ธนจิรา รีเทลฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 77.50 ล้านหุ้น เข้า SET

บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 77,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงิน รวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่กลุ่มบริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯTRC ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น โดยนำเข้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ (1) แบรนด์แพนดอร่า (Pandora) เครื่องประดับเงินชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก (2) แบรนด์มารีเมกโกะ (Marimekko) สินค้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้านลายพิมพ์และสีสันจากประเทศฟินแลนด์ และ (3) แบรนด์แคท คิดสตัน (Cath Kidston) สินค้าไลฟ์สไตล์กลิ่นอายโมเดิร์นวินเทจจากประเทศอังกฤษ รวมถึงการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ในประเทศเวียดนามนอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของแบรนด์กลุ่มหาญ (HARNN) ซึ่งประกอบด้วย (1) แบรนด์ HARNN สินค้าบอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี และ (2) แบรนด์วุฒิ (Vuudh) สินค้าเครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งได้ขยายไปธุรกิจสปาภายใต้ (3) หาญเวลเนส แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ (HARNN Wellness & Hospitality) เน้นธุรกิจแฟรนไชส์สปาในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปัจจุบันประกอบด้วย 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ (3.1) หาญ เฮอริเทจ สปา (HARNN Heritage Spa) (3.2) บาย หาญ (by HARNN) (3.3) เดอะสปา บาย หาญ (The Spa by HARNN) และ (3.4) เอสเคป บาย หาญ (SCape by HARNN) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายณ วันที่ 31 ธ.ค.65 กลุ่มบริษัทมีแบรนด์สินค้าภายใต้การดำเนินงาน 5 แบรนด์ และมีแบรนด์ธุรกิจสปา 4 แบรนด์ โดยมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 133 สาขา แบ่งออกเป็นสาขาที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 128 สาขา และแฟรนไชส์ 13 สาขา รวมทั้งการจำหน่ายผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อ Marimekko pop-up cafe และ Cath Kidston Tearoomโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 26 เม.ย.66 มีนายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 99.98% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 74.15%ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี