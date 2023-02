“แพลนบี” ต่อยอดลุยจัด eFootball

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปี 65 ตลาดอีสปอร์ตไทยพุ่ง 37,000 ล้านบาท แนวโน้มไต่ทะยานต่อเนื่อง แพลนบีลุยสปอร์ตมาร์เกตติ้งเต็มกำลัง ล่าสุดพร้อมจัด “eFootballTM Thailand Pro League 2023” และอีกหลายรายการนางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และพันธมิตรธุรกิจ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด กล่าวว่า ปีนี้แพลนบีพร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง โดยในส่วนของมีเดียนั้น ปี 2566 นี้ยังไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติม หลังจากปีก่อนได้เข้าซื้อ อความีเดีย ไป ขณะตัวเลขสื่อเอาต์ออฟโฮมมีสัญญาณที่ดีมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ซึ่งพบว่ากลุ่มเครื่องดื่ม และสินค้าลักชัวรีหันมาใช้สื่อเอาต์ออฟโฮมมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ในส่วนของสปอร์ตมาร์เกตติ้ง ทางแพลนบีพร้อมเดินหน้าเต็มกำลัง ภายใต้ บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด ล่าสุดตลอดปี 2566 นี้แพลน บี ได้วางแผนทุ่มงบประมาณเพื่อรุกตลาดอีสปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์ ในชื่อ “eFootballTM Thailand Pro League 2023” เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับบรรยากาศการแข่งขันที่ทำให้แฟนๆ ได้รับความสนุกสนานและความตื่นเต้น ทั้งยังช่วยมอบประสบการณ์ได้ดีกว่าการแข่งขันแบบออนไลน์ รวมถึงมีการสร้างกิจกรรมการตลาดให้ตอบโจทย์แบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในเซกเมนต์อีสปอร์ตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีสำหรับกีฬาอีสปอร์ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z อย่างมาก ทั้งแง่การรับชม การเข้าร่วมแข่งขัน หรือแม้แต่การก้าวไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ ซึ่งความโดดเด่นนี้ชี้ให้เห็นว่าอีสปอร์ตได้กลายมาเป็นกีฬาที่เติบโตไวที่สุดในโลก และช่วยให้เกิดแรงงานและธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตโดยตรง เช่น การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต หรือแพลตฟอร์มที่ใช้จัดและเก็บสถิติในการแข่งขันทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาตลาดอีสปอร์ตไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 37,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศมีการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอีสปอร์ตเพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีศักยภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นแง่ของจำนวนผู้รับชมการแข่งขันหรือตัวนักกีฬา ทำให้มีการประเมินว่าใน 1-2 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดอีสปอร์ตในประเทศไทยจะสามารถเติบโตได้สูงถึง 60,000 ล้านบาทแม้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ช่วง 2-3 ปีหลังจะทำให้การแข่งขัน E-League Thailand ไม่สามารถจัดแบบออฟไลน์ได้ จนเป็นผลให้แพลน บี ต้องเปลี่ยนแนวทางมาจัดการแข่งขันทางออนไลน์แทน ทว่าด้วยการเติบโตของตลาดอีสปอร์ตประกอบกับความนิยมในตัวเกม eFootball ทำให้แต่ละการแข่งขันได้รับผลตอบรับที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือจำนวนผู้ชมการแข่งขัน รวมถึงการถ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศด้วย ล้วนผลักดันให้แพลน บี วางแผนต่อยอดความสำเร็จด้วยการจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์ขึ้นในปี 2566 นี้โดยการแข่งขัน eFootballTM Thailand Pro League 2023 จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2566-กรกฎาคม 2566 โดยใช้ระบบทีมจาก 16 สโมสรไทยลีก ประกอบด้วยโค้ช 1 คน นักกีฬาประเภท Console และ Mobile อีกอย่างละ 1 คน รวมเป็นทีมละ 3 คน แข่งขันแบบระบบลีก 120 แมตช์ (240 เกม) โดยคัด 6 อันดับแรกจากการแข่งขันลีกมาแข่งต่อในรอบไฟนัลในระบบ Double Elimination: Best of 3 อีก 11 แมตช์ (22-33 เกม) เพื่อหาผู้ชนะเลิศในท้ายที่สุด ซึ่งตลอดการแข่งขันจะจัดขึ้นแบบออฟไลน์ ณ ลาน Fashion Hall ศูนย์การค้า Siam Paragon“ในปีนี้ แพลน บี มีเป้าหมายที่จะขยายคอมมูนิตีของ E-League Thailand ให้เติบโตมากขึ้น และสร้างความหลากหลายของเนื้อหาและข่าวสารเกี่ยวกับเกม eFootball รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสโมสรในไทยลีกมากขึ้น นอกจากนี้ แพลน บี ยังมีแผนการจัดการแข่งขันเกม eFootball อื่นๆ เช่น รายการ Next Gen League เพื่อหานักกีฬาหน้าใหม่สู่การแข่งขัน eFootball หรือการเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ในวงการ eFootball เป็นต้น” นางสาวพาขวัญกล่าว