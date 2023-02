AWS ปูพรมเวนดิ้งแมชชีนพันตู้ เจาะนิวบิสซิเนส พร้อมลุยOEM

ผู้จัดการรายวัน 360- Advance Vending รุก AI for Vending Machine รับออกแบบและพัฒนาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติครบวงจร เร่งขยายฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจดันเป้า ปี 66 โตมากกว่า 1,000 ตู้ / ปีนายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของผู้บริโภค ผสานกับความทันสมัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นตัวจุดประกายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างแบรนด์ภายใต้งบการลงทุนที่จำกัด ผลตอบแทนสูงสุด ประหยัด สะดวก หลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร การเกษตร ท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึง SMEs หลายราย ล้วนก้าวกระโดดลงมาหาเพิ่มช่องทางทางการขายให้เป็นที่รู้จัก เข้าถึงง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบใหม่ จึงโฟกัสมาที่ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ให้เหมาะกับสินค้าและบริการนั้นๆบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้ Vending Machine ภายใต้แบรนด์ Advance Vending รับสร้าง OEM และพัฒนาระบบ Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและร้านค้าอัจฉริยะแบบครบวงจรรองรับและตอบโจทย์ตามความต้องการของเจ้าของกิจการในการขายสินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันทั้งยังสร้างความโดดเด่นเพิ่มช่องทางการขาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของแบรนด์สินค้าทั้ง Software และ Hardware โดยคาดว่าปี 2566 จะสามารถขยายยอดขายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending รวมทั้งขยายการสร้าง OEM เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ตู้ / ปี โดยจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ ผู้ประกอบการโตขึ้นมากกว่า 400%นายวิโรจน์ กล่าวว่า “Advance Vending เป็นผู้นำด้าน การผลิตและพัฒนา AI for Vending Machine โมเดลตู้ขายของอัตโนมัติ รับสร้าง OEM และพัฒนาระบบ Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ตามความต้องการของเจ้าของธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ กับสินค้าคุณ มีระบบการจัดการหลังบ้าน Smart Vending Machine IoT Solution เป็นระบบบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบอัจฉริยะครบวงจรธุรกิจหลักของเราเป็น B2B2C จะรับออกแบบ ทั้ง Software และ Hardware ด้านตู้ Vending ให้กับลูกค้าเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะได้นำไปให้บริการกับลูกค้าของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะมีระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิก ระบบ E-member ซึ่งเรารับพัฒนาให้ตาม Requirement ของทางลูกค้าเองด้วย เราอาจจะไม่ได้ไปขยายในเรื่องของจุดตั้งตู้อย่างเดียว เพราะหลักๆก็คือเรา ทำ Support เรื่องเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตสินค้า ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ต้นทุนถูกลดลงทำกำไรได้มากขึ้น หรือการทำงานผ่าน LINE OA ในการตรวจสอบยอดสต็อก รายงานยอดขายในแต่ละวัน แบบ Real Time และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และตั้งค่าการเบิกจ่ายเงินภายในตู้ได้อีกด้วย แสดงยอดการขายให้เชื่อมต่อกับระบบทางบัญชีโดยในปี 2566 Advance Vending มีการขยายตัวสินค้าและบริการเพิ่มเติม ด้วยตู้ Vending Type ใหม่ๆ ที่เราพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าตลาด ตู้ Vending Machine ยังเติบโตได้อีก จึงชูกลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมด้วยบริการหลังการขาย และชูจุดเด่นด้วยระบบบริหารจัดการตู้ รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ ง่ายต่อการใช้งาน สามารถจัดการบริหารตู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Line Official Account แบบ Realtimeปี2566นี้ตั้งเป้าที่จะขยายตลาด Vending Machine ร่วมกับลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตู้ภายในปี 2566 ด้วยการกระจายการจำหน่ายไปยังกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ,กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง,กลุ่มธุรกิจอาหาร,กลุ่มธุรกิจสุขภาพ ส่วนรูปแบบอาจจะไม่ใช่แค่บริการของตู้ Vending แต่จะเป็นเรื่องบริการอื่นๆควบคู่ไปกับการทำ Omni Channel ที่สามารถนำข้อมูลมาทำ CRM วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ทำให้ Advance Vending เรามีจุดเด่นที่แตกต่างกับคู่แข่งในเรื่องให้บริการ“เราจะไม่ได้ขายตู้ Vending โดยบังคับลูกค้าให้เป็นไปตามรูปแบบของเรา แต่เราจะมองในมุมของผู้ประกอบการสินค้านั้นๆก่อน ว่าเขาอยากนำตู้ไปขายอะไร รูปแบบไหน และเราก็พัฒนาโซลูชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจเริ่มตั้งแต่แนะนำการออกแบบ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ผ่านตู้ Vending วิเคราะห์เรื่องของทำ และช่วยหาพื้นที่ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ Advance Vending ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ ตู้ Advance Vending ของเราขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น และเราก็คาดว่า เราจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาด Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ที่ได้รับความสนใจมากๆ จากเจ้าของธุรกิจภายในประเทศไทย ในปี 2566 นี้” นายวิโรจน์ กล่าว