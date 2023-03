สยามพารากอน เปิดพื้นที่ “Wall of Wonders” แชร์ความสุข ความทรงจำ พร้อมรับไอเดียสร้างสรรค์ ต่อยอดทรานสฟอร์มยกระดับแลนด์มาร์คระดับโลก สู่โลกแห่งอนาคต

สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกแห่งวงการค้าปลีก เชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วม Co-Creation สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าทรานสฟอร์มสยามพารากอนโครงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางมหานคร สู่การกำหนดนิยามใหม่อีกระดับของที่สุดแห่งความล้ำเลิศที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะผ่านโครงการ “Wall of Wonders” เพื่อร่วมแชร์ความสุข ความทรงจำ และบอกเล่าความประทับใจ พร้อม ไอเดียสร้างสรรค์และความปรารถนาที่จะได้เห็นความแปลกใหม่ในสยามพารากอน นำมารังสรรค์พื้นที่ให้มีความหลากหลายตรงตามความสนใจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 2566นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวถึงการเปิดพื้นที่ Co-Creation ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์การค้าเป็นครั้งแรกของโลกในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา สยามพารากอนเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสยามพารากอน กำลังเดินหน้าทรานสฟอร์ม โครงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางมหานครกรุงเทพฯสู่การกำหนดนิยามใหม่ของที่สุดแห่งความล้ำเลิศที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ โดยทุ่มงบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2565 เป็นต้นมา จะใช้เวลาภายใน 18 เดือนและมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปีของปี 2567 เพื่อมุ่งหวังให้สยามพารากอนเป็นสถานที่สร้างคอมมูนิตี้ที่สมบูรณ์แบบของพลเมืองโลก เราจึงทำการศึกษาลงลึกกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างที่สุดให้สามารถตอบสนอง ความเชื่อ ความปรารถนาและความสนใจที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ตรงใจ ดังนั้นการทรานฟอร์มครั้งนี้ เราจะสร้างปรากฏการณ์แรกของการเปิดให้ลูกค้าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสยามพารากอน“การเนรมิตแพลตฟอร์มต้นแบบใหม่ครั้งแรกของโลก (Global Prototype) ของสยามพารากอนในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้ที่เป็นสุดยอดฝีมือในทุกๆ ด้านมาร่วม Co-create เพื่อสร้างผลงานและเติมเต็มยกระดับชีวิตของผู้คนให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ลูกค้าทุกคน คือ บุคคลสำคัญที่จะกำหนดรูปโฉมใหม่ของสยามพารากอนในอนาคตอันใกล้นี้ สยามพารากอน จึงได้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่าน “Wall of Wonders” หรือกำแพงในรูปแบบ Interactive ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่าวชาติทั่วโลก ที่เดินทางมาเยือนสยามพารากอนได้มาร่วมแชร์ความสุข ความทรงจำ และบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ตลอดจนความคิดเห็นและเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกและความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแนะนำได้ว่า ปรารถนาจะได้เห็นความแปลกใหม่รูปแบบใดในสยามพารากอน What is your next wonders? เพื่อยกระดับสู่โลกแห่งอนาคต ตอกย้ำความเป็น Global Landmark Destination อย่างแท้จริง”ทั้งนี้ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายในทุกมิติ Wall of Wonders ได้ออกแบบเป็นกำแพงในรูปแบบ Interactive ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชั้น 1 ฝั่งนอร์ท สำหรับในเฟสแรก ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566 ลูกค้าที่เข้ามาเยือนสยามพารากอนสามารถแสดงไอเดียสุดสร้างสรรค์เป็นข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจากนั้นระบบจะนำข้อความไปปรากฎบนหน้าจอ และจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อทางศูนย์ฯ จะนำความคิดเห็นเหล่านี้มารังสรรค์พื้นที่ต่างๆ ให้มีความหลากหลายตรงกับความสนใจของผู้คนในแต่ละคอมมูนิตี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในมิติต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งคาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนับแสนคนพร้อมกันนี้ สยามพารากอนยังสร้างความมหัศจรรย์ให้กับลูกค้าที่มาเยือนอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม 2566 นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ Art Installation ในรูปแบบ Digital ระดับมาสเตอร์พีซ ที่ให้ความเห็นของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่แปลกใหม่ล้ำสมัย ตอกย้ำสถานที่ที่มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และครองความเป็นที่หนึ่งในใจของคนทั้งโลก“สยามพารากอน ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ และจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ถึงสิ่งที่คุณอยากเห็นในอนาคต เพื่อให้สยามพารากอนเป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความต้องการเพื่อลูกค้าทุกคนอย่างแท้จริง” นางธณพร กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย