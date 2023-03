บาร์บีคิวพลาซ่า ชวน GEN Z เข้าครัวมาปรุงปัจจุบันของตัวเอง กับนิทรรศการ Kitchen of NOW

บาร์บีคิวพลาซ่าพาชาว GEN Z ใช้เวลาปัจจุบันกับตัวเอง ด้วยการเนรมิตพื้นที่ในสามย่านมิตรทาวน์ ให้กลายเป็นนิทรรศการ #KitchenofNOW เป็นครั้งแรก พร้อมรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ มาให้ร่วมสนุกมากมาย โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดแคมเปญ #อยู่ด้วยกันก๊อนนน ที่ปล่อยออกไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม พร้อมชวนทุกคนมาอยู่กับปัจจุบัน เห็นความสำคัญกับความสุขจากสิ่งรอบตัว กลับมา #อยู่ด้วยกันก๊อนนน โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G โซน Semi Outdoor ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกันเริ่มด้วย โซน 1 เตรียมโต๊ะ จัดความคิด : แยกแยะความทุกข์ นำทุกคนเข้าสู่โลกของความคิด ด้วยป้ายข้อความมากมายจากอินไซต์ชาว GEN Z และเปิดโอกาสให้ทุกคนเขียนความทุกข์ ความหนักใจ ขยับมาโซน 2 ปรุงปัจจุบัน : สัมผัสการอยู่กับตัวเอง เป็นโซนที่ชวนคิด และคุยกับตัวเอง ปล่อยวางความทุกข์หรือความกังวล ทั้งในอดีต และอนาคต หันมาให้เห็นความสำคัญกับปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมให้ค้นหาความสุขของตนเองเพิ่มเติมด้วยในโซนนี้ ถัดมาที่โซนสุดท้าย โซน 3 ปรุงน้ำจิ้ม : พบวิธีเพิ่มรสชาติชีวิต ในโซนนี้นำเสนอความสุขในมุมมองที่แตกต่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกำแพงสีดำ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ชวนให้ทุกคนตระหนัก และกลับมามีความสุขกับปัจจุบัน ก่อนออกจากนิทรรศการ นอกจากจะได้อยู่กับตัวเองเพิ่มขึ้นแล้ว บาร์บีคิวพลาซ่าขอส่งมอบบันทึกปรุงปัจจุบัน พร้อมส่วนลดพิเศษ ผ่านการ์ดลายบาร์บีกอนสุดน่ารักให้เป็นที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วยนายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “ปกติเราคงเคยมีความทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมา หรือความกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่วันนี้บาร์บีคิวพลาซ่าอยากชวนมาถามว่าแล้วปัจจุบันเราหน้าตาเป็นอย่างไร กับกิจกรรม Kitchen of NOW เข้าครัวปรุงปัจจุบัน จริงๆ Make the Most of Now ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด เป็นความเชื่อที่บาร์บีคิวพลาซ่ามีมาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา และความเชื่อนั้นยังอยู่ เพียงแต่เลือกวิธีการนำเสนอที่เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และอินไซท์ของคนในปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้เปลี่ยนไปมาก ทำอย่างไรให้ความคาดหวัง ความกดดันเหล่านั้นเบาบางลง มันคงต้องเริ่มที่ฟังเสียงข้างในของตัวเองก่อน ถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออก ไม่เป็นไร อยากเชิญชวนให้มาเข้าครัวปรุงปัจจุบันของตัวเองด้วยกัน ที่ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G โซน Semi Outdoor ในวันที่ 8-16 มีนาคม 2566 นี้ อาจจะพอให้พกรอยยิ้มกลับบ้านไปบ้าง”เยี่ยมชมนิทรรศการ #KitchenofNOW พร้อมปรุงปัจจุบัน ได้ในวันที่ 8-16 มีนาคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G โซน Semi Outdoor ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. และอย่าลืมร่วมกัน “ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด” ที่บาร์บีคิวพลาซ่า