L&E เผยปี 66 สดใส ธุรกิจในประเทศฟื้นตัว

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 เชื่อว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ซึ่งปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณงานจากภาครัฐและภาคเอกชนทยอยเข้ามาให้ประมูลเป็นจำนวนมาก และจะมีงานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Mixed-use งานสนามบิน งานโรงพยาบาล และงานโรงงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ยังคงโมเดลธุรกิจ “Total Lighting Solution Provider” การทำธุรกิจแสงสว่างแบบครบวงจร ควบคู่ innovation สร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบรับเทรนด์ธุรกิจสินค้าที่เชื่อมต่อถึงกันได้ หรือ IoT ในยุคเทคโนโลยี 5G โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวมในปี 2566 คาดการณ์เติบโตตัวเลขหลักเดียวเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณงานในมือ (backlog) อยู่ในระดับสูงถึง 1,300 ล้านบาท“มองว่าปี 2566 ความต้องการสินค้า IoT SMART POLES Horticulture Lighting และ L&E virtual studio ที่ตอบโจทย์ยุค metaverse คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ปัจจุบันได้ขยายการเติบโตธุรกิจ โดยช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ L&E Beyond เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานโปรดักชัน (Production Solution Provider) แบบครบวงจร ให้บริการทั้งระบบแสง เสียง ภาพ และเทคโนโลยีล้ำสมัยกลุ่ม Entertainment Tech แก่ธุรกิจด้านบันเทิง เช่น งานละคร งานถ่ายรายการโทรทัศน์ งานถ่ายทำ Music Video งานคอนเสิร์ต งานนิทรรศการแบบครบวงจร เสริมภาพลักษณ์ให้ L&E เป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจ Lighting Solution” นายอนันต์ กล่าวโดย L&E จะเดินหน้าบุกตลาดทั้งงานโปรดักชันบันเทิงและอีเวนต์ทั้งแบบ On-Ground และแบบ Online เช่น Music Video คอนเสิร์ต รายการ งานประกาศรางวัล ภาพยนตร์ ซีรีส์ งานเปิดตัวสินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มและทุกสถานการณ์นอกจากนี้ สินค้า IoT SMART POLES, Horticulture Lighting และ L&E Virtual Studio ที่ตอบโจทย์ยุค Metaverse คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้รับงานโครงการ One Bangkok ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสในการยกมาตรฐานของบริษัทให้เติบโตมากขึ้นนายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปี 2566 นี้นับเป็นปีที่น่ายินดีในโอกาสที่ L&E ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี โดยเราเริ่มต้นมาจาก Lighting Solution Provider และได้มีการขยายโชว์รูมและพัฒนาต่างๆ มากมาย ล่าสุดได้บวกความเป็นเทคโนโลยี โดยการใช้ IoT Smart Lighting Electronic และ Electric Device และ connected กับดีไวซ์ต่างๆ เราเป็น Tech Company และได้มีการแตกไลน์ไป Entertainment Tech สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่อง โดยเน้นสินค้าเราต้องมีคุณภาพ แข่งขันได้ ตรงต่อเวลา L&E เป็นองค์กรที่เน้นคุณค่ามาก่อนเสมอ Value First”นอกจากนี้ L&E ได้มีการศึกษาธุรกิจใหม่ๆ คือ Biological Lighting ตอนนี้มีการสร้างเรือนเพาะชำใหม่ขึ้นมาที่นพวงศ์ เรียกว่า Green House โดยใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วย IoT ทั้งหมด เรามีสตอรี่ ตอกย้ำเราเป็นมากกว่าแสงสว่าง L&E ไม่ได้ทำแค่แสงสว่างเพียงอย่างเดียวรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า “เซอร์คาเดียน Circadiun Lighting” หรือ Human Centric Light ซึ่งตอนนี้มีความต้องการมากขึ้น ซึ่ง L&E มีผลิตภัณฑ์พร้อมเสิร์ฟในขณะนี้ คือการทำไฟที่เปลี่ยนสี ระบบไฟควบคุมด้วยระบบสมาร์ท สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีในบ้าน อาคารพาณิชย์ ในพิพิธภัณฑ์ และในทางการแพทย์ ใช้ในการรักษาคนไข้ หลอกว่าเป็นกลางวัน หรือกลางคืนสำหรับบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E เป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นใจในการต่อยอดธุรกิจออกสู่ตลาดใหม่นี้ ด้วยความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานที่พัฒนามาอย่างยาวนานของบริษัท เช่น งานวิจัย พัฒนา การผลิต การขาย ตลอดจนบริการหลังการขายที่ได้ประสิทธิภาพระดับสากล ล้วนเป็นการสนับสนุนให้พร้อมดำเนินการ รองรับนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอนาคต