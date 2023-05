“ชาโต เดอ ภูพาน” ไวน์หมากเม่าของดีจังหวัดสกลนคร ที่คอไวน์ต้องโดน

ทุกวันนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตไวน์ได้และยังเป็นไวน์ที่มีคุณภาพ ไม่แพ้ไวน์ระดับโลกและที่สำคัญในการผลิตได้มีการพลิกแพลงใช้ผลไม้พื้นถิ่นมาหมักทำเป็นไวน์ แทนที่จะใช้ผลไม้องุ่นมาทำเหมือนกับไวน์ชื่อดังในต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความแปลกใหม่ แต่ยังช่วยสร้างชื่อให้กับไวน์ไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการลิ้มลองซักครั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคไวน์วันนี้ มีไวน์ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาแนะนำ โดยได้รับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ แนะนำไวน์หมากเม่า ซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสกลนคร ที่ใช้ผลไม้พื้นถิ่น คือ หมากเม่า ที่พบได้เฉพาะแหล่งผลิตเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร มาใช้ในการผลิตไวน์ จนปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นของฝากที่คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครห้ามพลาด และล่าสุดยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ที่ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำหรับที่มาของการผลิตไวน์หมากเม่า มีข้อมูลจากนายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่ (เม่าหลวงภูพาน) ที่ได้เล่าให้ฟังว่า ตอนปี 2546 มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน แม่บ้าน โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มาสอนเรื่องการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่นและมีการเล็งเห็นว่าในพื้นที่เทือกเขาภูพาน มีหมากเม่าซึ่งเป็นผลไม้พื้นถิ่นและพบได้ที่นี่ทีเดียว จึงต้องการอนุรักษ์เอาไว้ และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ชนิดนี้“ตอนนั้นได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้าน นำหมากเม่ามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาทำเป็นไวน์แดงหมากเม่า ซึ่งต่อมาได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอปผลิตไวน์หมากเม่า จนสามารถทำได้สำเร็จ และนำออกไปประกวดในต่างประเทศ ก็ได้รับรางวัลกลับมา ทำให้มีกำลังใจในการพัฒนาต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนปัจจุบันสามารถผลิตออกมาจำหน่าย และได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดไวน์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ ชาโต เดอ ภูพาน และได้พัฒนาต่อจนเป็นห้างหุ้นส่วน สกลนครไวน์เนอรี่ อย่างทุกวันนี้”ทั้งนี้ หลังจากผลิตไวน์หมากเม่าออกสู่ตลาดได้แล้ว ก็ได้พัฒนาการผลิตจากไวน์ชนิดเดียวแบบเดียว ก็หันมาพัฒนาทำไวน์หลายเกรด หลายคุณภาพ ในราคาแตกต่างกัน รองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งตลาดล่างที่นิยมไวน์ราคาไม่แพง และตลาดกลางและสูง ที่นิยมไวน์ราคาแพงขึ้น และคุณภาพดีขึ้น และยังเพิ่มไลน์การผลิตเป็นน้ำหมากเม่าด้วย เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยขณะนี้ สินค้ามีวางจำหน่ายในร้านขายของฝากในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง และได้เปิดหน้าร้าน ชื่อ ชาโต เดอ ภูพาน และขายผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนการเข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ของกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 สินค้าที่จะได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair เชื่อว่าจะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและเชื่อว่าจะมีโอกาสขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย โดยผู้ที่สนใจชมสินค้า เลือกซื้อสินค้า สามารถมาดูได้ในงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น