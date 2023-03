สาวอ้างถูกนักร้องดัง "แพทริค อนันดา" ทำร้ายร่างกาย

"เราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเราพูดความจริงที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แพทริคเขาได้ให้ความความหวังเรามาตลอด อีกทั้งเราโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ จนเราต้องไปเข้าโรงพยาบาล เราไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้ว เราโดนกระทำมามากพอแล้ว"นอกจากนี้ยังมีคลิปที่นักร้องหนุ่มพยายามเอามือปัดกล้องที่มาถ่ายตัวเอง โดยสาวคนดังกล่าวได้บรรยายในคลิปนั้นว่า "I'm so sorry but every fan club should know how he did to me" พร้อมแท็กอินสตาแกรมฝ่ายชายจน #แพทริคอนันดา) ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางด้านของ "D.U.M.B. Recordings" ซึ่งเป็นต้นสังกัดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้แล้วโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่"ประกาศเรื่อง เหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสใน Social เกี่ยวกับ Patrickananda ศิลปินจากค่าย D.U.M.B. Recordings จากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสใน Social เกี่ยวกับ Patrickananda ศิลปินจากค่าย D.U.M.B. Recordings ทางค่ายไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล"สำหรับหนุ่มเจ้าตัวเป็นศิลปินไทยเชื้อสายนิวซีแลนด์ เป็นเจ้าของผลงานเพลง Polaroid, 12th, คนไกล และล่าสุดกับเพลง "แสงใดใด" ด้วยความที่เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษ์รวมถึงแนวเพลงที่ค่อนข้างจะแตกต่าง ทำให้ผลงานของเจ้าตัวได้รับความนิยมในหมู่คนฟังเพลงไม่น้อย