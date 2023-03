“มาฆบูชา” ตลาดไม่อาจมองข้าม!! Early Me นมถั่วเหลืองเติมเอนไซม์แทนน้ำตาล งัดกลยุทธ์เอาใจสายบุญ

ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง เป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่มของคนรักสุขภาพที่นิยมรับประทาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีถึงคุณประโยชน์มากมายของนมถั่วเหลือง วันนี้ พามารู้จัก กับหนึ่งในผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ ที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้การรับประทานนมถั่วเหลือง โดยไม่ต้องเติมน้ำตาล แต่ยังคงได้รสชาติที่กลมกล่อมด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนต้องการดูแลสุขภพเหลืองชนิดผง ว่า สินค้าของเราผลิตจากถั่วเหลืองแท้ที่ปลูกในแผลงแบบออร์แกนิก นำมาผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อให้สะดวกในการบริโภคและยังคงไว้ซึ่งคุณค่า และรสชาติจากถั่วเหลืองจากธรรมชาติ และแตกต่างจากนมถั่วเหลืองที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เพราะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามช่วยในการแปรรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มของผู้ที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ มี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ใช้การเติม Enzyme (ประเภทเดียวกับที่มีอยู่ในร่างกายของเรา มาช่วยย่อยแป้งให้มาเป็นน้ำตาล ทำให้นมถั่วเหลือของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้น จากการเปลี่ยนแป้งจากถั่วมาเป็นน้ำตาลเพื่อให้ความหวาน โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่ม และยังช่วยลดอาการท้องอืดในคนบางกลุ่มที่มีปัญหาการดื่มนมถั่วเหลืองด้วยนอกจากนี้ ในกระบวนการแปรรูป ใช้ในแบบ Spray dry เพื่อให้เป็นผงละเอียด เมื่อมาทำการชงเพื่อดื่ม เราจะได้นมถั่วเหลืองที่ลายได้ง่ายทั้งน้ำร้อน และเย็น เนื้อสัมผัสเนียนละมุนไม่มีตะกอนทำให้ดื่มง่าย ลื่นคอ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้สามารถเก็บนมถั่วเหลือง Early me ของเราให้ยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ยาวนาน ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลในประเทศหลายแห่งเลือกใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งนี้ ด้วยสินค้าตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ และผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทางบริษัทเล็งเห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คนไทยก็จะนำอาหารไปถวายพระ แต่ปัญหาที่พบพระสงฆ์ไทย อาพาธด้วยกลุ่มโรค NCDs มากจนน่าตกใจ สาเหตุมาจากอาหารที่ญาติโยมนำไปถวาย จากความตั้งใจที่จะไปทำบุญ แต่กลับกลายเป็นการทำร้ายพระสงฆ์ โดยไม่รู้ตัวดังนั้น ขอเป็นส่วนหนึ่งข่วยให้การทำบุญและได้บุญจริงๆ โดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Early me นมถั่วเหลือง ชนิดผงพร้อมชง เป็นทางเลือกให้กับพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการจะทำบุญใส่บาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา และวันสำคัญอื่นๆ ที่ต้องการจะทำบุญใส่บาตรถวายเป็นน้ำปานะให้แก่พระสงฆ์ ซึ่งด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Early me ทำจากถั่วเหลือง 100% ช่วยในเรื่องโภชนาการ เพราะปกติพระสงฆ์ ก็ฉันอาหารเพียงแค่ 2 มื้อ โปรตีนจากถั่วเหลืองจะช่วยให้ได้รับสารอาหารโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ และช่วยปรับสมดุลในการขับถ่าย เพราะปกติอาหารในกลุ่ม Plant based ก็มักจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดต่างๆเล่าถึงที่มาของ ผลิตภัณฑ์ Early me ว่า ตนเองได้ตั้งบริษัท เคทูเอ็น มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เมื่อปี2559 ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเน้นเทคโนโลยี การผลิตการแปรรูป ให้คงไว้ซึ่งคุณค่าของสารอาหารและรสชาติตามธรรมชาติ ซึ่งเดิมผมเองทำธุรกิจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำพวกวัตถุดิบต่างๆ ที่นำไปทำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและโรงแรมมากว่า 30 ปีทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการมาทำนมถั่วเหลือง Early me เพราะที่ทราบกันดีว่า นมถั่วเหลืองเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับคนทั่วไป และสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ แต่ในนมถั่วเหลืองตามท้องตลาดยังมีส่วนผสมของน้ำตาล หรือ สารให้ความหวาน ซึ่งไม่เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาล หรือความหวาน หลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวเอนไซม์ Enzyme ประเภทเดียวกับที่อยู่ในร่างกายของเรา ที่มาช่วยทำให้เราไม่ต้องเติมสารให้ความหวาน ช่วยให้นมถั่วเหลืองของเรามีรสชาติที่กลมกล่อม เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องควบคุมน้ำตาล และคนทั่วไปที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยได้ทำออกมาในรูปแบบผง Spray dry เพื่อให้สะดวกแก่การพกพา และสามารถชงได้ทั้งในน้ำร้อน และน้ำเย็น เหมาะกับคนที่ต้องเดินทาง และยังสามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย เดิมที่ทำตลาดแบบ B2B คือ การขายให้กับโรงพยาบาล และ โรงแรม แต่ในช่วง 1-2 ปีนี้ หันมาจับตลาดกลุ่มลูกค้า ที่เป็น B2C ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภค เริ่มจากการแนะนำสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และแพลตฟอร์มมาร์เก็ตนอกจากนี้ มีแผนที่จะขยายตลาดส่งออก โดยการออกงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ อย่างงาน ThaiFex ที่จะถึงนี้ โดยมีสินค้าใหม่ ในกลุ่มของนมถั่วเหลือง เป็นรสชาติใหม่ที่ยังไม่มีท้องตลาด เช่น นมถั่วเหลืองผสมขิง ผสมขมิ้นชัน หรือ กุหลาบสีชมพู เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ แม้ว่าจะเป็นส่วนผสมที่ทุกคนอาจจะกลัวว่าจะดื่มได้ไหม ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนสามารถดื่มได้ โดยที่ไม่รู้สึกถึงความร้อนแรง หรือกลิ่นแรงของทั้งขิงและขมิ้นชัน