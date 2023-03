“เจ้าสัว” ดึง “เจมส์ จิรายุ” พรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 – “เจ้าสัว” ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดขนมขบเคี้ยว better for you snack คว้านักแสดงหนุ่ม “เจมส์ จิรายุ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ ที่มาเสิร์ฟความอร่อย เอาใจสายเฮลตี้ได้อย่างเต็มอรรถรส พร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ผ่านคอนเซ็ปต์ “อร่อยง่าย ได้โปรตีน” ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยว “โปรตีนสแน็ค” ประเทศไทยนางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด กล่าวว่า จากปีที่ผ่านมากลุ่มขนมขบเคี้ยวของเจ้าสัว ทั้งหมูแท่ง และ ข้าวตังหมูหยอง ต่างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ‘หมูแท่ง’ ที่มีการเติบโตกว่าเท่าตัว แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของเจ้าสัวในรูปแบบขนมขบเคี้ยวที่สามารถเติมเต็มช่องว่างของตลาด Better for you สแน็คได้เป็นอย่างดี เราจึงหันมาตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ (Brand positioning) ให้ชัดเจนมากขึ้นในการเป็น “โปรตีน สแน็ค” ที่คัดสรรคุณภาพเนื้อหมูที่ดี ใช้การอบแทนการทอด กรอบ อร่อย ได้ประโยชน์จากโปรตีนเต็มคำ“และเพื่อชูภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เราจึงได้เลือก “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมกำลังให้คาแรกเตอร์ของแบรนด์มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะนอกจาก เจมส์-จิรายุ จะเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว ยังคงมีความขี้เล่น สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ซึ่งตรงกับคาแรกเตอร์ของแบรนด์เจ้าสัว อีกทั้งยังเป็นที่รู้จัก และมีฐานแฟนคลับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะมาช่วยเสริมทัพความแข็งแกร่งของเจ้าสัวได้อย่างลงตัว” นางสาวณภัทรกล่าวเพิ่มเติมการเปิดตลาดโปรตีนสแน็คในกลุ่มขนมขบเคี้ยวของเจ้าสัวในครั้งนี้ มาพร้อมโฆษณาตัวใหม่ “อร่อยง่าย ได้โปรตีน” ที่ให้เจมส์จิมาชวนทานหมูแท่ง เจ้าสัว ควบคู่ไปกับกิจกรรมยามว่างในวันสบายๆ โดยเล่าเรื่องถึงความอร่อยของหมูแท่งเจ้าสัว ที่เจมส์จิและเพื่อนต่างแย่งชิงความอร่อยกัน พร้อมโชว์ลีลาการผ่านประตูที่แง้มเปิดไว้เพียงนิดเดียว ที่สื่อให้เห็นถึงความลีนของรูปร่างจากการใส่ใจในการเลือกรับประทานโปรตีนสแน็คจากเจ้าสัวควบคู่กับการออกกำลังกาย ซึ่งโฆษณาใหม่นี้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ปูพรมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดเจ้าสัวพร้อมเสิร์ฟความอร่อยง่าย...ได้โปรตีน กับหมูแท่งกรอบ 2 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล รสฮอตแอนด์สไปซี่ ทานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น) ทุกสาขา ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้าน และช้อปออนไลน์ได้ทาง https://www.chaosua.com/, Facebook : เจ้าสัว, Line Official Account : @chaosua และ Shopee, Lazada โดยวางจำหน่ายในขนาด 18 กรัม ราคา 20 บาท, 22 กรัม ราคา 30 บาท, 70 กรัม ราคา 99 บาท และ 110 กรัม ราคา 199 บาท