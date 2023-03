Penfolds ร่วมมือกับ Italasia เพื่อขยายความเป็นไปได้ข้ามเขตแดน เมื่อไวน์แคลิฟอร์เนียและฝรั่งเศส จากโรงกลั่นไวน์สัญชาติออสเตรเลียพร้อมเปิดตัวที่ประเทศไทย

Penfolds (เพนโฟลด์) พร้อมนำเสนอไวน์แคลิฟอร์เนียและฝรั่งเศสสู่ประเทศไทยผ่านการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายใหม่อย่าง Italasia (อิตาเลเซีย) โดยไวน์ใหม่นี้จะเริ่มจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผ่านเครือข่ายอันกว้างขวางของ Italasia ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงแรม และร้านอาหารชั้นนำหลายแห่ง การเปิดตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นความต้องการไวน์ Penfolds ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย รวมถึงการที่ผู้บริโภคต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดื่มไวน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นPenfolds มีรูปแบบการผลิตไวน์จากหลากหลายภูมิภาค โดยไม่จำกัดพื้นที่ปลูกหรือไร่องุ่น ซึ่งปัจจุบันสามารถคัดสรรองุ่นจากภูมิภาคผลิตไวน์ระดับพรีเมียมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ ขับเคลื่อนด้วยความสงสัยและความปรารถนาในการสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพรมแดนหรือทวีป ทั้งดินที่ดี สภาพอากาศ และคุณภาพขององุ่นที่เหมาะสม คือองค์ประกอบสำคัญ Penfolds House Style เปิดพื้นที่และเปิดรับอิสระที่จะค้นพบภูมิภาคปลูกองุ่นระดับพรีเมียมทั่วออสเตรเลียและทั่วโลก รวมถึงแคลิฟอร์เนียและฝรั่งเศสนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 178 ปีของ Penfolds ที่การเปิดตัวคอลเล็คชั่นประจำปี 2022 ประกอบด้วยประเทศต้นกำเนิดสามประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคลิฟอร์เนีย และการเปิดตัวครั้งแรกในฝรั่งเศส นำเสนอ Penfolds ที่มี ‘House Style’ ในบริบทระดับโลก โดยมีอิตาเลเซียเข้ามารับหน้าที่ร่วมจัดจำหน่ายไวน์รุ่นดังต่อไปนี้ไวน์แคลิฟอร์เนียของ Penfolds ผลลัพธ์แห่งความพยายามในการผลิตไวน์มากว่าสองทศวรรษเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ Penfolds เริ่มสำรวจผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของแคลิฟอร์เนีย ขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานที่จะสร้างสรรค์ไวน์หลากหลายชนิดโดยไม่จำกัดสายพันธุ์องุ่น เขตแดน หรือทวีป นับตั้งแต่ช่วงยุค 1980 Penfolds ได้ริเริ่มโปรแกรมที่เรียกว่า 'Heritage Selections' การปลูกองุ่นที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในออสเตรเลีย จากสุดยอดไร่องุ่น ผู้ผลิตไวน์ได้เสาะหาวิธีการระบุไร่องุ่น แปลงปลูก และสายพันธุ์องุ่นที่มอบผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด การคัดสรรเถาองุ่นที่เปรียบเหมือน Heritage Selections จึงเป็นการถ่ายทอดความล้ำค่าและส่งออกจากแคลิฟอร์เนียไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกผู้ผลิตไวน์ของ Penfolds ได้สานต่อสิ่งที่ตกทอดซึ่งคนรุ่นก่อนทิ้งเอาไว้ โดยเปิดตัวไวน์แคลิฟอร์เนียที่ยกย่องการเดินทางมาจากพื้นที่อื่นและสิ่งที่พิเศษ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Penfolds ได้จัดหาองุ่นจากไร่องุ่นที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนียเพื่อเติมเต็ม Penfolds House Style ส่งมอบไวน์คุณภาพเยี่ยมและโดดเด่น ผู้ผลิตไวน์ใช้เวลาอย่างเต็มความสามารถที่สุดในการคัดเลือกองุ่นจากไร่ในแคลิฟอร์เนีย รวมถึง นาปาวัลเลย์ AVAs อย่างโอ้กวิลล์ เขตไดมอนด์เมาเทนท์ เทือกเขาโฮเวลล์ และรัตเธอร์ฟอร์ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นที่มาจากเขาคามัตตา พาโซ่โรเบิ้ลส์ ผลผลิตจากต้นองุ่นดั้งเดิมที่ปลูกมาตั้งแต่ปี 1998 และ 1999Penfolds II ร่วมมือกับ Dourthe ผู้ผลิตไวน์จากฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงการเปิดตัวใหม่ของไวน์จากฝรั่งเศส ผลิตโดยความร่วมมือกับ Dourthe Bordeaux หนึ่งในผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดจากแคว้นบอร์กโดซ์ การผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ แนวทาง และวิสัยทัศน์ของปีเตอร์ กาโก (Peter Gago) หัวหน้าผู้ผลิตไวน์ของ Penfolds และ Frédéric Bonnaffous หัวหน้าผู้ผลิตไวน์ของ Dourthe ทั้งสองบริษัทร่วมมือกันสร้างไวน์ที่ครอบคลุมซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ โดยผสมองุ่นจากบอร์กโดซ์ (71%) และออสเตรเลียใต้ (29%) ได้ผลลัพธ์เป็น Penfolds II Cabernet Shiraz Merlot 2019 ชื่อ “Penfolds II” หมายถึงผู้ผลิตไวน์สองรายที่มารวมตัวกัน เพื่อแสดงออกถึงคุณภาพผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคนิคการผลิตไวน์แบบดั้งเดิมของฝรั่งเศสและวิธีการผลิตไวน์ของออสเตรเลียที่มีมายาวนาน ผลิตขึ้นจากไวน์ปี 2019 ไวน์รุ่นสุดท้ายที่ได้รับการผสมและบรรจุขวดในออสเตรเลียใต้โดยผู้ผลิตไวน์ Penfolds“นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางการผลิตไวน์ในฝรั่งเศสของเรา วัตถุประสงค์หลักของเราคืออะไร? คำตอบคือการคงไว้ซึ่งหลักการในการผลิตไวน์ของโรงบ่มไวน์ทั้งสองแห่ง เพื่อส่งมอบความกลมกล่อมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นไปเพื่อให้บอร์กโดซ์และออสเตรเลียใต้ภาคภูมิใจ ไวน์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ หรือการแสดงสิทธิ์ ไวน์นี้ได้ถูกผสมเพื่อถ่ายทอดความเบาบางที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน เชื่อมโยงซีกโลกทั้งสองเข้าหากันอย่างแนบเนียน ทั้งโลกเก่าและโลกใหม่" ปีเตอร์ กาโก (Peter Gago) หัวหน้าผู้ผลิตไวน์ของ Penfolds กล่าว"การก้าวข้ามข้อจำกัดและสร้างส่วนผสมของไวน์นี้เป็นแนวคิดที่เหนือความคาดหมายและน่าทึ่งอย่างมาก การได้ร่วมมือกันพร้อมกับสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับทีมผู้ผลิตไวน์ของ Penfolds ในการบ่มไวน์ระดับเลิศเช่นนี้เปรียบเหมือนความฝันที่เป็นจริง สำหรับพวกเราแล้ว นี่คือความแปลกใหม่ การได้ทำให้ไวน์ Penfolds II เกิดขึ้นได้จริงนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นการคิดค้นที่คาดไม่ถึง พร้อมกับการที่ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมและสไตล์ของประเทศและพื้นที่ที่ผลิตไว้ได้อย่างครบถ้วน" แพทริค เจสติน (Patrick Jestin) ซีอีโอของ Dourthe กล่าวVenture Beyond โดย Penfoldsจากมุมมองเชิงประสบการณ์ Penfolds ฉลองซีรีส์นี้ด้วยแคมเปญกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2022 และ 2023 ภายใต้ชื่อ'Venture Beyond by Penfolds' ในรูปแบบที่สดใหม่ ดื่มด่ำกับประสบการณ์ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในภูมิภาคสำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน การผสมผสานระหว่างมาสเตอร์คลาส การทำงานร่วมกันกับศิลปิน และการแสดงทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 'Venture Beyond' ของ Penfoldsคอลเล็คชั่น Penfolds Australia จัดจำหน่ายโดย Independent Wine & Spirit (IWS) ในประเทศไทยคอลเล็คชั่นไวน์ของ Penfolds ก่อตั้งขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งการคิดค้นสิ่งใหม่และการแสวงหาความเป็นเลิศอันไม่สิ้นสุด พิสูจน์ได้จากขวดไวน์ที่เป็นสูตรลับ Grange ในปี 1951 และการผลิตไวน์แดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานไวน์แห่งออสเตรเลีย นับตั้งแต่ปี 1844 ผลผลิตของเพนโฟลด์คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ และไร่องุ่นที่ได้รับการยกย่องจากตระกูลผู้ดูแลที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและจินตนาการ ทำให้มั่นใจได้ว่าเพนโฟลด์นั้นเป็นตัวจริงและมีคุณค่าที่เป็นความดั้งเดิม พร้อมกับพัฒนานวัตกรรมและก้าวล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้น เพนโฟลด์ให้คำมั่นสัญญาในเรื่องของคุณภาพที่เป็นจริงได้โดย 'House Style' อันหนักแน่นและเป็นที่จดจำ นั่นคือการให้เวลาเพื่อค้นหาองุ่นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากภูมิภาคที่ดีที่สุด ในปัจจุบันปรัชญาการทำงานนี้ขยายออกไปไกลกว่าพื้นที่ออสเตรเลีย เพนโฟลด์ค้นหาแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งในแคลิฟอร์เนีย นาปาวัลเลย์ บอร์โด และแชมเปญ เพื่อเป็นอนาคตใหม่แห่งการผลิตไวน์