SCGP คว้า 5 รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

SCGP คว้า 5 รางวัลคุณภาพจากเวทีการประกวด ‘WORLD STAR AWARDS 2023’ และ ‘ASIASTAR 2022 AWARDS’ จากผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ สวยงามสะดวกต่อการขนส่ง ตอบสนองการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเวทีระดับโลกและเอเชีย ล่าสุดนักออกแบบจาก SCGP ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 5 รางวัล จากงาน WORLD STAR AWARDS 2023 ที่จัดโดย World Packaging Organization (WPO) ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดในปีนี้รวม 440 ผลงาน ใน 16 ประเภท จาก 37 ประเทศทั่วโลก และงาน ASIASTAR 2022 AWARDS ที่จัดโดย ASIAN PACKAGING FEDERATIONสำหรับงานประกวด “WORLD STAR AWARDS 2023” นักออกแบบของ SCGP ได้รับ 2 รางวัลคุณภาพ ได้แก่ “รางวัลชนะเลิศประเภท Luxury Package” จากผลงาน Moon Cake “มองผ่านจันทร์” และ “รางวัลชนะเลิศประเภท Point of Sale” (ชั้นแสดงสินค้า) จากผลงาน “Point of Purchase” ที่ผลิตจากกระดาษ มีน้ำหนักเบา ประกอบง่ายไม่ต้องใช้กาว และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปลืองเนื้อที่ โดยได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากรูปทรงเรขาคณิตของอาคารเรียนและรถโรงเรียน กลายเป็นชั้นแสดงสินค้าเพื่อสื่อสาร ณ จุดขาย ให้เด็กและครอบครัวสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนขณะที่งานประกวด “ASIASTAR 2022 AWARDS” สามารถคว้า 3 รางวัลคุณภาพ ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศประเภท Gift Package 2 รางวัล ประกอบด้วย ผลงาน “The Art of Hand Crafted” และผลงาน “Lucky Fortune Gift Set” และรางวัลสุดท้ายเป็น รางวัลชนะเลิศประเภท Transport Package (บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง) จากผลงาน “Ready to Share - Ready to Show”