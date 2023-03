AWC ผนึก IHG พัฒนาโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา ผลักดัน Aquatique ยกระดับพัทยาสู่ระดับโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ผนึกกำลังสานต่อความร่วมมือกับเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป หรือ IHG หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจโรงแรม ด้วยการลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา (Kimpton Pattaya) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย พร้อมขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ สอดคล้องกลยุทธ์องค์กรในการพัฒนาสินทรัพย์คุณภาพบนทำเลศักยภาพ ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านแบรนด์โรงแรมชั้นนำ โดยโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา เป็นโรงแรมคิมป์ตันแห่งที่ 2 ของทาง AWC และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Aquatique โครงการเมกะโปรเจกต์ของ AWC ที่จะร่วมยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวริมทะเลระดับโลกนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า "AWC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ IHG ในการเปิดตัวโรงแรมคิมป์ตันแห่งแรกในพัทยา หลังจากการลงนามกรอบความร่วมมือพัฒนาและบริหารโรงแรมหลายแห่งกับ IHG ในปี 2563 โดยการร่วมมือกับ IHG ครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ของ AWC ในการนําจุดแข็งของแบรนด์ระดับโลกส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นด้วยบริการและห้องอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย เพื่อให้แขกผู้เข้าพักสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ควบคู่การยกระดับพัทยาสู่เมืองตากอากาศริมทะเลระดับโลก ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ”“AWC เล็งเห็นถึงความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับลักชัวรีและกลุ่มครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพัทยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักเดินทางและนักธุรกิจ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรในการพัฒนาสินทรัพย์คุณภาพบนทำเลศักยภาพ และเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของ AWC ในใจกลางพัทยา โดยโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Aquatique โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ของ AWC ซึ่งด้วยชื่อเสียงของแบรนด์โรงแรมจะช่วยยกระดับโครงการให้เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย รวมถึงกิจกรรมอันหลากหลายภายในโครงการ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าระยะยาว ควบคู่การสร้างคุณค่าให้ชุมชนและสังคมโดยรอบ” นางวัลลภากล่าวเสริมมร.ราจิต สุกุมารัน กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี ไอเอชจี กล่าวว่า “IHG ได้ร่วมมือกับ AWC มาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี โดยล่าสุดได้ลงนามข้อตกลงสำหรับการพัฒนาและบริหารโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา ด้วยจำนวนห้องพักมากกว่า 1,200 ห้อง สำหรับ 6 โรงแรมในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และพัทยา”"การลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามสัญญาของ คิมป์ตัน โฮเต็ล แอนด์ เรสเตอรองส์ แห่งที่ห้าในประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของเจ้าของโรงแรมที่มีต่อแบรนด์ IHG ซึ่งผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงแรมคิมป์ตัน พัทยา จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ IHG เป็นผู้นำตลาดในพัทยา ควบคู่ไปกับโรงแรมอื่นๆ ของเราไม่ว่าจะเป็น วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น พัทยา ที่ตั้งอยู่ในโครงการอควอทีค พัทยา รวมถึงอีกสองโรงแรมอย่าง อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา และ ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา" นายราจิตกล่าวโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา กําหนดเปิดให้บริการในปี 2571 นับเป็นโรงแรมคิมป์ตันแห่งที่สองของ AWC ถัดจากโรงแรมคิมป์ตัน หัวหิน ที่เตรียมจะเปิดให้บริการโรงแรมในปี 2568 ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ "ช่วงเวลาอันน่าจดจำสำหรับการพักผ่อนด้วยพลังบําบัดแห่งธรรมชาติ" (Precious time to relax with the healing power of nature) มีห้องพักจำนวน 193 ห้อง พร้อมร้านอาหารและบาร์ รูฟท็อปบาร์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกําลังกายและศูนย์สุขภาพ รวมถึงห้องประชุมและห้องบอลรูมนอกจากนี้ โรงแรมได้ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัวและสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนไปพร้อมกับการทำงาน (Bleisure) นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ AWC โครงการนี้จะมุ่งพัฒนาอาคารตามมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล เช่น LEED และ WELL โดยให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบริหารจัดการของเสียAWC เชื่อมั่นในศักยภาพของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวริมทะเลระดับโลก พร้อมเดินหน้าลงทุนกว่า 2.2 หมื่นล้านบาทในโครงการในพัทยา รวมถึง Aquatique สุดยอดจุดหมายปลายทางหนึ่งเดียวริมทะเลอ่าวไทย กับโครงการมิกซ์ยูสระดับเมกะโปรเจกต์ของ AWC ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์และเปิดโฉมใหม่ให้กับพัทยาในฐานะศูนย์กลางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นแหล่งรวมความสนุกระดับไอคอนใจกลางพัทยา และจุดท่องเที่ยวหลากหลายที่รวมไว้ในที่เดียว ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าระดับลักชัวรี โรงแรม ธีมปาร์ก พื้นที่สำหรับศิลปะการแสดง และซีฟูดมาร์เกต ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากชายหาดพัทยา ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา ครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือฉบับที่ 5 ภายใต้โครงการ Aquatiqueปัจจุบัน AWC มีโรงแรมที่เปิดดําเนินการภายใต้การบริหารของ IHG จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร จำนวน 184 ห้อง โดยคาดว่าจะมีห้องพักเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5 เท่า รวมมากกว่า 1,200 ห้องสำหรับ 6 โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโรงแรมคิมป์ตัน พัทยา และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ซึ่งเตรียมจะเปิดให้บริการในปีนี้ด้วยบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มทีซีซี (TCC Group) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ สถานที่ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ รวมถึงพื้นที่เพื่อการพาณิชย์และสำนักงาน ภายใต้ปรัชญา “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” AWC มุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาผ่านโครงการคุณภาพหลากหลายที่ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล เช่น แมริออท, เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, โอกุระ, บันยันทรี, ฮิลตัน เชอราตัน และมีเลียกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale and Commercial) ซึ่งครอบคลุมโครงการในกลุ่ม 1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตีชอปปิ้งมอลล์ คอมมูนิตีมาร์เกต และอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าส่ง โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้ามีโครงการที่มีชื่อเสียงคือ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการเกทเวย์ แอท บางซื่อ โครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และโครงการตะวันนา บางกะปิ 2) อาคารสำนักงาน (Office) โดยโครงการที่โดดเด่นในเครือ AWC คือ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลทางธุรกิจที่มีศักยภาพในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โดย AWC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ “สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” ผ่านกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (BETTER PLANET) 2) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (BETTER PEOPLE) และ 3) เศรษฐกิจที่ดีขึ้น (BETTER PROSPERITY) ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ร้าน ReConcept ร้านเดอะ GALLERY และโครงการอื่นๆ มากมายIHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] เป็นบริษัทด้านการโรงแรมและการให้บริการระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการว่า True Hospitality for Good โดยมีแบรนด์โรงแรม 18 แบรนด์และ IHG One Rewards ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมการเป็นสมาชิกของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก IHG มีโรงแรมที่เปิดให้บริการมากกว่า 6,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศ และมากกว่า 1,800 แห่งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา• ลักชัวรีและไลฟ์สไตล์: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo• พรีเมียม: voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels• เอสเซนเชียล: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels• สวีต: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites• พันธมิตรพิเศษ: Iberostar Beachfront ResortsInterContinental Hotels Group PLC เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัทและจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ โดยมีพนักงานประมาณ 325,000 คนทํางานในโรงแรม และในสํานักงานของ IHG ทั่วโลกKimpton Hotels & Restaurants บริษัทบูทีคโฮเต็ลจากซานฟรานซิสโก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ IHG Hotels & Resorts' Luxury & Lifestyle Collection เป็นบริษัทซึ่งบุกเบิกแนวคิดของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมุ่งเน้นด้านการออกแบบในสหรัฐอเมริกาในปี 1981 ปัจจุบันคิมป์ตันดําเนินธุรกิจโรงแรมมากกว่า 60 แห่ง และร้านอาหาร บาร์ และเลานจ์กว่า 75 แห่งในเขตเมือง เมืองรีสอร์ต และตลาดที่กําลังมาแรงในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป แคริบเบียน และจีนแผ่นดินใหญ่ พื้นที่และประสบการณ์ของคิมป์ตันให้ความสำคัญต่อแขกผู้เข้าพักโดยนําเสนอการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้อรรถรสในการมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ ทุกรายละเอียดได้รับการใส่ใจอย่างพิถีพิถันและส่งมอบอย่างมีศิลปะ เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างเหนือความคาดหวัง