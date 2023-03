บางจากคว้ารางวัล Global MIKE Award 2565

บางจากฯ คว้ารางวัล Global MIKE Award ประจำปี 2565 ซึ่งเป็น 1 ใน 23 บริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดการความรู้นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Global MIKE Award ประจำปี 2565 ในฐานะหนึ่งใน 23 สุดยอดองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก สะท้อนการให้ความสำคัญของบางจากฯ ในการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “i am bcp” ซึ่งประกอบไปด้วย Innovation (สร้างสรรค์) Agility & Mobility (ปรับได้) Boldness (กล้า) Customer Empathy (เข้าใจ) และ Passion & Ownership (ทุ่มเท) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวรางวัล Global MIKE Award เป็นรางวัลบริหารจัดการองค์กรระดับโลกที่มีมานานกว่า 25 ปี จัดโดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic University จากประเทศฮ่องกง ในการจัดทำวิจัย ศึกษาและจัดอันดับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ หรือการใช้ Stakeholder Knowledge Sharing มาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2565 มีองค์กรเข้าร่วมในการคัดเลือกรางวัล MIKE Award หรือ The Most Innovative Knowledge Enterprise กว่า 1,000 องค์กร จาก 8 ประเทศ โดยพิจารณารางวัลจากหลายปัจจัย เช่น การกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี นำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด เป็นต้น