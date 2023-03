ซีพีเอฟ จัดแคมเปญ “CP FI-IT x JOOX FI-IT OUT LOUD เปิดตัวCP FI-IT (ฟิ-อิต) ไส้กรอก-โบโลน่าโปรตีนสูง

ซีพีเอฟ เปิดตัวแบรนด์ CP FI-IT (ฟิ-อิต) ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและโบโลน่าที่ให้โปรตีนสูง ไขมันและโซเดียมลดลง พร้อมจัดแคมเปญ “CP FI-IT x JOOX FI-IT OUT LOUD ฟิตให้ปัง ฟังให้สนุก” กับ JOOX Music Streaming ฉีกข้ออ้างการออกกําลังกาย ให้กลายเป็น ‘ปาร์ตี้ที่ฟิตที่สุด’ นำโดย 2 พรีเซนเตอร์ 'เบเบ้-ธันย์ชนก และ 'วิน-เมธวิน'บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มไส้กรอก CP ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด การันตีรางวัล No.1 Brand 2 ปีซ้อน เปิดตัวแบรนด์ CP FI-IT (ฟิ-อิต) ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและโบโลน่าที่ให้โปรตีนสูง ไขมันและโซเดียมลดลง ยกระดับอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค พร้อมจัดแคมเปญ “CP FI-IT x JOOX FI-IT OUT LOUD ฟิตให้ปัง ฟังให้สนุก” กับ JOOX Music Streaming เจ้าใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย ร่วมฉีกข้ออ้างของการออกกําลังกาย ให้กลายเป็น ‘ปาร์ตี้ที่ฟิตที่สุด’ สร้างไลฟ์สไตล์แอคทีฟและเฮลตี้ นำโดย 2 พรีเซนเตอร์ 'เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา' ขวัญใจสายฟิต และ 'วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร' ตัวแทนคนรุ่นใหม่ แม้งานจะยุ่งแค่ไหน แต่ยังดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่จะมาเปิดฟลอร์ผ่านเสียงเพลงร่วมกับสายฟิตกว่าร้อยชีวิตนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นและพัฒนาอาหารแปรรูปคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค จึงเห็นโอกาสการยกระดับอาหารด้วยกลุ่มสินค้าทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ เสริมความอร่อยคู่กับประโยชน์จากสารอาหาร โดยนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์อาหารทันสมัยผนวกกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง พัฒนาเป็นสินค้าเอาใจสายเฮลตี้ ภายใต้แบรนด์ใหม่ 'CP FI-IT' สอดคล้องกับคำว่า ฟิต ผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ คือ ไส้กรอกอกไก่พริกไทยดำและโบโลน่าอกไก่พริกสด คัดสรรเนื้ออกไก่คุณภาพเป็นวัตถุดิบหลัก ทุกซองให้โปรตีนสูงถึง 20 กรัม เทียบเท่ากับไข่ขาว 5 ฟอง ไขมันและโซเดียมลดลง ที่สำคัญไม่เติมผงชูรส เพื่อให้ผู้บริโภคสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"กิจกรรมในวันนี้ ได้แนวคิดมาจากผู้บริโภคที่อยากฟิต อยากหุ่นดีแต่มีข้ออ้างเรื่องการออกกำลังกาย แต่ถ้าเป็นปาร์ตี้ไม่มีพลาด จากการสำรวจพบว่า ถ้ามีดนตรีหรือเสียงเพลงมากระตุ้นจะทำให้ร่างกายแอคทีฟมากขึ้น กลายเป็นไอเดียเพิ่มความสนุก จึงร่วมกับ JOOX Music Streaming สร้าง ‘CP FI-IT Workout Playlist’ คัดเลือกเพลงฮิตเด็ดๆ กระตุ้นการออกกำลังกายของคนไทยให้สนุกมากยิ่งขึ้น โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เป็นกิจกรรมสุดมันส์ และในอนาคตจะมีสินค้าใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดสนุกๆ อีกมากมาย ให้ผู้บริโภคได้ฟิตกันอย่างต่อเนื่อง" นางสาวอนรรฆวี กล่าวนางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวขอบคุณ CP FI-IT ที่ชวน JOOX Music ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ซึ่ง JOOX มีเพลย์ลิสต์สำหรับออกกำลังกายจำนวนมาก แต่กิจกรรมนี้นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นช่องทางเข้าถึงสายฟิตและคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง โดยใช้เสียงเพลงเป็นแรงบันดาลใจช่วยให้ทุกคนเปลี่ยนสไตล์การออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมที่สยามพารากอนแล้ว ยังเปิดให้รับชมผ่าน LIVE ถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Fanpage CP Brand, JOOX ROOMs และ Facebook Fanpage SanookEveryday บางบทเพลงที่ไม่เคยเปิดหรืออาจจะเคยเปิดเมื่อนานมาแล้ว จะกลับมาสร้างความสุขอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และยังเพลิดเพลินกับการรับประทาน CP FI-IT นับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนางสาวอนรรฆวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพลย์ลิสต์ CP FI-IT OUT LOUD เกิดจากแนวคิดให้ทุกคนเข้ามาสร้างเพลย์ลิสต์ แชร์เพลงของตัวเองบนแอปพลิเคชัน JOOX จากนั้นจะคัดเลือกเพลงสุดฮิต ของการออกกำลังกายรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์พิเศษ การันตีแล้วว่าออกกำลังกายด้วยเพลย์ลิสต์นี้จะฟิตได้สนุกด้วย หวังว่าแบรนด์ CP FI-IT จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้บริโภคได้ขยับร่างกาย ร่วมเสริมสร้างโปรตีนและเบิร์นแคลอรี่ได้อย่างมีความสุขด้าน เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา กล่าวว่า เบเบ้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า CP FI-IT ในครั้งนี้ ด้วยความที่รับประทานอาหารคลีนแบบจริงจัง ทางแบรนด์จึงมาพูดคุยถึงอาหารที่เหมาะสมกับคนออกกำลังกาย เบเบ้ได้เล่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองว่า อยากได้อาหารที่มีโปรตีนอย่างน้อย 20 กรัม ซึ่งเท่ากับเนื้อสัตว์ 1 ชิ้นต่อมื้อ หากไขมันและโซเดียมลดลงจะดีมาก ที่สำคัญที่สุดต้องอร่อยด้วย หลังจากนั้นประมาณครึ่งปี ทีมงานก็ติดต่อกลับมา พร้อมไส้กรอกและโบโลน่าของ CP FI-IT ที่ตอบโจทย์สายฟิตจริงๆ ทั้งหลักโภชนาการและรสชาติ ตอนนี้เบเบ้ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น หลังจากออกกำลังกาย สามารถซื้ออาหารที่มีโปรตีนสูงและรับประทานได้เลย เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้ดีมากขณะที่ วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร กล่าวว่า ช่วงนี้ค่อนข้างทำงานหนักและใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ จึงไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากนัก แต่พอรับประทานสินค้าของ CP FI-IT รู้สึกว่า ตอบโจทย์กับวินมากๆ เพราะมีโปรตีนสูง ไขมันลดลง ได้ประโยชน์เต็มๆ นับเป็นตัวเลือกในการดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญสะดวกในการหาซื้อ ก่อนหน้านี้เห็นแฟนคลับหลายคนทำเมนูอาหารเช้าและเย็นด้วยไส้กรอกและโบโลน่า CP FI-IT ผ่านแฮชแท็ก #ฟิตกับวินกินซีพีฟิอิต แต่ละจานน่ารับประทานมาก อยากให้ทุกคนได้ลอง แล้วจะติดใจในรสชาติที่อร่อยไม่ซ้ำใครสำหรับ ไส้กรอกอกไก่พริกไทยดำและโบโลน่าอกไก่พริกสด แบรนด์ CP FI-IT หาซื้อสินค้าได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven Lotus's Makro และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ./