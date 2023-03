โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาดแคมเปญดับร้อนต้อนรับสงกรานต์ “ROBINSON LIFESTYLE SUMMER SPLASH” สาดสุขมาหาสนุก พร้อมโปรโมชั่นแบบจัดหนัก ชวนนักช้อปพักร้อนแบบจุใจกับบิ๊กเซอร์ไพรส์กว่า 3 ล้านบาท!

วันที่ 17 มีนาคม 2566-เดินหน้ารุกเกมค้าปลีกปลุกพลังนักช้อปทั่วประเทศร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักและมีสีสันต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตอกย้ำการเป็น ‘Lifestyle and Experiential Community’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสเปเชียลตี้สโตร์ ด้วยแคมเปญ ดับร้อนเปิดประสบการณ์การช้อปแบบครบทุกไลฟ์สไตล์ EAT • SHOP • PLAY ไปกับ 3 กิจกรรมสุดพิเศษตลอดซัมเมอร์ ได้แก่ #สาดความอร่อย #สาดความคุ้ม และ #สาดความสนุก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักช้อปทุกกลุ่มเป้าหมาย มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายตลอดซัมเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน ผู้ช่วยประธานบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาพิเศษที่หลายคนได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่จะได้มารวมตัวกันในศูนย์การค้าฯ ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นในทุกปี ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จึงอยากมอบประสบการณ์แห่งความสุขในช่วงเวลาสุดพิเศษของคนไทยด้วยแคมเปญเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางใกล้บ้านของทุกคนที่จะได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้”สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของแคมเปญที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ มีดังนี้#สาดความอร่อย พบกับดีลดีเมนูเด็ดจากร้านอาหารแบรนด์ดังชั้นนำ ได้แก่ KFC, Yayoi, The Pizza Company, ตำมั่ว, Bonchon, Sizzler, ลาวญวน, คัตสึยะ, แหลมเจริญซีฟู้ด, Swensen’s, Mister Donut, Auntie Anne’s และ Potato Corner เป็นต้น พร้อมรับสิทธิ์ลุ้น ‘ทุกวันพุธ กินฟรียกก๊วน!’ รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท จากร้านที่ร่วมรายการและของรางวัลอื่น ๆ จากแบรนด์ดัง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์เล่นเกมหมุนวงล้อและรับของรางวัล#สาดความคุ้ม สนุกยิ่งขึ้นเมื่อช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าสาดความคุ้มต่อที่ 1 พิเศษ! เฉพาะวันที่ 13-14 เมษายน 2566 รับฟรี! กระเป๋ากันน้ำดีไซน์พิเศษ มูลค่า 450 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน จำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)สาดความคุ้มต่อที่ 2สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายหมวดร้านอาหารตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลักตลอดแคมเปญ, จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) และทุกวันพุธ รับคะแนนเดอะวันเพิ่ม 100 คะแนน เมื่อทำรายการแบบชำระเต็มจำนวนในหมวดร้านอาหาร ผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันทุกประเภท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดแคมเปญ, จำกัด 420 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 พิเศษเฉพาะวันพุธ รับคะแนนเพิ่ม 100 คะแนน รวมกว่า 300,000 คะแนน เมื่อช้อปครบ 500 บาท ขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดแคมเปญ, จำกัด 3,360 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณ)#สาดความสนุก อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์กิจกรรมและของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟพบกับมหกรรมยานยนต์ ‘ROBINSON LIFESTYLE MOTOR SHOW 2023’ฉลองปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ พบกับกิจกรรมการประกวด ‘หนูน้อยสงกรานต์’ พร้อมสืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์รวมมูลค่าของรางวัลและสิทธิพิเศษตลอดแคมเปญกว่า 3 ล้านบาท!นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทาง ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ สเวนเซ่นส์ แข่ง ‘กินมะม่วงซันเด มหาสนุก’ ลุ้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท พร้อมรับ Swensen’s Member Card และ Swensen’s Gift Voucher มูลค่า 500 บาท โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขานครศรีธรรมราช)กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE SUMMER SPLASH’ สาดสุข มาหาสนุก ในครั้งนี้ ไม่เพียงตอบโจทย์เรื่องการช้อปปิ้ง แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเติมสีสันการใช้ชีวิตในศูนย์การค้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสเปเชียลตี้สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวและสัตว์เลี้ยง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ นับว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชน สอดรับวิสัยทัศน์ “มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างสำหรับการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ใกล้บ้านคุณ”ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ ในแคมเปญสาดสุขมาหาสนุก ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง