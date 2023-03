ห้างโรบินสันครีเอทซิงเกิลสุดฟัน อัดมิวสิคมาร์เก็ตติ้งฉลองซัมเมอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 -ห้างโรบินสัน รุกตลาดรีเทลต่อเนื่อง เปิดบิ๊กแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์”อัดกลยุทธ์ MUSIC MARKETING ครีเอตซิงเกิลสุด FUN “โรบินสันหลงรักพักร้อน” สร้างปรากฏการณ์ความสนุกร้อง เล่น เต้น แชร์ สนั่นโซเชียล พร้อมชวนทุกครอบครัวมาช้อปกับดีลสุดฮอตตลอดซัมเมอร์นายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ห้างโรบินสันต้องการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์แก่ครอบครัว นักช้อปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ซึ่งถือเป็นช่วงพีคไทม์ของตลาดค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูง เราจึงวางแผนในการสร้าง CUSTOMER EXPERIENCE ที่มากกว่าการช้อปปิ้งและสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย จึงเป็นที่มาของการใช้ กลยุทธ์ MUSIC MARKETING มาเป็นแกนสำคัญในบิ๊กแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” โดยในปี2566นี้เราได้จับมือกับ “บอส-ชนกันต์ พูนศิริวงศ์” นักแสดงชื่อดังที่ได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับเป็นอันดับต้นๆ บนแพลตฟอร์ม TIKTOK ของไทย มาร่วมครีเอทเพลงสุดพิเศษ “โรบินสันหลงรักพักร้อน” เพื่อเชิญชวนทุกครอบครัวไปเอนจอยกับเทศกาลซัมเมอร์ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศด้วยกัน โดยสามาถรับฟังและชมเพลงสุดพิเศษนี้ได้ทั้งสื่อภายในบริเวณห้างฯ และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็น OFFICIAL ของห้างโรบินสัน ทั้ง FACEBOOK INSTAGRAM REEL และแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง TIKTOK ของ ROBINSON DEPARTMENT STORE”นอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมความสนุกแบบนันสต็อปในแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” ที่เตรียมไว้ให้ครอบครัวนักช้อปทั่วไทย ประกอบด้วย...• กิจกรรม “ROBINSON MUSIC EXPRESS” ขบวนโบกี้รถไฟสุดมันส์! ที่จะพาสายแดนซ์ ดาว TIKTOK สนุกไปกับการร้อง เล่น เต้น แชร์ในซิงเกิล “โรบินสันหลงรักพักร้อน” พร้อมติด HASHTAG #RobinsonSummerTogether #โรบินสันหลงรักพักร้อน #ยกขบวนช้อปรับซัมเมอร์ #RobinsonDepartmentStore พร้อมสนุกและได้ความรู้ไปกับกิจกรรม “RUN WITH THE FUN” MUSIC WORKSHOP BY PMG ที่จะชวนครอบครัวนักช้อปสายดนตรีมาร่วม WORKSHOP เรียนรู้เทคนิคการแต่งเพลงกับกูรูทางดนตรี ที่ห้าง โรบินสัน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 9 (วันที่ 17-19 มี.ค. 66), สาขาราชพฤกษ์ (วันที่ 24 -26 มี.ค. 66), สาขารังสิต (วันที่ 31มี.ค. 66 – 2 เม.ย. 66), สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ (วันที่ 7 - 9 เม.ย. 66), สาขาศรีนครินทร์ (วันที่ 13 - 16 เม.ย. 66) และสาขา อุบลราชธานี (วันที่ 21 - 23 เม.ย. 66)• กิจกรรม สรงน้ำพระ (วันที่ 11 - 17 เม.ย. 66) เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ• กิจกรรม แจกฟรี! ไอศกรีมไทยหลากหลายรสชาติ (วันที่ 13 - 15 เม.ย. 66) คลายร้อนให้นักช้อปที่ห้างโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ (จำกัดจำนวน 200 ชิ้นต่อวัน)พร้อมดีลโปรโมชั่นสุดฮอต อีกหนึ่งแม็กเน็ตที่สำคัญของแคมเปญฯนายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ห้างโรบินสัน ได้ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า รวมทั้งพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำซึ่งนำทัพโดยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาเป็นจุดแข็งสำคัญของแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” เพื่อให้ทุกครอบครัวนักช้อปทั่วไทยได้มาอัปเดตเทรนด์คอลเลกชั่นล่าสุดของซัมเมอร์ ที่มาพร้อมดีลโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ดีที่สุด เพื่อให้เป็นซัมเมอร์ที่สุดแสนพิเศษของทุกครอบครัวนักช้อป”สำหรับดีลโปรโมชั่นสุดฮอต และสิทธิพิเศษที่จะสร้างความสนุกในการช้อปปิ้ง ประกอบด้วย... (หรือคลิก https://shorturl.asia/iGUpd)• ลดสูงสุด 30% (สินค้าใหม่เฉพาะรุ่น)• สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน รับดิจิทัลคูปองส่วนลดและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข• ช้อปคุ้มไปกับ 5 กิจกรรมช้อป เริ่มด้วย “ช้อปรับคูปอง” สูงสุด 4,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข, “ช้อปสะสม” เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขตลอดรายการ สะสมจำนวนการช้อป 2 ครั้ง มูลค่าขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป/ต่อวัน แลกรับฟรี GIFT CARD COLLECTION SUMMER “สุขกาย สบายใจ” มูลค่า 200 บาท ผ่านเดอะวัน มิชชั่น, “ช้อปแลกคะแนน” สมาชิกเดอะวัน ใช้คะแนนเดอะวัน 500 คะแนน แลกรับคูปองแทนเงินสด 100 บาท (เฉพาะวันที่ 10 -16 เม.ย. 66), “ช้อปรับพรีเมี่ยม” ช้อปสินค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับฟรีกระติกน้ำ SUMMER COOLER FEST มูลค่า 550 บาท และ 7 วันสุดท้าย (เฉพาะวันที่ 17 – 23 เม.ย. 66), “ช้อปรับคูปอง SUMMER BONUS” เพิ่มทุก 100 บาท เมื่อช้อปครบทุก 2,500 บาทมาสัมผัสกับปรากฏการณ์ความสนุกคลายร้อน กับบิ๊กแคมเปญ “ROBINSON ยกขบวนช้อป รับซัมเมอร์” ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 66 – 23 เม.ย. 66 ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถช้อปสนุกผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน CENTRAL APP และเว็บไซต์ WWW.CENTRAL.CO.TH ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON DEPARTMENT STORE