“แกร็บ” ยึดฐานเดิม-ขยายตลาด ชู 3 กลยุทธ์พร้อมปั้นซับแบรนด์

ผู้จัดการรายวัน360 - แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ ฉลองความสำเร็จในฐานะแชมป์อันดับหนึ่งแพลตฟอร์มดีลิเวอรี ขึ้นแท่นแอปสั่งอาหารและสั่งสินค้าควิกคอมเมิร์ซยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทย จากผลสำรวจของกันตาร์ (Kantar) ส่งแคมเปญใหญ่ “แกร็บฟู้ดวินทุกเกมกินทั่วไทย” เล็งรักษาฐานลูกค้า-เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “Exclusivity” เปิดตัวซับ-แบรนด์ใหม่ “เฉพาะที่ Grab” ชูจุดขายความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยร้านอาหารและเมนูพิเศษที่สั่งได้เฉพาะที่แกร็บเท่านั้น “Quality & Wide Selection” ตอกย้ำคุณภาพบริการผ่านแบรนด์ #GrabThumbsUp จ่อเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร-ร้านค้าทั่วประเทศ และ “Loyalty” มัดใจฐานผู้ใช้บริการผ่านโปรแกรมสมาชิก GrabUnlimited ต่อเนื่องนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “แกร็บฟู้ด เปิดให้บริการในประเทศไทยมากว่า 5 ปีแล้ว โดยได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ที่คนไทยนึกถึง (Top-of-Mind brand) เมื่อต้องการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการ ตลอดจนแคมเปญและกิจกรรมการตลาดที่มีสีสันและนำเทรนด์อยู่เสมอ ทำให้วันนี้แกร็บฟู้ดกลายเป็นแบรนด์ดีลิเวอรียอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทย ด้วยมูลค่าธุรกรรมรวมในตลาด (GMV) ที่สูงที่สุดในปี 2565 หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 51% ของทั้งอุตสาหกรรมทั้งยังได้รับรางวัลการันตีความเชื่อมั่นจากหลายสถาบัน อาทิ The Most Powerful Brand of Thailand จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thailand’s Most Admired Brand จากนิตยสาร BrandAge No.1 Brand Thailand จากนิตยสาร Marketeer และแบรนด์ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี จาก Influential Brands”ล่าสุด กันตาร์ (Kantar) ผู้นำด้านการวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคเชิงลึก ได้สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการดีลิเวอรีในประเทศไทยและประกาศให้ แกร็บ (ทั้งบริการแกร็บฟู้ดและแกร็บมาร์ท) ครองอันดับหนึ่งแบรนด์ดีลิเวอรีที่ผู้บริโภคไทยนิยมมากที่สุด และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดดีลิเวอรี ในปี2566นี้ เราจึงได้ส่งแคมเปญใหญ่ที่ชื่อ ‘แกร็บฟู้ดวินทุกเกมกินทั่วไทย’ เพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลดและโปรโมชันเอาใจผู้ใช้บริการ พร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร-ร้านค้าในการกระตุ้นการจับจ่ายเพื่อเพิ่มยอดขายภายใต้แคมเปญ “แกร็บฟู้ดวินทุกเกมกินทั่วไทย” แกร็บเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดดีลิเวอรี พร้อมมัดใจผู้ใช้บริการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก อันได้แก่1. Exclusivity: สร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอประสบการณ์ความอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผู้ใช้บริการผ่านการเปิดตัวซับ-แบรนด์น้องใหม่ “เฉพาะที่ Grab” เพื่อคัดสรรร้านอร่อยชื่อดังจากทั่วประเทศมาเอาใจผู้ใช้บริการที่สามารถสั่งได้เฉพาะที่แกร็บเท่านั้น โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน “วินทุกเกมกินทั่วไทย เฉพาะที่ Grab” ที่จะยกขบวนความอร่อยจาก 50 ร้านเด็ดทั่วไทยมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ อาทิ ยำปูม้าเจ็ดยอด จากเชียงใหม่, คุณจี๊ดยอดผักและ Phuketique จากภูเก็ต, พ่อสนั่นลาบก้อย จากขอนแก่น และ Eggdrop แซนวิชไข่เกาหลี รวมถึงร้านพิเศษที่มีเฉพาะที่แกร็บมาร์ทอย่าง Soul Korea Town สินค้านำเข้าจากเกาหลี และ Radiance Wholefoods สินค้าเพื่อสุขภาพ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2566 พร้อมมอบโปรโมชันสูงสุด 50% และสิทธิ์กินฟรีตลอดเดือนมูลค่า 3,000 บาทเมื่อสั่งอาหารผ่านร้าน “เฉพาะที่Grab” ครบ 8 ครั้ง32. Quality & Wide Selection: เดินหน้าคัดสรรร้านเด็ดที่ครบเครื่องทั้งคุณภาพและความอร่อยจากทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับสายกินผ่านโปรแกรม #GrabThumbsUp หรือ “ร้านอร่อยยกนิ้ว” โดยในปีนี้จะเน้นเพิ่มประเภทอาหารใหม่ๆ ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่น เมนูบรันช์ หรือเมนูใหม่ๆ ที่เกิดจากการร่วมมือของแบรนด์ต่างๆ (Collab Menu) เพื่อสร้างความหลากหลายและตอกย้ำว่า #GrabThumbsUp คือสัญลักษณ์การันตีความอร่อยจากร้านคุณภาพอย่างแท้จริง พร้อมเล็งเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการเติบโตสูงกว่าในกรุงเทพฯ ถึง 3 เท่า ขณะที่บริการแกร็บมาร์ทมีแผนจะเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ร้านค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มร้านโชว์ห่วยหรือร้านขนาดเล็กทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการจากในปัจจุบันที่มีสินค้าให้เลือกช้อปมากกว่า 4 แสนประเภท3. Loyalty: มัดใจผู้ใช้บริการผ่านแพคเกจสมาชิก GrabUnlimited ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากอินไซต์ของผู้ใช้บริการพบว่า ผู้สมัครสมาชิก GrabUnlimited มีความถี่ในการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดมากกว่าผู้ใช้บริการทั่วไปถึง 3 เท่า จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้แกร็บเตรียมยกระดับความพิเศษของแพคเกจสมาชิก GrabUnlimited ไปอีกขั้น ด้วยการขยายการมอบส่วนลดและโปรโมชันให้ครอบคลุมทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหาร การสั่งซื้อสินค้า การส่งพัสดุ หรือแม้แต่การเดินทาง พร้อมอัปเลเวลความพิเศษของสมาชิกด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากพันธมิตรธุรกิจรวมถึงสิทธิสะสมคะแนน GrabRewards ด้วย“แกร็บคงไม่สามารถก้าวสู่การเป็นแบรนด์เดลิเวอรียอดนิยมอันดับหนึ่งได้ หากขาดซึ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บริการที่เชื่อมั่นในแบรนด์และบริการของเรา พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่คอยเคียงข้างและรักษาคุณภาพความอร่อยอย่างต่อเนื่อง พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับที่คอยจัดส่งอาหารไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทุ่มเทในทุกๆ วัน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่ให้การสนับสนุนแกร็บมาโดยตลอด เราจะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ให้สามารถครองใจคนไทยต่อไป” นายวรฉัตร กล่าว