GON SHAPON ไข่นำโชค นำเทรนด์ ใช้ DOOH เพิ่มสมาชิกบาร์บีคิวพลาซ่า

เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา บาร์บีคิวพลาซ่า ได้จัดแคมเปญ มอบโชคให้แฟน ๆ กับ “GON SHAPON” ครั้งแรกในวงการธุรกิจอาหาร ที่ใช้ Digital Out Of Home (DOOH) มาสร้างความสนุกสนานบนสถานีรถไฟฟ้า ให้ลูกค้าตามหาไข่นำโชคบาร์บีกอน เพียงสแกน QR Code บนสื่อโฆษณา ได้ลุ้นโชค 2 ต่อ รับคูปองส่วนลดกว่า 500 บาท และลุ้นกินบาร์บีคิวพลาซ่าฟรีตลอดปี ณ สถานีรถไฟฟ้า 16 สถานี ในสายสีลม และสายสุขุมวิท ในวันที่ 16-31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันคนไทยนิยมใช้ชีวิตในแบบ Urbanization มากขึ้น รวมถึงการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ 100% ทำให้มีโอกาสอยู่นอกบ้านเฉลี่ยมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน สื่อนอกบ้านในช่วงปีที่ผ่านมานี้จึงเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และบาร์บีคิวพลาซ่าเอง อยากส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมบริษัทฯจึงใช้โอกาสนี้ให้ทุกคนได้สนุกสนานกับ “GON SHAPON” ผ่าน Digital Out Of Home เปลี่ยนจอโฆษณาธรรมดา ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจ และยัง Customize ข้อความต่าง ๆ รวมถึงช่วงเวลา สำหรับแต่ละสถานีให้ตรงกับ Insight ของผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน จากการใช้สื่อนอกบ้านรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ พบว่าเราได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึง 33% จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และถือเป็นก้าวสำคัญของปีนี้ที่เราตั้งใจจะใช้ช่องทางใหม่ๆ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าของเราอีกด้วย