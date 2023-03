แมคไก่ทอด ท้าให้ลอง จาก​ AI​

แมคโดนัลด์เสิร์ฟความอร่อยใหม่ของ ‘แมคไก่ทอด’ ปรับสูตรใหม่ กรอบถึงใจ อร่อยฉ่ำถึงเนื้อ ยืนยันความอร่อยจากระบบ AI ที่ตอบโจทย์ไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบ“ทั้งความกรอบนอก ชุ่มฉ่ำเข้าถึงเนื้อ และรสชาติต้องอร่อยเข้มข้น” ถึงจะถูกเรียกว่าเป็น “The Perfect Fried Chicken” พร้อมจัดงาน แมคไก่ทอด ท้าให้ลอง ไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบของ AI ท้าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์มาร่วมลองชิมไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบ ตามแบบฉบับของ AI ณ แมคโดนัลด์ สาขากลาสเฮ้าส์ รัชดา17 ซึ่งหลังจากได้ลองทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า แมคไก่ทอดมีคุณสมบัติอร่อยครบอย่างที่ว่าจริงๆ ทั้งกรอบนอกนุ่มใน ชุ่มฉ่ำทุกคำ และมีรสชาติที่เข้มข้น อร่อยจัดจ้านถึงเนื้อนางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด เปิดเผยว่า “จากการจับกระแสเทรนด์ ChatGPT หรือ AI Chat Bot ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันในกลุ่ม Gen Z โดยเมื่อได้ลองทำการค้นหาคำว่า ไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบนั้นเป็นอย่างไร จะพบข้อมูลว่า ไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบ คือไก่ทอดที่กรอบนอก เนื้อชุ่มฉ่ำด้านใน มีรสชาติที่อร่อยเข้าเนื้อ ซึ่งตรงกับความอร่อยของ แมคไก่ทอด ที่เราได้มีการพัฒนาปรับปรุงสูตร เพื่อให้โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากความอร่อยของแมคไก่ทอดใหม่แล้ว แมคโดนัลด์ยังสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโปรโมชั่นที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของลูกค้าทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่คือ Gen Z และกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่ชื่นชอบการกินไก่ทอด เพื่อให้แมคไก่ทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดโปรดของลูกค้าต่อไป เราได้จัดงาน แมคไก่ทอด ท้าให้ลอง ไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบของ AI เพื่อให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ ได้มาท้าพิสูจน์ร่วมกันว่า แมคไก่ทอดของเรา มีคุณสมบัติความอร่อยตรงกับที่ AI ได้ให้คำนิยามไว้”มาร่วมพิสูจน์ประสบการณ์ความอร่อยใหม่โดนใจของแมคไก่ทอด ที่คนรักไก่ทอดต้องลอง ผลิตจากเนื้อไก่สดคุณภาพ ปลอดสารเร่งโต ส่งตรงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันหมักเข้าเนื้อด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ รับรองความอร่อยถึงใจ กว่าจะได้เป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุด อิ่มอร่อยได้ทั้ง 2 รสชาติ กับ ‘แมคไก่ทอด สูตรออริจินัล’ อร่อยเข้มเข้าเนื้อ และ ‘แมคไก่ทอด สูตรสไปซี่’ อร่อยเผ็ดถึงเนื้อ รสจัดจ้าน ราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละ 39 บาท หรือจะเป็นชุดสุดคุ้ม อิ่มอร่อยกับแมคไก่ทอด 1 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ 1 ห่อ พร้อมเครื่องดื่ม 12 ออนซ์ ราคาเริ่มต้นเพียง 79 บาท หรือเต็มอิ่มทั้งครอบครัวกับชุดคุ้มเต็มแมค ที่จัดเต็มด้วยแมคไก่ทอด 6 ชิ้น, แมคนักเกต 4 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ 1 ห่อ และเครื่องดื่มขนาด 16 ออนซ์ 2 แก้ว ราคาเริ่มต้นเพียง 299 บาท (ปกติ 469 บาท) และอีกหลากหลายเซ็ตโดนใจ มาอร่อยกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำหน่ายตั้งแต่เวลา 11.00 – 05.00 น. ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ทั้งรับประทานที่ร้าน (Dine in) ซื้อกลับบ้าน (Take away) และไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) สำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน เต็มอิ่มกับแมคไก่ทอดสูตรใหม่ ส่งตรงถึงบ้านอย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อร่อยได้ทุกที่โทร.1711แมคโดนัลด์คัดสรรไก่เนื้อสายพันธุ์ดีจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเร่งโต ใช้ระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำเพื่อควบคุมโรงเรือนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ และยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไก่มีสุขภาพดีแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์ ทำให้เราได้ไก่เนื้อคุณภาพดี นำมาตัดแต่งชิ้นส่วนในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม หมักเข้าเนื้อด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ จนได้ ‘แมคไก่ทอด’ ไก่ทอดชิ้นใหญ่ เสิร์ฟร้อน กรอบอร่อย และอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนติดใจกับ ‘แมคนักเก็ต’ ที่ทำจากเนื้ออกไก่ ปลอดสารแต่งสีและกลิ่น เสิร์ฟร้อนๆ ทานคู่กับซอสนักเก็ต ซอสพริก ซอสหวาน หรือดิปชีส ก็อร่อยได้ทุกช่วงเวลา