AOT ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น เวทีประชุมเจรจาธุรกิจการบิน เอเชีย 2023

AOT ร่วมอภิปรายในงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเพิ่มเส้นทางบินใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางในอนาคตนางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เป็นผู้แทน AOT เข้าร่วมอภิปรายในงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ในหัวข้อการพัฒนาเส้นทางการบินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เช่น การเพิ่มเส้นทางบินใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทาง แผนการจัดฝูงบิน เป็นต้น โดยมีผู้แทนจากสายการบินและสนามบินต่างๆ ได้แก่ สายการบินแบมบูแอร์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และท่าอากาศยานอิสตันบูล เข้าร่วมอภิปรายฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่อนึ่ง AOT เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสพบปะ เจรจา แลกเปลี่ยนมุมมอง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเครือข่ายทางการบินและการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น