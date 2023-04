ค้าปลีกจัดหนักซัมเมอร์ อัดบิ๊กแคมเปญฟื้นกำลังซื้อ

การตลาด - ยักษ์ค้าปลีกระดมทัพ พันธมิตร ทุ่มงบ อัดแคมเปญซัมเมอร์ กันคึกคัก หวังปลุกมู้ดจับจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ กำลังซื้อ ให้กลับมาอีกครั้ง ในช่วงหน้าขายหน้าร้อนนี้ ยกทัพสินค้าลดแรง พร้อมอัดกิจกรรมคลายร้อนตลอดช่วงซัมเมอร์ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ภายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยประเทศไทยถือเป็น Top Travel Destination ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน”*** ซีพีเอ็น หวังโกย 2 พันล.เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ได้เดินหน้าทุ่มงบ 400 ล้านบาท จัดแคมเปญ Summer & Songkran Festival ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 2566 เตรียมรับ Tourism’s Big Wave ในช่วงหน้าร้อนที่ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่สำคัญของทุกปี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าไทยกว่า 8 ล้านคน ทั้งกลุ่ม Mice และกลุ่ม FIT รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชีย ที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั้งกลุ่ม Weekend Travelers และ Short-Haul อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์,เวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยังได้ตั้งเป้าผลักดันการท่องเที่ยวปี 2566 นี้ ให้กลับมาที่ระดับ 80% จากปี 2562 หรือมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยราว 25 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท”“โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการจัด Festive Celebration Destination และได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วประเทศ เราจึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่สามารถกระตุ้น Big Impact ได้แบบ Cross-Region ขณะเดียวกันยังมีความโดดเด่นในด้านการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ที่จะยิ่งช่วยขยายผลสำเร็จให้มากขึ้น รวมไปถึงการดึงดูดและกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ด้วยการจับเทรนด์ระดับโลก สร้าง Meaningful Moments & Curated Experiences ให้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม โดยศูนย์การค้าของเรายังทำหน้าที่เป็น Lifestyle Communities ที่ครบครันที่สุดอีกด้วยโดยคาดว่าจากแคมเปญซ้มเมอร์นี้จะสร้างเงินสะพัดในไตรมาส 2นี้ได้ถึง 2,000 ล้านบาท” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวโดยวางกลยุทธ์หลักไว้ดังนี้1) The Great Collaboration ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนครั้งยิ่งใหญ่กว่า 20 ราย จุดพลุความยิ่งใหญ่ในการร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว สร้าง “สงกรานต์” ปีใหม่ไทยขึ้นแท่นเป็นเทศกาลระดับโลก World’s Best Festivals ต่อยอดจากโมเดลแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ระดับโลกที่เซ็นทรัลพัฒนาทำสำเร็จมาแล้ว นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังจับมือกับ TikTok ซึ่งเป็น Entertainment Platform ระดับโลก ร่วมกัน co-creation ครั้งแรก เพื่อสร้างปรากฏการณ์ O2O Experience ในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเตรียมพบ TikTok Island ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเมืองท่องเที่ยว อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และ ขอนแก่น เป็นต้นรวมถึงแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการจับมือเป็นครั้งแรกกับ WechatPay เพียงใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ Special Foreign Exchange Rate หรือ Tourist Welcome Package ที่รวมส่วนลดจากร้านค้า ห้างสรรพสินค้า Tops มูลค่ารวมกว่า 3,000บาท และโปรโมชั่นร่วมกับกลุ่ม Online Travel Agent2. Create City DNA ชูท่องเที่ยงเมืองหลัก-เมืองรอง พัฒนาโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นการเร่งขยาย Infrastructure ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประเทศ นำโดยการขานรับแคมเปญภาครัฐ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบ Cross-Region รวมไปถึงการขยายโครงการโรงแรมของเซ็นทรัลพัฒนา ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างพัทยา มีโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตอนนี้ได้เริ่มขยายสู่เมือง MICE City มีเซ็นทารา โคราช และล่าสุดได้ปรับโฉมเซ็นทารา อุดร และเปิดให้บริการสาขาใหม่เซ็นทารา อุบล คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเม็ดเงินสะพัดได้มากยิ่งขึ้นร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด โปรโมทอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าไปช่วยเติมเต็ม Complete Tourism Ecosystem ให้กับเมืองต่างๆ ให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวมาเริ่มต้นทริปได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ช่วยดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ Long Stay มากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และกระจายรายได้สู่ชุมชน ล่าสุดได้นำร่อง Local Tourism Trip แล้วที่อยุธยา, เชียงใหม่, อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อสร้าง Local Wealth & Local Engagement3)Best Festive Celebration Destination of All Time เป็น Summer Curator โดยสร้างซัมเมอร์แลนด์มาร์กทั่วประเทศ ครบทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวแบบ 360° โดยปีนี้ได้นำเทรนด์ Sport Summer มาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ Creative Landmark Spots ในธีม Stadium ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ*** เดอะมอลล์ทุ่ม 200 ล. หวังยอดขาย 5.8 พันล.นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจรีเทลมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน และสำหรับซัมเมอร์ปี 2566 นี้ คาดว่าตลาดค้าปลีกจะมีสีสันมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของคนในประเทศกลับมาคึกคักหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ได้คลี่คลายลง ประชาชนกลับมาใช้ชีวิต กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง ตามปกติอีกทั้งช่วงซัมเมอร์ถือเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว และมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ชาวไทยจึงวางแผนท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักหลังจากไม่ได้ออกท่องเที่ยวมาหลายปี รวมถึงมีปัจจัยบวกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จัดระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ที่ภาครัฐออกมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้กลับมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ซัมเมอร์นี้มีสีสันกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ผนึกกำลังกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พันธมิตรทางธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดแคมเปญ “SUMMER-CATION” มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดแคมเปญพร้อมระดมสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 70% , สมาชิกบัตร M Card และ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคืนรวมสูงสุด 3,600 บาท (ยกเว้น POWER MALL, GOURMET MARKET และเดอะมอลล์รามคำแหง) หรือ สมาชิก M Card เลือกรับที่พัก/ทริปในบรรยากาศสุดหรู เมื่อมียอดช้อปสะสมตั้งแต่ 50,000 – 150,000 บาทขึ้นไป ที่เอ็ม ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เฉพาะวันที่ 16 - 29 มี.ค.66 เท่านั้น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท สำหรับลูกค้า AIS ใช้ 1 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาท ขึ้นไป / วัน แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท และพิเศษสุดกับโปรแรง SUMMER-CATION PEAK DAY 7 วันเท่านั้น! ระหว่าง 31 มี.ค.- 6 เม.ย. 66 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30%, สมาชิกบัตร M Card และ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท (ยกเว้น POWER MALL, GOURMET MARKET และเดอะมอลล์รามคำแหง) พร้อมพบโปรพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รับส่วนลดสูงสุด 70% และ เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 20,000 บาท /วัน รับคูปองเงินสดมูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน MONLINE.COM รับส่วนลดสูงสุด 80% รวมอัพเดทไอเท็มสุดฮ็อต เทรนด์แฟชั่นรับลมร้อน และแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์คอลเลคชั่น จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในศูนย์การค้า พร้อมเสิร์ฟบิ้กอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่มากมายตลอดซัมเมอร์นี้สำหรับ M ONLINE APP เพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้การช้อปในซัมเมอร์นี้ จัดเสิร์ฟโปรสุดฮอต ให้ช้อปสินค้า SUMMER ITEMS จาก แบรนด์ EXCLUSIVE ของแท้ 100% ช้อปคุ้มทุกหมวด ทั้ง กลุ่มสินค้าบิวตี้ ลดสูงสุด 20% พร้อมโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12.5%, กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ลดสูงสุด 70%, The Living ไอเทมสำหรับคนรักบ้าน ลดสูงสุด 80% ครบครันสินค้าไทย สปา ลดสูงสุดกว่า 60% และสินค้าจากแผนกอื่นอีกมากมาย พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุด 80% กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 2,100 บาท ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาท หรือลูกค้าบัตรเครดิตอื่นที่ร่วมรายการ ลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท แบ่งชำระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน และสิทธิพิเศษอีกมากมาย พร้อมบริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง ดาว์นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ https://monline.com/th/downloadapp หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MonlineThailand/ ตั้งแต่วันที่ 7-30 มีนาคม 2566 และวันที่ 6-16 เมษายน 2566 เพียงคลิกซื้อผ่าน M ONLINE APP ตลอด 24 ชั่วโมงนางสาววรลักษณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “จากความพร้อมของโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดแคมเปญ SUMMER-CATION มั่นใจว่าจะสามารถลงสนามชิงยอดการจับจ่ายของนักช็อปในช่วงซัมเมอร์ และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งจะสามารถกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าภายในห้างฯและศูนย์ฯ ให้มีความคึกคักอย่างต่อเนิ่อง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายจากแคมเปญกว่า 5,800 ล้านบาท และจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกภายในศูนย์ฯและห้างฯ กว่า 15%”*** โรบินสันนายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ห้างโรบินสันต้องการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์แก่ครอบครัว นักช้อปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ซึ่งถือเป็นช่วงพีคไทม์ของตลาดค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูง เราจึงวางแผนในการสร้าง CUSTOMER EXPERIENCE ที่มากกว่าการช้อปปิ้งและสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย จึงเป็นที่มาของการใช้ กลยุทธ์ MUSIC MARKETING มาเป็นแกนสำคัญในบิ๊กแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” โดยในปีนี้เราได้จับมือกับ “บอส-ชนกันต์ พูนศิริวงศ์” นักแสดงชื่อดังที่ได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับเป็นอันดับต้นๆ บนแพลตฟอร์ม TIKTOK ของไทย มาร่วมครีเอทเพลงสุดพิเศษ “โรบินสันหลงรักพักร้อน” เพื่อเชิญชวนทุกครอบครัวไปเอนจอยกับเทศกาลซัมเมอร์ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศด้วยกัน โดยสามาถรับฟังและชมเพลงสุดพิเศษนี้ได้ทั้งสื่อภายในบริเวณห้างฯ และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็น OFFICIAL ของห้างโรบินสัน ทั้ง FACEBOOK INSTAGRAM REEL และแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง TIKTOK ของ ROBINSON DEPARTMENT STOREนอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมความสนุกแบบนันสต็อปในแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” ที่เตรียมไว้ให้ครอบครัวนักช้อปทั่วไทย อีกมากมาย เช่น กิจกรรม “ROBINSON MUSIC EXPRESS” ขบวนโบกี้รถไฟสุดมันส์ ที่จะพาสายแดนซ์ ดาว TIKTOK สนุกไปกับการร้อง เล่น เต้น แชร์ในซิงเกิล “โรบินสันหลงรักพักร้อน” พร้อมติด HASHTAG #RobinsonSummerTogether #โรบินสันหลงรักพักร้อน #ยกขบวนช้อปรับซัมเมอร์ #RobinsonDepartmentStore พร้อมสนุกและได้ความรู้ไปกับกิจกรรม “RUN WITH THE FUN” MUSIC WORKSHOP BY PMG ที่จะชวนครอบครัวนักช้อปสายดนตรีมาร่วม WORKSHOP เรียนรู้เทคนิคการแต่งเพลงกับกูรูทางดนตรี ที่ห้าง โรบินสัน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 9 (วันที่ 17-19 มี.ค. 66), สาขาราชพฤกษ์ (วันที่ 24 -26 มี.ค. 66), สาขารังสิต (วันที่ 31มี.ค. 66 – 2 เม.ย. 66), สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ (วันที่ 7 - 9 เม.ย. 66), สาขาศรีนครินทร์ (วันที่ 13 - 16 เม.ย. 66) และสาขา อุบลราชธานี (วันที่ 21 - 23 เม.ย. 66)นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ห้างโรบินสัน ได้ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า รวมทั้งพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำซึ่งนำทัพโดยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาเป็นจุดแข็งสำคัญของแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” เพื่อให้ทุกครอบครัวนักช้อปทั่วไทยได้มาอัปเดตเทรนด์คอลเลกชั่นล่าสุดของซัมเมอร์ ที่มาพร้อมดีลโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ดีที่สุด เพื่อให้เป็นซัมเมอร์ที่สุดแสนพิเศษของทุกครอบครัวนักช้อป”