“ซันโทรี่ฯ” ต้องโตเกินหน้าตลาด ทุ่มพันล.ลุยศึกปีนี้-โหมเอนเนอร์จี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ” เปิดผลสำเร็จครบรอบ 5 ปี หลังการลงนามในสัญญาร่วมทุน ผ่านกลยุทธ์ “Must Win Battle” ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 5.9% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โตกว่าภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่า รุกตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมพลัสคุณประโยชน์ เป็นทางเลือกใหม่ เสริมแกร่งตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่ม ขยายการเติบโตในกลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน ปีนี้ทุ่มงบพันล้านบาทลุยนายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในช่วง 5 ปีจากนี้ จะต้องมีผลประกอบการเติบโตมากกว่าตลาดรวมเครื่องดื่ม 2 เท่าต่อเนื่องทุกปี โดยในปี2566 น้ีคาดการณ์ว่าตลาดรวมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มูลค่า 200,000 ล้านบาท (ไม่รวมน้ำเปล่าและมิกซ์เซอร์) จะเติบโนตประมาณ 2-3% ดังนั้นปีนี้บริษัทต้องเติบโตไม่ต่ำกว่า 6%โดยปีนี้จะมีการใช้งบประมาณรวมมากกว่า 1,000ล้านบาท แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่หรือสินค้าใหม่ในแบรนด์เดิมมากน้อยเพียงใด ขณะที่่กิจกรรมหรือแคมเปญใหญ่โดยรวมทุกแบรนด์ปีนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 22 แคมเปญหลักทั้งนี้หลังครบรอบ 5 ปี ของสัญญาร่วมทุนธุรกิจของสองยักษ์ใหญ่ระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทเป๊ปซี่โค อิงค์ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ “Must Win Battle” ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 5.9% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โตกว่าภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่า อีกทั้งกลุ่มไร้น้ำตาลโต 19% กลุ่มสุขภาพโต 98% ภายใต้ Must Win Battle 5 กลยุทธ์หลัก1) เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม โดยส่งผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ออกสู่ตลาด ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้สูงถึง 2.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มน้ำตาลน้อยและไม่มีน้ำตาล2) ขยายกลุ่มนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รุกตลาดใหม่ทั้งชาและกาแฟพร้อมดื่ม รวมถึงเครื่องดื่มให้พลังงานระดับพรีเมียม3) สร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้า ขยายฐานคู่ค้าทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เครือข่ายร้านอาหาร และช่องทาง E-commerce ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า4) ส่งเสริมการเติบโตระยะยาวด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีปริมาณเครื่องดื่มที่ผลิตได้เฉลี่ย 600 ล้านลิตรต่อปี การดำเนินกิจการด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และดำเนินโครงการ “มิซุอิกุ (MIZUIKU): สอนน้องรักษ์น้ำ” ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 14,500 คน การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มต้นจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิล ได้ 100% ซึ่งคาดว่าปีนี้่จะเริ่มใช้ประมาณ 3% ยอมรับว่าต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20%นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หากพิจารณาตลาดเครื่องดื่มไทยในช่วงปี 2561-2565 โดยภาพรวมแล้วเราพบว่าตลาดเครื่องดื่มยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มในกลุ่มน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาล สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภค โดย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ทำผลงานได้เป็นอย่างดี ขยายการเติบโตของเครื่องดื่มเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลได้ถึง 19% เฉลี่ยใน 5 ปีที่ผ่านมารวมถึงส่งชาอู่หลงพร้อมดื่ม TEA+ และกาแฟพร้อมดื่ม BOSS Coffee เข้าแข่งขันในตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่มที่มีศักยภาพการเติบโต ที่สำคัญยังส่ง Rockstar เจาะตลาดเครื่องดื่มให้พลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเซ็กเมนต์ชูกำลังที่เราทำตลาดอยู่นี้คือ ไลฟ์สไตล์ชูกำลัง มีสัดส่วน 7% จากตลาดรวมชูกำลัง ซึ่งขณะนี้สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจาก น้ำอัดลมกว่า 75% และที่เหลือเป็นเครื่องดื่มอื่นๆ 25% แต่คาดว่าในอนาคตอาจจะเป็น 70% -30%โดยในปี 2566 นี้ วางไว้ 5 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 1. Consumer Centric ทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้, 2. Product พัฒนาและนำเสนอสินค้าทั้ง 9 แบรนด์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตอบรับการเติบโตของตลา, 3.Awareness สร้างการรับรู้ผ่าน 22 แคมเปญส่งเสริมการตลาดตลอดปี 2566 เพื่อครองใจผู้บริโภค, 4. Engage สร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภค โดยตั้งเป้าแจกชิม 10 ล้านขวด และสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และ 5. Convert วางแผนกลยุทธ์ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จูงใจ“ในปี 2566 นี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นหลักการ GEMBA: เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และสังคมอย่างแท้จริง YATTE MINAHARE: มีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความท้าทายในทุกรูปแบบ และ AGILE MINDSET: ปรับตัวอย่างฉับไวให้ทันต่อทุกสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง พร้อมสานต่อกลยุทธ์ “Must Win Battle” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรคือการเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity) ต่อไป” นายอชิต โจชิ กล่าวนางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีนโยบายการดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม เราและพนักงาน ได้สร้างพันธสัญญาเพื่อการเติบโตร่วมกัน (Commitment to Growth) โดยส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมสร้างความผูกพันกับองค์กรบนพื้นฐานปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค เคารพและยอมรับในความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity & Inclusion) เพื่อให้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เป็นองค์กรที่น่าอยู่และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานนอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society) ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย อาทิ โครงการ Helping Hands ซึ่งปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ขาดแคลน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และที่สำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา เราได้ร่วมบริจาคเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่างๆ รวมถึงบริจาคถุงยังชีพและเครื่องดื่มให้กับชุมชนที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป”