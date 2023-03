มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น แต่งตั้ง 'สืบศิษฏ์' มือเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย นั่งรองนายกสมาคมศิษย์เก่า ประจำประเทศไทย

นายสืบศิษฏ์ ศานติศาสน์ ทีมเศรษฐกิจ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีคลังและเจ้าของรางวัลรัฐมนตรีคลังโลก ได้รับแต่งตั้ง Saga University Special Envoy และรองประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซากะ ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวผ่านเฟซบุ้คส่วนตัวว่า27 มีนาคม 2566รับแต่งตั้ง Saga University Special Envoy และ รองประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซากะประจำประเทศไทยใครเคยให้โอกาส ผมไม่ลืม และตอบแทนอย่างเต็มที่เสมอย้อนไปเมื่อสิบห้าปีก่อน ผมได้มีโอกาสสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองชนบทเล็กๆในเกาะคิวชูที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย และสังคมยังหลงเลือกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่การเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองที่เห็นคนต่างชาติเดินสวนเป็นเรื่องที่น่าตกใจถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในต่างประเทศ แน่นอน ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย สมัยโน้นไม่ได้มีLINEให้โทรกลับไทยได้ฟรีตลอด24ชม แต่ต้องใช้VOIPโทรนาทีละหลายสิบบาท โทรแต่ละครั้งต้องคำนวณค่าใช้จ่าย จึงไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวบ่อยนักแต่ต้องลองChallengeตัวเองหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งยังถือว่าโชคดีที่อาจารย์หลายๆท่านที่นี่ใจดี มีเมตตากับผมมาก เลยได้ท่านๆเป็นพ่อแม่คนที่สองตลอดเวลาหนึ่งปีที่นี่ รวมถึงสังคมแบ่งปันจากเพื่อนๆกว่ายี่สิบประเทศทั่วโลกที่คอยเป็นพี่เป็นน้อง เป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอด้วยจุดเริ่มต้นจากที่นี่ ทำให้ผมได้มีโอกาสต่อยอดไปในเส้นทางชีวิตต่างๆ ด้วยการรับทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ The Univeristy of Tokyo การทำงานกับ Mitsubishi Research Institute ThinkTankอันดับหนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงเข้าทำงานกับ The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ หรือ MUFG Group ในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มการเงินญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่อันดับสี่ของโลก และได้มีโอกาสเดินสายcareer pathที่เป็นผู้เชื่อมเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับกลุ่มประเทศอาเซียนต่างๆรวมถึงไทยณ วันนี้ มหาวิทยาลัยต้องการกระบอกเสียง จากศิษย์เก่า ผู้ที่รักมหาวิทยาลัยและรักเมืองเล็กๆแห่งนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้คนรุ่นหลังๆได้เข้าถึงข้อมูล ได้รู้จัก ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิต หาประสบการณ์ชีวิตที่นี่ในแบบที่หาได้ยากในเมืองอื่นๆของญี่ปุ่น เราจึงตัดสินใจตั้ง 'สมาคมศิษย์เก่านักเรียนมหาวิทยาลัยซากะประจำประเทศไทย' ขึ้นมา และใช้โอกาสนี้ตอบแทนมหาวิทยาลัยภริยาอดีตท่านนายกรัฐมนตรี Akie Abe ได้เคยอวยพรให้ผมก่อนกลับไทยว่า หลังจากเรียนจบแล้ว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจในฐานะอดีตนักเรียนไทยที่อยากให้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมญี่ปุ่นและไทย ส่งเสริมความร่วมมือต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมีเครื่องมือใหม่เพิ่มขึ้นหากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆท่านไหน ที่กำลังหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเอง ไม่ว่าจะในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ที่นี่พร้อมsupportในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียน ส่วนลด หรือทุนต่างๆที่สามารถshortcutให้เข้าถึงโอกาสได้ง่ายขึ้น หากใครสนใจ หลังไมค์มาได้ครับ ลองมาใช้ชีวิตอยุ่ในเมืองน่ารักๆแบบนี้สักครั้ง ไม่ผิดหวังแน่นอน