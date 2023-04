“คาราบาว” ผนึก “ห่านคู่” เปิดตัวคอลเลกชั่นสุดพิเศษ “Carabao x Double Goose Made in Thailand” แรงบันดาลใจจากบทเพลงในตำนานสู่การ Collaboration สร้างความต่างให้ผ้าขาวม้าไทย

การร่วมงานของ 2 แบรนด์ไทยในตำนานที่อยู่เคียงคู่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ และแบรนด์ธรรมดาที่ทำมาดี ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลง Made in Thailand สู่ความพิเศษนำผ้าขาวม้าไทย มาเพิ่มมูลค่าและตีความใหม่ผ่านการออกแบบให้ใครๆ ก็ใส่ได้ แบบ “ไทยทำ ไทยใส่”บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก “คาราบาว” ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ โดยผนึกความร่วมมือกับ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ห่านคู่” แบรนด์เสื้อยืดไทยคุณภาพระดับสากล ที่ได้รับความไว้วางใจกว่า 70 ปี เดินหน้ากลยุทธ์ Collaboration เปิดตัวลิมิเต็ด เอดิชั่น “Carabao x Double Goose Made in Thailand” คอลเลกชั่นสุดพิเศษจากฝีมือผ้าขาวม้าที่ทอเพื่อคอลเลกชั่นนี้โดยเฉพาะ โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า จ.ราชบุรี ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ “Made in Thailand ไทยทำ ไทยใส่” ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของ 2 แบรนด์ไทยในตำนานรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการเปิดตัวคอลเลกชั่น “Carabao x Double Goose Made in Thailand” ครั้งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของบทเพลงในตำนาน “Made in Thailand” สู่การ Collaboration ของ 2 แบรนด์ไทย อย่างคาราบาวและห่านคู่ โดยนำผ้าขาวม้าที่ทอเป็นพิเศษผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย เสื้อยืด, กระเป๋า, หมวก รวมถึงเสื้อกล้าม เอกลักษณ์ของห่านคู่ ที่คราวนี้ออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคาราบาว และห่านคู่ ที่เป็น Iconic Brand อยู่คู่คนไทยมาหลายสิบปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไทย เพื่อขยายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น“คอนเซ็ปต์ของคอลเลกชั่นนี้ ต้องการสื่อถึงความเท่ของผ้าขาวม้าแบบไทยๆ ที่ถูกบอกเล่าอย่างเรียบง่ายแบบไทยทำ ไทยใส่ ทำให้เห็นว่าผ้าขาวม้าก็สามารถมีมูลค่า และนำมาใส่ในชีวิตประจำวันได้ ผ่านตำนานบทเพลง “Made in Thailand” ของคาราบาว เหมือนดั่งแบรนด์ห่านคู่ และคาราบาว ที่เคียงคู่อยู่กับทุกคนมาอย่างยาวนาน” นายกมลดิษฐ กล่าวสำหรับเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้การ Collaboration ครั้งแรกของ 2 แบรนด์ไทยในตำนาน ในการเปิดตัวลิมิเต็ด เอดิชั่น “Carabao x Double Goose Made in Thailand” และนำไปสู่การสั่งซื้อในช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ได้แก่ ซีเจมอร์ สีลม, ช่องทางออนไลน์ แพลทฟอร์ม (ลาซาด้า, ช้อปปี้ และ Line Shop) ของห่านคู่ และร้านค้าของห่านคู่ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 9, และสามย่านมิตรทาวน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ห่านคู่” เปิดเผยว่า ทั้งคาราบาว และห่านคู่ เป็นแบรนด์ไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปี และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังสร้างประสบการณ์ใหม่และความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ผูกพันกับแบรนด์มาอย่างยาวนาน พร้อมสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงความพิเศษของคอลเลกชั่น “Carabao x Double Goose Made in Thailand” สินค้าที่ทำมาจากภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีความพิเศษและอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ “Made in Thailand ไทยทำ ไทยใส่” ให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับคอลเลกชั่น “Carabao x Double Goose Made in Thailand” ลิมิเต็ด เอดิชั่นสุดพิเศษ สายแฟชั่นห้ามพลาด! พร้อมเตรียมพบกับกิจกรรม ลุ้นรับ Item พร้อมลายเซ็น “น้าแอ๊ด คาราบาว” ที่หาที่ไหนไม่ได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook คาราบาว*ช่องทางออนไลน์ของห่านคู่Lazada: http://bit.ly/42QHNte Shopee: http://bit.ly/42QwBgw