UBE พร้อมจับมือพันธมิตรรุกธุรกิจ Food Tech

อุบล ไบโอ เอทานอล ประกาศเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Open Innovation โดยร่วมมือกับพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์มูลค่าสูง ก้าวสู่ Food Tech เต็มรูปแบบนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) เปิดเผยว่า UBE และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสำปะหลังอินทรีย์ ซึ่งในปี 2566 เทรนด์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเติบโตสูงขึ้นทั่วโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังออร์แกนิกของไทยให้ก้าวไกลและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) ซึ่งกลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จะเป็นกลไกในการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และไอเดียใหม่ๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ และที่สำคัญคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริมทัพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออร์แกนิกให้มีมูลค่าสูงและมีความหลากหลายตามความต้องการ ช่วยเร่งเครื่องสู่เป้าหมายการเป็นบริษัท Food Tech Company ที่มีนวัตกรรมขั้นสูงให้เร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ UBE และบริษัทในเครือ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based) เพื่อการลงทุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังออร์แกนิก ไม่ว่าจะเป็น อาหารเพื่อสุขภาพจากนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก สารเติมแต่งอาหารอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงหรือทำให้มีฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพโดยมีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก (Biodegradable Packaging) และเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) เป็นต้น สอดคล้องตามแนวคิดทางธุรกิจ “UBEYOND” ประเดิมงานแรกใน Open Innovation Talk by CEO กับศูนย์วิจัยการลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย (Thai-Japanese Investment Research Institute : TJRI) พร้อมร่วมมือพันธมิตรจากญี่ปุ่น เดินหน้ารุก Food Tech Company เต็มรูปแบบ