“ซิซซ์เล่อร์” ปรับกลยุทธ์ตลาด-สื่อสาร Back to the Steak เสิร์ฟความพรีเมียม

ผู้จัดการรายวัน 360 -ซิซซ์เล่อร์ เผยภาพรวมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมต่อยอดความสำเร็จต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ในฐานะร้านสเต๊กและสลัดบาร์อันดับหนึ่งของไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ภายใต้คอนเซปต์ “OVER 30 YEARS OF SIZZLING EXPERIENCES” เสิร์ฟกลยุทธ์เ “ปรับปรุงเล่มเมนูอาหารใหม่ยกเล่ม-การจัดโปรโมชัน-การขยายสาขาใหม่-การปรับโฉมการตกแต่งร้าน-การสร้างฐาน Loyalty Program E-Member”นายอนิรุทร์ เดวิด คอลลินส์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด (ซิซซ์เล่อร์) ในเครือ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินการตลอดระยะเวลา 3 เดือนของไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ของซิซซ์เล่อร์ เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยกำลังการใช้จ่ายภาคครัวเรือนฟื้นตัว ที่ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการของร้านซิซซ์เล่อร์เพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบการรับประทานที่หน้าร้าน การสั่งซื้ออาหารดีลิเวอรี และการซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านซิซซ์เล่อร์ได้ตอบสนองปัจจัยบวกดังกล่าว ด้วยการวางแผนขยายสาขามากขึ้น โดยเฉพาะในระดับเมืองรอง เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น จากขณะนี้ที่มีสาขารวม 63 สาขา อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 70% รวมทั้งการนำเสนอเมนูที่แปลกใหม่ พร้อมสลัดบาร์ที่มีวัตถุดิบตามฤดูกาลที่หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ควบคู่กับการนำเมนูซิกเนเจอร์อย่าง ซิซซ์เล่อร์ ชีสโทสต์ (Sizzler Cheese Toast) เมนูสลัด รวมถึงเมนูยอดนิยมอื่น ๆ มาจัดจำหน่ายในรูปแบบพร้อมให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน (Sizzler To go) พร้อมพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางดีลิเวอรีอย่างสม่ำเสมอ ตอบโจทย์การรับประทานอาหารของผู้บริโภคในทุกรูปแบบขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาซิซซ์เล่อร์ยังได้มีการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ ผ่านการปรับโฉมร้านสาขาที่มีอยู่ให้ทันสมัย รวมถึงขยายจำนวนสาขาใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและหัวเมืองสำคัญ เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั่วประเทศไทย รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันด้วยการมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดสำหรับสมาชิก ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้นด้วยระบบบัตรสมาชิกแบบดิจิทัล หรือ Loyalty Program E-Member รวมไปถึงการให้บริการระบบสะสมแต้มออนไลน์ผ่าน Line Official Account @SizzlerThai สำหรับสมาชิกทุกระดับ ตลอดจนหัวใจหลักคือเมนูอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถันจานต่อจานด้วยวัตถุดิบคุณภาพทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเสิร์ฟความประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 3 แสนราย หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 20% ของทั้งหมด ตั้งเป้าหมายสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก30% ในปี2566นี้โดยยอดการใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้าร้านมีประมาณ 350 บาท เพิ่มจากเดิมที่มีประมาณ 320บาทนายอนิรุทร์ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบัน นอกจากซิซซ์เล่อร์แล้ว ภาพรวมร้านอาหารส่วนใหญ่ในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน นำมาสู่การแข่งขันในตลาดที่สูง เห็นได้จากการที่มีร้านอาหารใหม่ ๆ โดยเฉพาะร้านสเต๊ก หรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพจำนวนมากเปิดตัวตลอดเวลาในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้ ประกอบกับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสนิยมในสังคม ทั้งยังได้มีการตัดสินใจเลือกร้านอาหารผ่านการแนะนำในหน้าฟีดโซเชียลมีเดียมากขึ้นทำให้ในปีนี้ ซิซซ์เล่อร์ เดินเกมรุกเพื่อตอบสนองต่อการแข็งขันที่ดุเดือดในตลาดร้านอาหารและเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ภายใต้แนวคิด “OVER 30 YEARS OF SIZZLING EXPERIENCES” ตอกย้ำจุดยืนในฐานะร้าน สเต๊กและสลัดบาร์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าชาวไทยและต่างชาตินึกถึงตลอด 30 ปี ผ่าน 3 กลยุทธ์ ประเดิมด้วย การยกเครื่องเล่มเมนูใหม่ของร้าน ให้ดูน่าดึงดูดชวนรับประทานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการออกแบบเลเอาท์ที่โมเดิร์นขึ้น ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าซิซซ์เล่อร์มีความทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งวางแผนการสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้นและหลากหลายช่องทางมากขึ้น จากเดิมที่เน้นไปที่เฟซบุ๊กเป็นหลักเท่านั้น เช่นจะขยายไปยัง Instagram, TikTok และ YouTubeนอกจากนี้ยังได้ปรับรูปแบบของอาหารให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของซิซซ์เล่อร์ คือ เมนูสเต๊กที่เพิ่มความหลากหลายผ่านเมนูใหม่ ๆ ระดับพรีเมียม แต่ยังคงราคาเมนูเท่าเดิม ซึ่งปัจจุบันสเต๊กพรีเมียมในเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตที่สูงไม่ต่ำกว่า 5%-7% โดยนำเนื้อสเต๊กคุณภาพสูงส่งตรงจากต่างประเทศ มายกระดับความอร่อยผ่านการเสิร์ฟบนหินร้อนสไตล์ญี่ปุ่นจนได้เสียงฉ่าของเนื้อที่กำลังสุก เป็นกิมมิกสร้างความแปลกใหม่ที่เชิญชวนให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ชื่นชอบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียร่วมสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดกระแสการบอกต่อในโลกออนไลน์ พร้อมไฮไลท์เมนูซิกเนเจอร์สเต๊ก รวมถึงเมนูเรียกน้ำย่อยใหม่ที่ชวนให้ลิ้มลอง ตลอดจนสลัดบาร์ที่ตักได้ไม่อั้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่อัดแน่นไปด้วยผักสดโครงการหลวงหลากหลาย โดยเมนูใหม่ ประกอบไปด้วย• สเต๊กริบอายจานร้อน พร้อมหินร้อนสไตล์ญี่ปุ่น (Sizzling Ribeye Steak) เนื้อวัวส่วนที่อยู่ติดซี่โครงเกรดนำเข้าจากออสเตรเลีย ย่างด้วยไฟให้ได้ระดับความสุกตามต้องการเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกำลังดี แล้วนำมาเสิร์ฟให้ลูกค้าในรูปแบบวิธีการย่างเนื้อบนหินร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ชวนน่ารับประทานด้วยเสียงฉ่าของเนื้อที่โดนความร้อน และกลิ่นหอมของเนื้อที่ค่อย ๆ สุกเพิ่มขึ้นบนหินร้อนที่อยู่ตรงหน้า ยกกำลังความอร่อยด้วยผักย่างและเครื่องเคียง เปิดประสบการณ์การลิ้มลองเนื้อรูปแบบใหม่ ในราคา 999 บาท• สเต๊กเนื้อนิวยอร์กสตริปลอยน์จานร้อน พร้อมหินร้อนสไตล์ญี่ปุ่น (Sizzling New York Striploin Steak) เนื้อสตริปลอยน์จากออสเตรเลีย ตัดเนื้อสไตล์นิวยอร์กที่มีสัดส่วนระหว่างเนื้อและไขมันกำลังดี ย่างบนเปลวไฟจนได้ที่ ชุ่มฉ่ำไปด้วยรสชาติที่เข้มข้นของเนื้อ เสิร์ฟในรูปแบบวิธีการย่างเนื้อบนหินร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ร้อน ๆ พร้อมกับเครื่องเคียงและผักย่างนานาชนิดในราคา 899 บาท• สเต๊กปลาแซลมอนซูวีสไตล์นอร์ดิก (Sous Vide Salmon Steak Nordic Style) สเต๊กปลาแซลมอนจากปลาแซลมอนนำเข้า ปรุงด้วยกรรมวิธีซูวีอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่นุ่ม ชุ่มฉ่ำ ละมุนลิ้น และยังคงรสชาติที่พรีเมียม เพิ่มความอร่อยที่เหนือระดับด้วยเครื่องเคียงและซอสสูตรพิเศษ ในราคา 599 บาท• ซิซซ์เล่อร์ ซิกเนเจอร์คัต ซี่โครงหมูบาร์บีคิว (Sizzler Signature Cut BBQ Pork Ribs) ซี่โครงหมูบาร์บีคิวชิ้นโต ปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของซิซซ์เล่อร์ก่อนนำไปย่างจนสุกทั่วถึงทั้งชิ้น และทาด้วยซอสบาร์บีคิวเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซอสให้เลือกสองสไตล์ ทั้งซอสพริกไทยดำหอมกรุ่นและซอสบาร์บีคิว ในราคา 799 บาท• สเต๊กปลากะพงย่าง ซอสซีฟู้ดมาโย (Sea Bass Steak with Seafood Mayo Sauce) ปลากะพงไทยเนื้อแน่น ย่างจนได้เนื้อปลาชุ่มฉ่ำ ความสุกกำลังดี รับประทานคู่กับมันบดและผักโขม k8kxrราคา 499 บาทปิดท้ายด้วยการเพิ่มประสบการณ์การรับประทานอาหารของลูกค้าให้ไม่จำเจ ผ่านการออกโปรโมชันและคอมบิเนชันเมนูใหม่ ๆ ให้ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานมื้ออาหารสุดพรีเมียมได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกรับประทานคนเดียว มาเป็นคู่กับคนรัก หรือจัดหนักความอร่อยกับครอบครัว ก็มีตัวเลือกเมนูที่ตอบโจทย์การสรรค์สร้างมื้ออาหารสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกคนได้ในทุก ๆ วัน“ซิซซ์เล่อร์ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษพร้อมกับการเป็นเดสติเนชันแห่งความสุขทุกช่วงเวลาเพื่อผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมก้าวสู่บทใหม่แห่งความอร่อยด้วยการไม่หยุดรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนคัดสรรโปรโมชันที่โดนใจลูกค้าตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้คาดว่าจากการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้จะส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 นี้ มียอดขายที่เติบโตเป็นไปตามเป้า” นายอนิรุทร์ กล่าวทิ้งท้าย