาหารเพิ่มขึ้น รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการหมักสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับปลาร้าที่เป็นปลาน้ำจืด ทำให้ได้รสชาติปลาร้าที่สุดแสนอร่อย ปราศจากสารเร่งหมักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายนอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตยังได้ยึดหลัก BCG Model โดยเศรษฐกิจชีวภาพ (BIO Economy) ได้เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เลือกใช้พันธุ์ที่ดี และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ ส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้เน้นการออกแบบการผลิตตั้งแต่ต้นทาง ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ได้เน้นลดการใช้สารเคมี ลดการปล่อยมลพิษ อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรท้องถิ่น และให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมส่วนช่องทางการจำหน่าย ปัจจุบันจำหน่ายผ่านหน้าร้านของตัวเอง จำหน่ายใน Tops Supermarket จำนวน 32 สาขาทั่วประเทศไทยและ Tops Supermarket Online รวมถึงร้านขายส่งไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ จำหน่ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และจำหน่ายออนไลน์ใน Lazada และคาดหวังว่าการได้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ของกระทรวงพาณิชย์ จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น และสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจชมและเลือกซื้อ อิหล่าคำแพง ปลาร้าปรุงรสสำเร็จ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งผงแกงอ่อม ผงน้ำยาขนมจีน และน้ำพริกปลาร้า ที่มีความโดดเด่นในกระบวนการผลิตที่ยึดหลัก BCG Model สามารถไปดูของจริงได้ในงาน Thailand Local BCG Plus Fair ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (หน้า CPS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น