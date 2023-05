“พาณิชย์”ขนสินค้า BCG อัตลักษณ์ นวัตกรรม จัดแสดงและขายในงาน Local BCG Plus Fair

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงาน Southern Thailand Local BCG Plus Fair ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่อยู่ในโครงการ Local BCG Plus ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกสินค้าศักยภาพใน 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม จำนวน 50 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในระดับฐานราก“กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าสินค้าที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ จะมีโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าที่ตอบสนองเทรนด์ความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่อง BCG สินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ การใช้นวัตกรรม ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลก และจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งการนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การค้าออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้เพิ่มมากขึ้น”ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงาน Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค โดยได้จัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ เมื่อช่วงปลายเดือนเม.ย.2566 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ที่หาดใหญ่ ส่วนครั้งที่ 3 กำหนดจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-22 พ.ค.2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (หน้า CPS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น และครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-18 มิ.ย.2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG+ Expo 2023 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับโครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ