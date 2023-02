ขึ้นกระเช้าเดี่ยว นั่งกิน “KFC Bucket for One” ชมวิวกลางเมืองที่สามย่านมิตรทาวน์

ครั้งแรกของโลก KFC จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่กลางกรุง ยก Wheel for One ชิงช้าสวรรค์กระเช้าเดี่ยว เอาใจสายอร่อยคนเดียวด้วยวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้เอนจอยโมเม้นต์ความพิเศษแบบเต็มอิ่มคนเดียว งานนี้ KFC รู้ใจ ปักหมุดใจกลางกรุงเทพฯ ณ สามย่านมิตรทาวน์ เนรมิต Wheel for One ชิงช้าสวรรค์กระเช้าเดี่ยวแห่งแรก แห่งเดียวในโลก ให้ใครก็สามารถเป็นเจ้าของโมเม้นต์แห่งความสุขแบบเต็มอิ่มคนเดียวได้อย่างเต็มที่บน Wheel for One พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันแบบเน้น ๆ กลางกรุงฯ เติมเต็มความสุขแบบปล่อยใจปล่อยจอยกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่ KFC ตั้งใจจัดชุด “Bucket for One” บักเก็ตขนาดใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยจากไก่ทอด เฟรนช์ฟราย และวิงซ์แซ่บสุดซี้ด เมนูตัวตึงตลอดกาลของใครหลายๆ คน ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษในแบบฉบับความอร่อยแบบ Finger Lickin’ Good เอาใจสายไก่ทอดฟินคนเดียวกิจกรรมพิเศษ Wheel for One ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากชาว Gen Z ที่ต่อคิวร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักระหว่างรอรับสิทธิ์แลกตั๋วขึ้นชิงช้าสวรรค์กระเช้าเดี่ยวที่นั่งได้ครั้งละคนเดียว ตอกย้ำความเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็มที่ลานหน้าสามย่านมิตรทาวน์ได้ง่าย ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของ Bucket for One ที่ KFC สามย่านมิตรทาวน์ เพียง 69 บาท ให้ได้คว้าบักเก็ตขนาดใหม่ที่มีไว้อร่อยคนเดียวนี้ขึ้นไปอร่อยท่ามกลางวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟกลางเมืองคนเดียวแบบพิเศษสุด ๆ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์นี้สำหรับใครที่พลาดชมวิวเอ็กซ์คลูซีฟสุดว้าวนี้ ก็ยังสามารถใช้เวลาให้ฟินคนเดียวได้ยาว ๆ กับ KFC Bucket for One ในราคา 69 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กรกฎาคมนี้ บนแอปฯ KFC Thailand และ www.kfc.co.th หรือร้าน KFC ทุกสาขา