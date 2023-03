King Eggs ขายไข่ตู้หยอดเหรียญ จับมือ AWS ปูพรมทำเลคอนโด

ผู้จัดการรายวัน 360 -ราชาฟาร์มไข่ไก่ King Eggs หรือ สุนทรฟาร์ม ฟาร์มไข่ไก่ อันดับต้นๆ ของเมืองไทย จับมือกับ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สินค้าอัตโนมัติ Advance Vending ผุดไอเดียขายไข่ไก่สดใหม่ส่งตรงจากฟาร์ม เปิดมิติใหม่การจำหน่ายไข่ไก่ผ่านตู้ King Eggs Vending Machine เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ประเดิมสาขาแรก คอนโดลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา ชั้น 1 ตึก B จำหน่ายไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้แนวคิด Farm to Table ส่งตรงความสดของไข่ไก่จากฟาร์มสู่มือผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างความยั่งยืนสู่ผู้ค้า ส่งต่อความสุขสู่ผู้บริโภค ตั้งเป้าภายในสิ้นปี 66 จะขยายช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 100 ตู้ ปูพรมไปยังพื้นที่คอนโดทั่วกรุงเทพฯนายชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์ ประธานบริษัท คิงส์เอ้กส์(ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของฟาร์มไข่ไก่ King Eggs ราชาไข่ไก่ หนุ่มโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องทิ้งงานประจำเพื่อกลับไปดูแลกิจการฟาร์มไก่ของครอบครัว ได้แชร์เดีย ว่า “ตอนนั้นผมไปทำงานที่กรุงเทพฯ ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ และผมชื่นชอบทางสายนี้ไม่ได้อยากจะไปเลี้ยงไก่ ร้อนๆ ตัวดำๆ แต่ผมกลับมาเพราะว่า อยากดูแลครอบครัว พูดง่ายๆก็คือ “ผมมาเลี้ยงไก่เพราะรักพ่อ” นั้นก็คือเหตุผลที่ผมกลับมาช่วยดูแลฟาร์ม ผมตั้งใจว่าจะทำให้ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่ของที่บ้านให้ดีขึ้น อะไรที่เป็นแบบเดิมๆ ขยายกิจการไม่ได้ผมไม่เอา ผมว่าถ้าบริหารและพัฒนาให้ดีขึ้นต้องต่อยอดได้แน่นอนVision ที่เราวางไว้คือ สร้างความยั่งยืนสู่ผู้ค้า ส่งต่อความสุขสู่ผู้บริโภค ซึ่งเราเองก็โฟกัสที่คู่ค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไข่จากฟาร์มเราเป็นไข่ที่เตรียมมาเพื่อการค้าโดยเฉพาะ คู่ค้าเอาไข่เราไปขายกำไรแน่นอน ซึ่งตรงตามแผนที่เราวางไว้ ไข่ 1 แผงจากฟาร์มเราจะต้องขายได้ทุกฟอง ผมก็จะย้ำเตือนกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ได้ไข่ไก่คุณภาพที่ดีทุกฟอง โดยปลายทางที่เราวางไว้คือ เราอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะได้มีเงินทุนในการขยายธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าไข่ไก่เป็นสินค้าทั่วไปที่ทำกำไรไม่ได้มาก ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องผลิตให้ได้ปริมาณไข่เยอะๆ ผมค่อยๆขยายปริมาณแม่ไก่ จาก 30,000 เป็น 60,000 / 120,000 / 300,000 / และปัจจุบัน เราได้ขยายเป็น 800,000 ตัวแล้ว วันนึงมีไข่ที่ผลิตได้ 700,000 กว่าฟอง เพื่อขายและได้กำไรมากๆ มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เราจะมีเงินทุนมากพอที่จะทำฟาร์มที่มีมาตรฐาน และสามารถผลิตไข่เพื่อให้ผู้ค้านำไปขายโดยสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยในปี 2566 เป็นปีที่เราจะสร้างแบรนด์ กับเตรียมตัวขยายเป้าหมายการขยายเลี้ยงไก่เป็น 1,200,000 ตัว และภายในสิ้นปีนี้จะเห็นภาพลักษณ์เราชัดเจนขึ้นในแบรนด์ของ “พ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่” เราเลยวางเป้าปีนี้และกำหนด Deadline แล้วเริ่มลงมือทำเลย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ด้วยตู้ Vending Machine ในการขยายธุรกิจ ทำให้เราเป็นเจ้าแรกในเรื่องของการขายไข่ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผมมองว่าโอกาสการทำรายได้มันมี และมันสามารถช่วยผู้ค้าได้ ซึ่งมันตรงตาม concept ที่เราตั้งเอาไว้จุดเริ่มต้น King Eggs Vending Machine เพื่อขยายธุรกิจ ผมมองในเรื่องของต้นทุนในการขยายสาขา และปัญหาเรื่องคน อย่างสมมุติ ผมมีผู้ค้าคนกลางที่อยากจะมา join กับผม เพียงแค่เขาคนเดียวผมเชื่อว่าเขาสามารถดูแลและขายไข่ผ่านตู้ Vending Machine ได้มากกว่า 50 ตู้ในหนึ่งรอบสัปดาห์ เนื่องจากอายุไข่จะอยู่ที่ประมาณ 1สัปดาห์ คุณสามารถนำไข่ไปใส่ตู้ วันนึงอาจจะทำได้ 4-5 ตู้ 10 วัน คุณก็จะได้ 50 ตู้ แล้ว มันดำเนินการได้ด้วยคนเพียงคนเดียว และเขาเองก็ไม่ต้องไปจ้างคน โดยแนวคิดก็คือ การใช้ตู้ Vending Machine สร้างหน้าร้าน ลดปัญหาการจ้างพนักงาน และกลุ่มตลาดที่ผมวางไว้ก็จะชัดเจนตามแผน Farm to Table คือรับจากฟาร์มไปถึงผู้บริโภคเลย ความสดของไข่ในวันที่ผู้บริโภคซื้อไปมันก็จะเป็นไข่สดๆ ที่ส่งตรงจากฟาร์มแล้วจำหน่ายผ่านตู้ King Eggs Vending Machine ซึ่งเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราเป็นฟาร์ม King Eggs เราแปะแบรนด์ที่ไข่ และเราทำโฆษณาไปแต่ลูกค้าไม่รู้จะซื้อที่ไหน ต่อไปหนึ่งในภาพลักษณ์ไข่ King Eggs จะไปอยู่ที่ตู้ King Eggs Vending Machine ลูกค้าสามารถไปกดเลือกซื้อโดยตรงได้เลย จะได้ทั้งความสด ใหม่ เหมือนมาจากฟาร์ม ในอนาคตเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตู้ King Eggs Vending Machine ให้สามารถทำ ไข่ปิ้ง ไข่ออนเซ็น ไข่ตุ๋น ที่เลือกอุณหภูมิ ขนาดความสุกของไข่ได้ตามความต้องการที่หน้าตู้ได้เลยเราอยากจะช่วยผู้ค้าขายไข่ ในการตัดปัญหาเรื่องหน้าร้าน การเช่าที่ การเซ้งตึก การดูทำเล เพราะทำเลดีๆโดนแย่งไปเกือบหมดแล้ว แล้วก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ตัวผมเองสนใจเรื่อง Vending Machine มามากกว่า 4 ปี พอมาเจอของ Advance Vending ซึ่งตอบโจทย์ในทุกเรื่องที่ผมอยากทำ ทั้งการชำระเงินที่หลากหลาย และมีระบบหลังบ้านที่ผ่านการ Test มาเรียบร้อยแล้ว จึงมีการเลือกตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending เพื่อขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายไข่ไก่ โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในสิ้นปีนี้ทางฟาร์มราชาไข่ไก่ King Eggs จะปูพรมเฟสแรก เน้นติดตั้งตู้ในกรุงเทพฯ ตามพื้นที่คอนโด จำนวน 100 ตู้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายไข่ไก่จากปกติ เพิ่มกว่าเดิม 20%”นายกอบเดช นามประกาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Advance Vending รับสร้าง OEM และพัฒนาระบบ Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและร้านค้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ให้สามารถรองรับและตอบโจทย์ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึง SMEs หลายราย ในการขายสินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ผ่านตู้ Vending Machine ทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น และใช้แรงงานคนน้อยที่สุด นอกจากนี้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยังสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ สร้าง Brand awareness ตอกย้ำการรับรู้แบรนด์สินค้า ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มขยายตู้ Vending Machine ไปยังพื้นที่ทำเล ที่เหมาะกับสินค้ามากขึ้น และมีการขยายตัวต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ภายใน 1-2 ปีนี้ เช่นเดียวกับ King Eggs Vending Machine ที่ขยายช่องทางขายไข่ไก่ โดยใช้ไอเดีย Farm to Table สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เน้นวางตู้จำหน่ายไข่ไก่อัตโนมัติในพื้นที่คอนโดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยงบการลงทุนที่ไม่สูงมาก แต่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น และเป็นการหาช่องทางใหม่ๆ ในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น”