“MOSHI” เปิดคอลเลกชันใหม่ คอลแลปส์ 3 Thai Designersดัง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย ร่วมคอลแลปส์ Thai Designers ดึง 3 แบรนด์ดัง STICKWITHME4ev, SSKTMMEE และ Monsty Planet เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ ชูคาแรคเตอร์เด่นๆ รวมถึงลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนันสนุนผลงานครีเอเตอร์ชาวไทย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น และเสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอให้ครอบคลุมทุกตลาด พร้อมเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน Moshi Moshi ทุกสาขาทั่วประเทศนายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHIผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการทำ Collaboration ถือเป็นเทรนด์การตลาดที่เป็นที่นิยมและมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นยุคสมัยที่ทุกสิ่งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ จึงทำให้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขยายฐานลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และยอดขาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทำ Collection กับลายลิขสิทธิ์ต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันไม่เพียงแต่แค่นิยมในลายการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบ แต่มักจะอยากซื้อสินค้าสะสม สนับสนุนศิลปินที่ตนเองชื่นชอบด้วยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของ Designer ไทยที่สามารถครีเอตการ์ตูนซึ่งมีลวดลายสวยงามไม่แพ้การ์ตูนจากต่างประเทศ จึงเกิดแนวคิด Collaboration ร่วมกับ Designer ไทย ที่มีความสามารถสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามเพื่อดึงเอาผลงานของศิลปินนักวาดคนไทย ผนวกกับความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ เพื่อผลักดันผลงานของคนไทยให้เข้าสู่ถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง และให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับศิลปินครีเอเตอร์ทั้ง 3 แบรนด์ จัดทำผลิตภัณฑ์ 3 Collection พิเศษ ได้แก่1.) STICKWITHME4ev ตัวการ์ตูนสุดโด่งดังน้อง dino ไดโนเสาร์สีเขียวสุดฮิต เรื่องราวส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์วัยเด็กกับสิ่งรอบตัว inspired มาจากตุ๊กตาหมีที่กอดมาตั้งแต่เด็ก ส่วนน้องหมาเป็นน้องหมาที่บ้าน และไดโนเสาร์มาจากการ์ตูนที่ชอบดูตอนเด็กๆ เพราะทุกตัวละครมาจาก inner child ของผู้ออกแบบ 2.) SSKTMMEE Collection ที่ประกอบด้วย Character สัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะน้องหมา ที่เอาไปผสมกับ object หรือสัตว์อื่นๆ จนเกิดเป็นน้องหมาในรูปแบบของ SSKTMMEE และ 3.) Monsty Planet (มอนสตี้ แพลนเน็ท) ช่วงเวลาดีๆกับ Character สัตว์น่ารักๆ ใน Monsty Planet ซึ่งจะประกอบด้วย They Call me ‘Bo’ เป็นน้องหมาพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ มีนิสัยเป็นมิตรเข้ากับผู้คนได้ง่าย น้องห่าน I Hate Mondays ที่เกลียดวันจันทร์ที่ต้องกลับไปทำงานเป็นลูปเดิมๆ และแก๊งน้องแมวที่แสนน่ารัก โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านหน้าร้าน Moshi Moshi ทุกสาขาทั่วประเทศ“เราอยากจะโปรโมตความสามารถของศิลปินนักวาดคนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้ร่วมงานกับครีเอเตอร์ชาวไทยทั้ง 3 แบรนด์ โดยดึงเอาคาแรคเตอร์เด่นๆ รวมถึงลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันของแต่ละแบรนด์ มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นลายการ์ตูนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Target Group ของบริษัทฯ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าประทับใจ ที่ได้สร้างสรรค์ออกมา ทั้งสีสันและลวดลายตรงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าร้าน Moshi Moshi ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมั่นใจว่า หากได้แวะชมคอลเลกชันใหม่จะต้องถูกใจ และชื่นชอบสินค้าอย่างแน่นอน” นายสง่า กล่าว