“ท็อปส์-แฟมิลี่มาร์ท” ดึงคาแรคเตอร์ลุย “สะสมแสตมป์ WITH KAKAO FRIENDS”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับซัมเมอร์ เปิดตัวแคมเปญ “สะสมแสตมป์ WITH KAKAO FRIENDS” ดึงคาแรคเตอร์การ์ตูนชื่อดังอันดับหนึ่งสัญชาติเกาหลี Kakao Friends (คาเคา เฟรนส์) ร่วมสะท้อนความสดใสบนคอลเลคชั่นสินค้าพรีเมียมสุดพิเศษให้แลกซื้อง่าย ๆ จำนวนจำกัด เพียงช้อปครบทุก 100 บาทต่อใบเสร็จ รับ e-stamp 1 ดวง สะสม ง่าย ๆผ่านไลน์ @Tops Thailand หรือ @FamilyMartThailand แจกแสตมป์จัดเต็ม สะสมได้เร็วขึ้น เมื่อช้อปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 27 มิถุนายน 2566 ที่ท็อปส์ สาขาที่ร่วมรายการ และแฟมิลี่มาร์ททุกสาขาทั่วประเทศนายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดคุ้มให้กับลูกค้าตลอดซัมเมอร์และช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเตรียมตัวออกมาจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคกันอย่างคึกคัก ท็อปส์จึงไม่พลาดที่จะมอบความคุ้มค่าให้ทุกการช้อปปิ้งด้วยแคมเปญ “สะสมแสตมป์ WITH KAKAO FRIENDS” ในคอนเซ็ปต์ สะสมง่าย สะสมได้ไว แลกได้เร็ว กับสินค้าพรีเมี่ยมคอลเลคชั่นพิเศษ จำนวนจำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการช็อปปิ้งรวมถึงขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ไปยังผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน KAKAO FRIENDS ให้มาร่วมสะสมแสตมป์ได้ง่ายๆ เพียงช้อปครบทุก ๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ และสะสมได้ง่าย ๆ ในรูปแบบ e-stamp ซึ่งรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ สะดวกในทุกขั้นตอนผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวลว่าแสตมป์จะหาย และยังสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมนำมาแลกสินค้าพรีเมียมได้ทันที นอกจากนี้เราได้นำเสนอสินค้ากว่า 800 รายการ เพื่อให้ลูกค้าช้อปสะสมแสตมป์ได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ รับแสตมป์เพิ่มสูงสุด 200 ดวง เป็นความคุ้มค่าที่ท็อปส์จัดให้ลูกค้าตลอดทั้งซัมเมอร์นี้ร่วมสนุกพร้อมรับความคุ้มค่าผ่านการสะสมแสตมป์ WITH KAKAO FRIENDS ด้วยวิธีง่ายๆ สำหรับสมาชิกเดอะวัน ช้อปครบทุกๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ รับ e-stamp 1 ดวง สะสมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ @Tops Thailand หรือ @FamilyMartThailand แลกซื้อสินค้าพรีเมี่ยมสุดคิวท์ในราคาสุดคุ้ม ได้แก่• แก้วเซรามิคสุดคิวท์ ลายไรอัน, ลายมูซี และลายเอพีช มูลค่า 159 บาท เพียงสะสม E-Stamp ครบ 50 ดวง แลกซื้อในราคา 1 บาท หรือสะสมครบ 10 ดวง แลกซื้อในราคา 49 บาท• ผ้าห่มนุ่มนิ่ม ลายไรอัน, ลายมูซี และลายเอพีช มูลค่า 399 บาท เพียงสะสม E-Stamp ครบ 150 ดวงแลกซื้อในราคา 1 บาท หรือสะสมครบ 30 ดวง แลกซื้อในราคา 259 บาท• เก้าอี้สนามชิคๆ ลายไรอัน, ลายมูซี และลายเอพีช มูลค่า 599 บาท เพียงสะสม E-Stamp ครบ 300 ดวง แลกซื้อในราคา 1 บาท หรือสะสมครบ 50 ดวง แลกซื้อในราคา 359 บาท“ท็อปส์ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดคุ้ม ด้วยแคมเปญสะสมแสตมป์ที่จะมาสร้างสีสันให้ทุกการช้อปตลอดฤดูร้อนปีนี้สนุกสนานและร้อนแรงยิ่งขึ้น พร้อมพบกับโปรโมชั่นดีๆ ได้อีกมากมายที่เราคัดเลือกมาเพื่อตอบทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตามแกนกลยุทธ์ Discover Experience ให้ลูกค้าค้นพบประสบการณ์ดีที่สุดทุกวัน ตลอดทั้งปีที่ท็อปส์ ภายใต้แนวคิด Every Day DISCOVERY” นายจักรกฤษณ์กล่าวเริ่มสะสมแสตมป์ไปกับผองเพื่อน KAKAO FRIENDS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2566 พิเศษ! ห้ามพลาดกับสินค้าแจกแสตมป์ จัดเต็ม สะสมได้เร็วขึ้น เมื่อช้อปสินค้าจากแบรนด์ที่ร่วมรายการที่ท็อปส์ สาขาที่ร่วมรายการ และแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา โดยสามารถแลกซื้อสินค้าได้ตามช่วงเวลา ดังนี้• รอบที่ 1 แลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 สำหรับแก้วไรอันสีฟ้า, ผ้าห่มไรอันสีฟ้า และเก้าอี้สนามไรอันสีฟ้า• รอบที่ 2 แลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2566 สำหรับแก้วมูซีสีเขียว,ผ้าห่มมูซีสีเขียว และเก้าอี้สนามมูซีสีเขียว• รอบที่ 3 แลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 11 กรกฎาคม 2566 สำหรับแก้วเอพีชสีชมพู,ผ้าห่มเอเพีชสีชมพู และเก้าอี้สนามเอพีชสีชมพูติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, FamilyMartThailand หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand, @FamilyMartThailand#Tops #EveryDayDISCOVERYบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,543 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)