บิ๊กซี แท็กทีม16แบรนด์เครื่องดื่ม จัด“Mocktail Society” รับซัมเมอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต้อนรับซัมเมอร์ปีนี้ด้วยการจัดกิจกรรม“Mocktail Society” งานเดียวที่รวบรวมสูตรม็อกเทลอย่างหลากหลายจากบาริสต้ามากประสบการณ์มารังสรรค์ แจกสูตร และสอนทำม็อกเทลกันแบบสุดคูล พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 30% วางเป้ากระตุ้นยอดขายรับซัมเมอร์ให้คึกคัก หรือตั้งเป้ายอดขาย 96 ล้านบาท เติบโต 50%นางสาวอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซีเรายังคงเดินหน้าผนึกกำลังคู่ค้าและผสานความร่วมมือผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สอดรับกับเทรนด์ โดยล่าสุดเราได้จัดกิจกรรม “Mocktail Society” โดยได้รวบรวมแบรนด์เครื่องดื่มประเภทต่างๆ กว่า 16 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม นม กาแฟ รวมถึงโซดา มาร่วมกันรังสรรค์เป็นเมนูม็อกเทลรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาดเครื่องดื่มมีความคึกคักสอดรับกับช่วงซัมเมอร์ของไทยที่เครื่องดื่มจะกลับมามียอดขายที่ดี ที่สำคัญเราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญให้กับคู่ค้า ลูกค้า รวมถึงศูนย์การค้า เป็นศูนย์กลางในการส่งมอบความสุข และเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ในอนาคต สอดรับกับกรอบแนวคิด “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า”สำหรับแคมเปญ “Mocktail Society” มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เรียนรู้การชงม็อกเทลผ่านบาริสต้ามืออาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เครื่องดื่มประเภทนมรวมทั้งโซดาชั้นนำกว่า 16 ราย ได้แก่ ยูนิฟ ทิปโก้ ดอยคำ มาลี กาโตะ ชบา ยูเอฟซี ซันควิก สิงห์ โคคา-โคลา ซี-วิท โอวัลติน ไวตามิ้ลค์ บลูไดมอนด์ ไอวี่ และเบอร์ดี้ โดยมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย อาทิ น้ำผลไม้มอบส่วนลดสูงสุด 30% เป็นต้น และที่สำคัญยังมีการจัดกิจกรรมออนทัวร์ไปยังบิ๊กซีสาขาต่างๆ กว่า 17 อีเว้นท์ ได้แก่ สาขาลาดพร้าว 2 สาขาสุขสวัสดิ์ สาขาสะพานควาย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม 2 และสาขารังสิต 1 เพื่อให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับการทำเมนูม็อกเทล และนำเอาไปสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มสุดคูลต้อนรับซัมเมอร์นางสาวธัญญรัตน์ ชิวรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัทยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mocktail Society กับ Big C ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทยูนิ-เพรสซิเดนท์เอง ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มน้ำผักผสมผลไม้ตรายูนิฟ ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกและมีคุณประโยชน์มากมายทั้งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงสินค้าใหม่ในกลุ่มอื่นๆ เช่น ชาพรีเมี่ยม ตรา Heritea ที่คัดสรรชาชั้นดีจากไร่ชาคุณภาพในประเทศเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย และมีคุณประโยชน์มากมาย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคด้านนายวรวุฒิ สมนิมิตรนำชัย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เผยว่า อยากเชิญชวนสัมผัสมิติใหม่ของการดื่มน้ำผลไม้ ด้วยเมนูสุดพิเศษจากน้ำผลไม้ทิปโก้ ที่งาน Big C Mocktail Society ที่จะทำให้ชีวิตของคุณเช้าจรดเย็น สดชื่น มีชีวิตชีวา กับ Campaign Tipco Art of Sip & Savour เพื่อให้คุณสัมผัสเสน่ห์ของการดื่มน้ำผลไม้รูปแบบใหม่ แล้วมา Enjoy from sunrise to sunset กันได้กับกิจกรรมมากมายและเมนูสุดพิเศษที่งาน Big C Mocktail Societyชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เผยว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ดอยคำ ที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มสินค้า อันได้แก่ กลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม น้ำมะเขือเทศพร้อมดื่ม น้ำผลไม้เข้มข้น และอื่นๆ ผ่านการแนะนำและให้ความรู้ผู้บริโภคในการออกแบบและรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน จำนวน 5 เมนู โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่มีรสสัมผัสแตกต่าง อร่อย สดชื่น และดีต่อสุขภาพ เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนี้เป็นอย่างมากนายเอกรินทร์ พินิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานขาย บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือน้ำผลไม้มาลี กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Mocktail Society เพื่อร่วมสร้างสรรค์เมนูทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยตระหนักถึงประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพและความสุขในการดื่มเครื่องดื่มที่แปลกใหม่และเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของเมืองไทย โดยเฉพาะฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ ทาง Malee หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมนูที่ได้นำมาเสนอนั้นจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โดยผลิตภัณฑ์ที่ Malee นำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มต่างๆ สามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ Big C ทุกสาขานายอุดม ชินวัฒนกุลวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BJC เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้าน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว กาโตะ ร่วมผลักดันกระตุ้นตลาดน้ำผลไม้ และสินค้าในกลุ่มกาโตะ ร่วมกับบิ๊กซี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นการทดลอง และการเพิ่มโอกาสในการนำมาทำเครื่องดื่มสูตรต่างๆ กับผู้บริโภค และขยายโอกาสการขายในช่วงเทศกาลซัมเมอร์ ในงาน event Big C Mocktail Societyซึ่งไฮไลท์ที่แบรนด์กาโตะนำมาทำโชว์ในกิจกรรม Mocktail Society ครั้งนี้ เป็นการประยุกต์เครื่องดื่มผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ในงานและมีการโปรโมตสินค้าใหม่ๆ ที่ออกมากระตุ้นตลาดช่วงหน้าร้อนกับกาโตะ 2 รสใหม่ รสมะม่วงบิงซูสไตล์เกาหลี ได้รสมะม่วงเน้นๆ หอม อร่อย เย็นชื่นใจกับเมนูน้ำแข็งใสบิงซู อร่อย ลงตัว และอีกรสคือ กาโตะ แอปเปิ้ลครีมโซดา หอม สดชื่นกลิ่นแอปเปิ้ล อร่อยสดชื่นกลมกล่อมลงตัวกับความหอมละมุนของไอติม float อีกด้วย ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มดับร้อน พร้อมทั้งยังมีการสร้างสรรค์เมนูฟิวชั่น กับสินค้าเครื่องดื่ม สไตล์ใหม่ โคโค่นัทเฟรปเป้ กับคูลคูลเฟรช น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยรับหน้าร้อนสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ พร้อมยังมีเมนูโดนใจวัยรุ่นแบบไร้แอลกอฮอล์ กับกาโตะ คูลคูลลิ้นจี่ โมฮิโต้ เมนูคูลคูลชิคๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งมีการนำเสนอเครื่องดื่ม สมูตตี้ อร่อย แบบได้ประโยชน์กับ คูคูรุ สมูทตี้ เอาใจสายเฮลตี้ ที่มีส่วนผสมของโยเกิรต์และกรดอะมิโนจำเป็นนายกันต์ กุลปิยะวาจา ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV บริษัท ชบาบางกอก จำกัด เผยว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Big C Mocktail Society เพื่อส่งมอบประสบการณ์ร่วมไปกับผู้บริโภคของน้ำผลไม้ชบา​ ที่ผลิตน้ำผลไม้คุณภาพพรีเมียมพร้อมมาตรฐานรับรองระดับสากล โดยมีรสชาติที่หลากหลายมากกว่า 15 รสชาติ และด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ชบา​ และยิ่งในยุคที่คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทางแบรนด์มั่นใจ​ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และด้วยที่แบรนด์เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบิ๊กซีซึ่งมีศักยภาพในการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพดีให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าชบาได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาววินิดา ปุรผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญนี้ร่วมกับทางบิ๊กซี โดยในปีนี้บริษัทฯ ยกขบวนสินค้าอย่างนมแพลนต์เบส UFC Velvet, น้ำมะพร้าว UFC REFRESH และน้ำผลไม้ UFC มาร่วมสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มต้อนรับฤดูร้อน เอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพ ได้ความสดชื่นและประโยชน์เต็มๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมโปรโมชั่นที่หลากหลายภายในงานนายพิชิตพงษ์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานฝ่ายขาย บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทาง KCG เผยว่า BIG C จัดกิจกรรม BIG C Mocktail Society โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีแบรนด์น้ำผลไม้มากมายเข้าร่วมและ Sunquick ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ ซันควิกทุกรสชาติขนาด 800 มล. ราคาพิเศษ 189 บาท/ขวด ปกติ 209 บาท/ขวดและจัดชิมเมนูพิเศษ ซันควิกน้ำเลมอนผสมน้ำผึ้ง และซันควิกน้ำส้ม เฉพาะภายในงาน ที่บูธ KCGนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สิงห์ เลมอนโซดา ร่วมกับบิ๊กซี สร้างสีสันช่วงซัมเมอร์นี้ รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มสไตล์ม็อคเทลเพื่อการบริโภคในรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่การดื่มแบบเพียวๆ เพื่อเติมเต็มขีดสุดความสดชื่นที่แตกต่าง ทุกเมนูคงจุดเด่นรสชาติของเลมอนแท้ๆ ผสานกับความเปรี้ยว หวาน และความซ่าที่ลงตัว ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญคือ ไม่มีน้ำตาล ไม่มีแคลอรี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ และเติมความสดชื่นให้กับชีวิตในทุกวันนอกจากนี้ยังมีเมนู Moctail สูตรพิเศษจากทางโซดาสิงห์ มีให้ชิมกันในงานทั้งหมด 2 เมนูด้วยกัน เมนูแรก เมนูสุดครีเอทสำหรับคอกาแฟ Yuzu Coffzy Mocktail เป็น Mocktail กาแฟสุดครีเอทที่ช่วยสร้างสีสันและรสชาติใหม่ๆ ของการกินกาแฟในระหว่างวันให้กับคุณ อีกเมนู สีสันน่าดื่ม เมนูสำหรับสายหวานที่อยากได้ความสดชื่นระหว่างวัน RED TROPICAL MOCKTAIL ซึ่งเป็น Mocktail รสชาติดีที่ผสมผสานผลไม้หลากชนิดได้อย่างลงตัว พร้อมความซ่าจากโซดาสิงห์มร. โอซามุ โซมะ (Mr. Osamu Soma) ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด (President of House Osotspa Foods Co., Ltd) เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) ประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Mocktail Society ที่ทางบิ๊กซีได้จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลหน้าร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเราได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซี-วิท ที่มีวิตามินสูงถึง 200% มาเสริมความอร่อย มีประโยชน์ และสุขภาพดี ผ่านการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งในวันงานยังมีของรางวัลพิเศษมากมายเพื่อมอบให้กับลูกค้าอีกด้วยนางสาวอัญญา สุวรรณศรีนนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด บริษัท เอบี ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลติน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมพิเศษ Mocktail Society ที่ทางบิ๊กซีได้จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อมอบความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งคืนกำไรให้แก่ลูกค้า โดยภายในงานท่านจะได้พบกับบาริสต้า สาธิตการทำเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษจากทางแบรนด์โอวัลติน “โอวัลติน มอคค่าครันชี่ร็อค” และ “โอวัลติน ครัชชี่สเปรด” พร้อมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสุดพิเศษมากมายในงานจากแบรนด์โอวัลติน นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเข้าชมบูทกิจกรรมและชิมเมนูต่างๆ อีกมากมายจากผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์เมนูง่ายๆ คลายร้อนร่วมกับบิ๊กซีในครั้งนี้นายอนันต์ ธีรวิชญกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กรีนสปอต จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม “เริ่มต้นสิ่งดีๆ เติมโปรตีนจากไวตามิ้ลค์” ในแคมเปญ BEST START เพื่อต้อนรับความสดชื่นในช่วง Summer นี้กับงาน “Mocktail Society” ที่บิ๊กซี สาขารัชดา ภายในงานท่านจะได้พบกับเมนูรังสรรค์สุดวิเศษ ครีเอทด้วยนมไวตามิ้ลค์รสชาติอร่อยโดนใจ และได้โปรตีนจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด เพื่อมาสร้างสีสันเติมพลังกายเพิ่มพลังใจแจกความสดใสให้กับทุกท่าน และพิเศษสุดกับเมนูจากไวตามิ้ลค์สูตรใหม่ล่าสุด “ไวตามิ้ลค์ไลท์น้ำตาลน้อยลง 50%” แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยเข้มข้นเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมที่จะพาทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์เมนูง่ายๆ คลายร้อนไปกับไวตามิ้ลค์อีกด้วย..มาร่วมเติมโปรตีนจากไวตามิ้ลค์ไปด้วยกัน พร้อมหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ