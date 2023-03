“แกร็บ” อ่วมขาดทุน 7 หมื่นล. เร่งแก้เกม-ลุยB2Bมาร์จิ้นสูง

ผู้จัดการรายวัน 360- Grab Holdings แก้เกมส์ขาดทุน 70,000 ล้านบาท ปักธงพ้นน้ำภายในสิ้นปีนี้ เผย 10 ปี แกร็บไทยโตจริง แต่ขาดทุน ลั่นปีนี้ต้องมีกำไร ด้วยแผน “เติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน” ด้วย 2 กลยุทธ์ “Power of Superapp” และ “Operational Efficiency” เชื่อมโยงและผสานการทำงานของทุกธุรกิจภายในอีโคซิสเต็ม เพื่อขับเคลื่อน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ บริการการเดินทาง บริการดีลิเวอรี บริการทางการเงิน และบริการสำหรับองค์กรนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า แกร็บดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาขาดทุนต่อเนื่อง เพราะมุ่งแต่ทำโปรโมชั่น โดยเฉพาะในส่วนของ ดีลิเวอรี่ ส่งผลให้ปี2566นี้ตามแผนของ Grab Holdings (ครอบคุลม 8 ประเทศ ในภูมิภาค SEA) ต้องมีกำไร ด้วยแผนการเติบโตแบบยั่งยืน ต้องโตได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากรายได้ของแกร็บไทยมีกำไร ก็จะส่งผลให้ภาพรวมของ Grab Holdings กลับมามีกำไรเป็นปีแรกด้วยเช่นกัน จากตัวเลขปีที่ 2565 ผ่านมา Grab Holdings ขาดทุนถึง 1.7 พันล้านยูเอส หรือราว 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนการดำเนินงานในปี 2566 นี้ จะเดินหน้าสานต่อพันธกิจ GrabForGood เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเน้นไปที่ 2 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1.Power of Superapp ที่มุ่งผสานความร่วมมือและการทำงานของทุกธุรกิจในอีโคซิสเต็มของแกร็บให้เกิด Synergy และเอื้อประโยชน์ต่อกัน และ 2.Operational Efficiency ที่จะดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการทำงานของแกร็บ เพื่อขับเคลื่อน 4 กลุ่มธุรกิจหลักสำหรับแผนที่จะขับเคลื่อน 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย1.บริการการเดินทาง (Mobility) เน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือ ยกระดับมาตรฐานเสริมความเชื่อมั่นในการใช้บริการ, รุกตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยกระดับบริการรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ,เจาะตลาดพรีเมียม เตรียมส่งแคมเปญพิเศษเจาะตลาดกลุ่มนี้ พร้อมเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการเรียกรถด้วยรถยนต์ไฟฟ้า2.บริการดีลิเวอรี (Deliveries) ตอกย้ำในด้านคุณภาพ (Quality) ของทั้งร้านอาหารบนแพลตฟอร์มและการให้บริการ ชูโรงซับแบรนด์ #GrabThumbsUp ที่คัดสรรและรวบรวมร้านอร่อยชื่อดังจากทั่วประเทศมาสร้างประสบการณ์ความอร่อย, เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งอาหารและสินค้า (Efficiency) ด้วยเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการต่างๆ เพิ่มความแม่นยำ และลดเวลาในการจัดส่งสินค้า, เน้นสร้างฐานสมาชิกและความภักดีของผู้ใช้บริการ (Loyalty) ผ่านแพ็คเกจสมาชิก GrabUnlimited3.บริการทางการเงิน (Financial Services) มุ่งส่งเสริมโอกาสทางเงินให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านค้า ขยายวงเงินสินเชื่อสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านค้าสูงสุดถึง 500,000 บาท รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน4.บริการสำหรับองค์กร (Enterprise) ผลักดันบริการซูเปอร์แอปสู่ภาคธุรกิจ ผ่าน Grab for Business โซลูชันที่จะช่วยบริหารจัดการทุกบริการของแกร็บสำหรับลูกค้าองค์กร และGrabAds สื่อโฆษณาช่วยให้นักการตลาดสามารถเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและแม่นยำ“ที่ผ่านมาแกร็บจะให้บริการใน 3 ธุรกิจ คือ Mobility, Deliveries และ Financial ปีนี้จะเพิ่มในส่วนของ Enterprise หรือธุรกิจในรูปแบบ B2B ประกอบด้วย Grab for Business และ GrabAds ซึ่งมองว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ที่จะมาช่วยเสริมให้แกร็บเติบโตอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับ 3 ธุรกิจเดิม” นายวรฉัตร กล่าว สำหรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาวนั้น แกร็บ ประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนองค์กรและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ภายใต้แนวคิด ‘Building Sustainable Growth through Innovation’ ซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก อันได้แก่1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทุกคนในอีโคซิสเต็ม ซึ่งไม่ใช่เพียงการสร้างผลกำไรของบริษัทฯ แต่จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทั้งพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า ผู้ใช้บริการ รวมถึงสังคมโดยรวม2. ร่วมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า โดยมุ่งส่งเสริมรูปแบบการทำงานของโลกยุคใหม่ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม3.สร้างความเชื่อมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับพนักงาน การปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาล พร้อมปั้นทรัพยากรบุคคลให้กลายเป็นผู้นำที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.