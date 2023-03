ความท้าทายของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย / ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

บทความโดย ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ายการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

จากการเปลี่ยนแปลง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ การผลิตสินค้าและบริการ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยกำจัดข้อจำกัดให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง พร้อมกับการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่าซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็น หลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหน้าที่บูรณาการ การพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้าง มูลค่าเพิ่มจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมด้วยกลไก จตุภาคี ทั้งนี้กิจกรรมหลักภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหาร จัดการ การใช้ประโยชนและบริโภคอย่างยั่งยืน (3) ลดและใช้ประโยชน์ของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ (4) เพิ่มมูลค่าเพิ่ม ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นต้นน้ำ จนถึงภาคการ ผลิตและบริการ และ (5) สร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มีการกำหนดว่าประกอบด้วย 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี พ.ศ.2561 รวมกัน 3.4 ล้าน ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีการจ้างแรงงานรวมกัน 16.5 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการจ้างงานรวมของประเทศ โดยอาศัยความได้เปรียบของความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้กับประชาชนBCG ภาคป่าไม้จึงเป็นกรอบดำเนินงานที่กว้าง ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของภารกิจกรมป่าไม้ในหลากหลายด้าน ซึ่งอาจ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน ป่านันทนาการ การวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้ ซึ่งเป็นได้ทั้งผลผลิตจากไม้ (timber forest product) และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non-timber forest product) ที่ได้จากสวนป่า หรือป่าชุมชน เช่น สมุนไพร น้ำผึ้ง ชัน เห็ด หน่อไม้ ฯลฯในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียว พื้นที่ป่าไม้ยังสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน หรือครัวเรือนในรูปของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สันทนาการ ผู้ประกอบการมีรายได้จากการพัฒนากิจการท่องเที่ยวในลักษณะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) นอกจากนี้ ป่าไม้ยังทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอน (carbon sink) และยังสอดรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ (net zero emission) หรือสถานะความสมดุลทางคาร์บอน (carbon neutral) โดยใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นอย่างไรก็ตาม ส่วนหลักของ BCG ภาคป่าไม้ที่เป็นภาพรวม มีผลกระทบสูงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คือ ผลผลิตจากไม้ หรือป่าเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจถือเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับประเทศไทย เพราะต้นไม้จะดูดซับคาร์บอนในอากาศมาเก็บในเนื้อไม้ เมื่อไม้ถูกนำมาใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ ๆ นั้นก็ทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนไปโดยปริยาย และเมื่อมีการปลูกใหม่ทดแทนตามรอบการตัดฟัน (rotation) ต้นไม้ก็จะทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนได้ต่อไป ทั้งนี้ต้นไม้ที่โตเต็มที่หรือทีมรการเติบโตน้อยจะดูดซับคาร์บอนได้น้อยกว่ากว่าต้นไม้อายุน้อยและมีการเติบโตเร็วกว่า ดังนั้น อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจจึงเป็นการสร้างรายได้แลดูดซับคาร์บอนไปพร้อม ๆกันที่มา: สวทช (2564)เป็นการสอดคล้องกับสถานะความสมดุลทางคาร์บอน (carbon neural) และสถานการณ์ปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission) ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 ว่าประเทศไทยจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ลงร้อยละ 40 จากระดับการปล่อยปัจจุบันภายใน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน พ.ศ.2593 (ค.ศ.2050) และปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ ภายในหรือก่อนปี พ.ศ.2608 (ค.ศ.2065) ซึ่งแนวทางที่จะนำประเทศไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ หรือการเพิ่มพื้นที่ป่า ตามแนวทาง BCG เป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุด พร้อมๆกับการสร้างรายได้และประโยชน์ให้กับประเทศปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไป จนทำให้ไม้กลายเป็นวัสดุมหัศจรรย์จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ดีกว่าโลหะ ซีเมนต์ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ หลายเท่า เป็นแหล่งพลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้แทบไม่มีข้อจำกัด กระแสโลกจึงหันกลับมาใช้ไม้จากแหล่งที่มีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่เรียกว่า Sustainable Forest Management-SFM มากขึ้น ซึ่ง SFM ต้องคำนึงถึงความสมดุลของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันต้นไม้ที่ปลูกในประเทศไทยก็เติบโตได้เร็วกว่าเขตอบอุ่น 5 เท่า เป็นข้อได้เปรียบอย่างยั่งยืนที่นำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักใน การพัฒนาประเทศได้ ผนวกกับเกษตรกรของไทยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซาก สาเหตุหลักมาจากความเสี่ยงด้าน ภูมิอาอากาศและด้านการตลาด จำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ถึง 55% และเกษตรกรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีความมั่นคงกว่า ซึ่งการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด อีกประการหนึ่ง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย การออมเพื่อวัยเกษียณจึงมีความจำเป็น แต่การออมในรูปเงินสดได้ผลตอบแทนต่ำ การปลูกไม้เศรษฐกิจถือเป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่ำและมีต้นทุนต่ำ ผลกระทบจากด้านต่าง ๆ รวมทั้งจากโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนตกงานจำนวนมากขึ้น แต่อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรยังขาดแคลน แรงงานด้านนี้อีกจำนวนมาก จึงเป็นคำตอบให้กับปัญหาเหล่านี้ได้และจะเป็นเครื่องมือเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศกรอบหลักของดำเนินงานด้าน BCG ภาคป่าไม้ หรือกลุ่มไม้เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. การกำหนดโครงสร้างและสิ่งที่เอื้ออำนวย (Infrastructure and Facilities) ได้แก่ พันธบัตรป่าไม้ เขตเศรษฐกิจพิเศษไม้เศรษฐกิจ การใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางการเงินให้กับเกษตร คาร์บอนภาคป่าไม้ 2. การกำกับดูแล (Regulatory affair) 3. ทรัพยากรบุคคล (Human resources) 4. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา (Collaboration) 5. การตลาด (Market) ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ