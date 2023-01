เดอะคลีนิกค์เปิดตัวสาขาล่าสุด! จุดหมายใหม่ของความงามใจกลางกรุงเทพฯ “THE KLINIQUE : Emporium Flagship Store”

เปิดประสบการณ์ความงามแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพที่อีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม Luxury & Lifestyle Center ของประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 คลินิกความงามของประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์ความงามเหนือระดับที่ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล และการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเป็นแผนต่อยอดความสำเร็จของ THE KLINIQUE หลังจากการเปิดตัว “THE KLINIQUE : SURGERY CENTER @ SIAM SQUARE” ศูนย์ศัลยกรรม 4 ชั้น บนพื้นที่กว่า 700 ตร.ม. ด้วยมาตรฐานห้องผ่าตัดปลอดเชื้อชั้นสูง (Sterile Room) ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและรักษาแรงดันอากาศภายตามมาตรฐาน ASHRAE Standard และ CDC Guidelines เพื่อความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล พร้อมโซนรับรองระดับพรีเมี่ยมและห้องพักฟื้น (Recovery Room) ระดับ VVIP พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพดูแลตลอดการพักฟื้น รวมถึงการขยาย “THE KLINIQUE : Siam Paragon Flagship Store” สู่ “THE KLINIQUE : Aesthetics and Wellness Center” ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามครบวงจรที่สุดใจกลางย่านธุรกิจสยามสแควร์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเมกะเทรนด์ที่มีความต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองผ่านการดูแลผิวพรรณและรูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากภายในด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากลTHE KLINIQUE : Emporium Flagship Store มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน คือ One-Stop-Service Solution ที่มีโปรแกรมให้บริการครอบคลุมความต้องการและความกังวลของลูกค้า ทั้งในด้านผิวพรรณ รูปร่าง รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นเมกะเทรนด์ของโลก โปรแกรมการดูแลเฉพาะทางนี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ของเดอะคลีนิกค์ ที่สามารถดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่การป้องกันก่อนการเกิดโรค เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และฟื้นฟูร่างกาย ไปจนถึงการบำบัดรักษา อาทิ Immunotherapy, NAD+ Frozen Concentrate (Anti-Aging IV Drip), Cellular Matrix, EMSELLA CORE, EMSCUPLT NEO, SHOCKWAVE 25Hz และ Mini Repair (Women wellness) เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมด้านความงามยังเต็มเปี่ยมด้วยความก้าวล้ำของนวัตกรรมที่ได้รับรองมาตรฐาน US FDA และการยอมรับจากแพทย์ในระดับสากล อาทิ Ulthera SPT+, ThermageFLX Pro, Super HIFU MPT, Pico Clear Enlighten, CopperBromide และ Gentle YAG Remove ด้านนวัตกรรมการกระชับสัดส่วน อาทิ Coolsculpting NEO และ Emsculpt NEO ซึ่ง THE KLINIQUE ได้รับมอบรางวัลผู้นำอันดับ 1 ในการให้การรักษามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มความมั่นใจในรูปแบบที่ดีที่สุดที่เป็นคุณทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THE KLINIQUE กล่าวว่าการเปิด Flagship Store แห่งใหม่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ THE KLINIQUE ในการเริ่มต้นปี 2566 เพื่อมอบประสบการณ์ทางความงามที่แสนพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา พร้อม Grand Opening งานเปิดตัวแบบ Luxury Exclusive ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ THE KLINIQUE : Emporium Flagship Store ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น B1สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพและความงามด้วยนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลก ได้ที่ THE KLINIQUE : Emporium Flagship Store ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น B1 โทร. 082-917-0543------------------------------THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์)Call Center: 080-000-9800, 088-887-8900LINE Official: @thekliniqueFacebook: https://www.facebook.com/TheKliniqueMedicalClinic/ Instagram: https://www.instagram.com/theklinique/ Website: https://www.theklinique.com