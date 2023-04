JCB เผยยอดบัตรที่ออกใหม่เพิ่ม 15% รับกระแสการท่องเที่ยวญี่ปุ่นบูม พร้อมเผยยอดใช้จ่ายบัตรเติบโตสูงกว่า 34%

เมื่อเร็วๆนี้หรือบัตรเครดิต JCBหนึ่งในผู้นำด้านบัตรเครดิตในประเทศไทย เผยผลงานปี 2022 ที่ผ่านมา พบยอดใช้จ่ายโดยรวมเติบโตสูงกว่า 34% ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ที่มีจุดเด่นคุ้มค่ามากกว่า เมื่อลูกค้าเลือกใช้บัตรเครดิต JCB เป็นหลัก พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์มากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแบบจัดหนักจัดเต็มกรรมการผู้จัดการบริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงภาพรวมของยอดขายในปีที่ผ่านมา และเทรนด์การใช้จ่ายบัตรเครดิต JCB“เรามีจำนวนผู้ถือบัตรใหม่หรือ New card ที่ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นกว่า 15% และจะเห็นได้ว่าช่วงปี 2016-2022 ก่อน ระหว่าง และหลังจากสถานการณ์โควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ปัจจุบันได้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด”ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถึงแม้กลุ่ม Dining และ Supermarket จะมีการปรับอันดับลดลง แต่ก็ยังคงติดอันดับอยู่ใน Top 5 อยู่เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับปี 2019 ก่อนสถานการณ์โควิด“นอกจากนี้ JCB ยังมุ่งเน้นในการทำ Personalized marketing โดยใช้ Platform LINE OA ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี 2022 ซึ่งปัจจุบันเรามีการศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ถือบัตร เพื่อทำการมอบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้านั้น ๆ ตอบโจทย์ความชอบและความต้องการของลูกค้า ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มของลูกค้ามีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก”ทาง JCB เองเรายังมีจุดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น บัตรเครดิต JCB ยังถือเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ในด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร สอดรับไปกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทางประเทศญี่ปุ่นเอง ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยมากขึ้น คนไทยจึงนิยมเลือกใช้บัตรเครดิต JCB เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นด้วย จนทำให้ตัวเลขเติบโตอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังเผยอีกว่าในปีนี้ทาง JCB ได้มีการร่วมงานกับทาง JCB Singapore ในส่วนของงานทางด้าน FinTechผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ในด้านของสิทธิประโยชน์บัตรเครดิต JCB ในปีนี้ เรามีการมอบโปรโมชั่นจัดเต็ม มุ่งเน้นลูกค้า ทั้ง กลุ่ม Platinum และกลุ่ม Ultimate ที่เป็นกลุ่มพรีเมียม ซึ่งปีนี้ได้พัฒนาและมีการมอบสิทธิพิเศษที่น่าสนใจอย่างมาก ในคอนเซ็ปต์ “อีกขั้นของความสุข เติมเต็มทุกประสบการณ์” กับบัตรเครดิต JCB นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก Platinum Service 2023 แล้ว ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ยิ่งกว่ากับหมวด Ultimate Experience ที่มีทั้ง บริการรถ limousine รับส่งบ้านกับสนามบิน คอร์สอาหารสุดพรีเมียม จิบน้ำชายามบ่าย ผ่อนคลายกับสปา ชมภาพยนต์แบบ VIP และอีกมากมาย”พร้อมทั้งเผยถึงโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับลูกค้าที่กำลังจะมาถึง “ในเร็ว ๆ นี้ JCB จะมีการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมุม Japanese Value โดยมีการเปิดตัว landing page ใหม่เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบทความที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โปรโมชั่นที่เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่น เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต JCB นอกจากนี้จะมีการจัด Japanese Film Festival ขึ้น ทุกคนสามารถติดตามเพื่อรับข่าวสารอัพเดตก่อนใคร และขอแนะนำให้ทำการเพิ่มเพื่อนและผูกบัตรเครดิต JCB ไว้กับ JCB LINE Official Account เพื่อรับข่าวสารและรับสิทธิพิเศษมากมายในอนาคตอีกด้วย”ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสาร รวมทั้งโปรโมชั่นในประเทศไทย และต่างประเทศได้จาก-Facebook: JCB Thailand-เว็บไซต์ภาษาไทย: http://www.th.jcb/th/ -โปรโมชั่นในประเทศและต่างประเทศ: http://www.specialoffers.jcb/th/ -ช่องทางใหม่ล่าสุด JCB Thailand LINE Official Account: @JCBThailandสำหรับการสมัครบัตรเครดิต JCB สามารถติดต่อวันนี้ได้ที่ บมจ. อิออน ธนาคารกสิกรไทย บริษัท บัตรเครดิตกรุงศรี บริษัท บัตรกรุงไทย และ บริษัท คาร์ดเอกซ์AdditionalPlatinum Service 2023 detailsPlatinum Lifestyleช้อปสนุกกันได้ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมสิทธิพิเศษ ในการจองสนามกอล์ฟ และส่วนลดร้านค้าอีกมากมาย ที่ Dolfin, Golfdigg, HomePro Online, Lazada, LINE MAN, Major Cineplex, Shopee, Tops Supermarket และ TsuruhaPlatinum Journeyให้ทุกการเดินทางของคุณพิเศษกว่าใคร กับบริการ Airport Lounge พร้อมส่วนลดการจองที่พัก บริการรถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว ประกันการเดินทาง สถานีบริการน้ำมัน และบริการเช่า pocket wifi ที่ Agoda, AVIS, Klook, MSIG, PT Station และ SkyberryPlatinum Daily Diningอิ่มอร่อยที่ร้านอาหารชื่อดังพร้อมรับส่วนลดพิเศษ 10%* ทุกวันตลอดปี ที่ Akiyoshi, Chabuton, Gyu-Kaku, Katsuya, On-Yasai, Pepper Lunch, See Fah, Tenya และ YoshinoyaPlatinum Crown Diningสัมผัสประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นเหนือระดับ เมื่อทานครบ 1,000 บาท รับฟรี* อาหารจานพิเศษ Crown Dish ที่รังสรรค์โดยเชฟมืออาชีพสูตรต้นตำรับ 15 ร้านจากประเทศญี่ปุ่นUltimate Service 2023 detailsUltimate Experienceให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่เหนือระดับยิ่งกว่าใครLimousine Express, Major Cineplex, The Author’s Lounge at Mandarin Oriental Bangkok, 1897 Lounge at Siam Kempinski Hotel Bangkok, Yunomori, Cuisine de Garden BKK, Jav Omakase, Khao, Maze Dining, Neta Omakase, Nimitr, PAII, Ren Omakase by Mizu Mori, Shinsoko sushi และ Tomi omakase